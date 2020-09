Hablemos de buscar un nuevo paradigma o de adecuar uno /I

Uno de los aspectos que se están manifestando con la pandemia del Covid-19, es que, mientras no tengamos una solución <tratamiento o vacuna>, nuestra forma diaria del vivir nos está, cada vez más, exigiendo modificaciones que afectaran esa normalidad tanto en el aspecto social <convivencia>, político y en lo económico. Lo anterior, nos hace que juguemos un poco sobre las posibilidades que podríamos tener sobre el modelo más adecuado para un futuro, ya sea este muy actual o en un tiempo medio o más largo. La solución más adecuada, si ese virus no es altamente mutante, la tendríamos con la obtención de una vacuna. Sin embargo, al escuchar que existen países diferentes y farmacéuticas que están desarrollando diversas vacunas, nos hace pensar que nuestras esperanzas de que se trate de un virus con desarrollo lineal, no son muy fundamentadas y, que en realidad nos enfrentamos a uno que tendrá una capacidad de mutación que solo permita soluciones parciales, estacionales o para un grupo de individuos, o, en el peor de los casos tenga la movilidad del virus del Sida y, con ello la imposibilidad, actual, de encontrar una vacuna eficaz y universal.

Esta situación análoga nos señala la necesidad imperiosa de encontrar un nuevo modelo de comportamiento y de relaciones que nos permita no solamente salir del bache epidemiológico que está afectando a todos los niveles y áreas de la vida. Lo anterior, también, nos pone en evidencia, lo que por muchos años dejamos de ser consientes de capacidad de nuestros actuales modelos, para hacerle frente a problemas tan complejos y difíciles de solucionar como es la dupla sanitaria-económica, máximo si como en nuestro caso se le tienen que agregar dos ancestros dificultades: la corrupción-inseguridad.

En la actualidad, por lo menos en la narrativa del presidente, en su foro propagandístico, que él denomina ’conferencias’ de prensa y que la población identifica como ’mañaneras’, está poco a poco dándole un sesgo electoral. La estrategia para conservar la gran ventaja en la promoción electoral que tiene el presidente, sus ’mañaneras’, es la de introducir la problemática que constituye, el ’veto’ constitucional para que el ejecutivo, en todos sus niveles intervengan difundiendo sus logros de gobierno, su plataforma ideológica o, ataques vedados o directos a sus contrincantes políticos. Un político-político como es el presidente, que no conoce, ni entiende otra actuación en la vida pública que sea fuera del campo de la política, no aceptará, ni puede aceptar una situación de inmovilidad, renunciar a lo único que lo mantiene vivo o, por lo menos lo hace sentirse de esa manera.

Una de las premisas, que para un servidor es falsa, pero que el presidente no deja de repetir y, que probablemente será uno de los slogans de promoción boca a boca es de darle al presidente una mayoría legislativa para que sus adecuaciones legales puedan reafirmarse y, los opositores, perdón, los enemigos no puedan echarlas para abajo. En las anteriores elecciones, los partidos ’idiotas útiles’ como el PES y el Verde Ecologista, no el PT, recomendaban a sus seguidores que emitieran sus votos para los candidatos a diputados de Morena, para que así el presidente contara con unas Cámaras totalmente afines a su proyecto. Al final, las cosas se complicaron porque en un principio Morena no obtuvo esa mayoría deseada y con ello, se inició un proceso de préstamos temporales de diputados para fines específicos. El mito de la aplanadora de Morena es más un mito creado por la prensa extraviada que en busca de un rumbo o, de línea simplemente como guía única los señalamientos de la multicitada ’mañanera’.

Vivir épocas de incertidumbre, ’tiempos interesantes’ para los chinos, máximo a una sociedad como la mexicana que, a pesar de los problemas de carácter económico, no estaba acostumbrado a tiempos en donde la vida o la muerte es simplemente una tómbola, donde la muerte tiene una cara nueva e incomprensible. Morir en un accidente, una enfermedad conocida o, por estar simplemente en un lugar y un tiempo inadecuado, era totalmente aceptado. Total era meramente un producto de estar en el ’tocadero’ o, simplemente mala suerte. Pero, cuando nos enfrentamos a una experiencia que no está definida para un grupo o nivel social determinado, cuando su diversidad le otorga una amplitud mucho mayor, en relación al número de víctimas mortales, su información, sus estadísticas, sus tendencias comienzan a tener un impacto, no deseable por las autoridades, creando en las formas de cortesía frases como ¿’en la familia todos bien’?, la respuesta esperanzadoras ’todos bien’, ¿’con los amigos, todo bien’?, ’todos bien’. Lo primero que queremos saber es que el virus Covid-19 no forme parte de la familia o los amigos que esperamos saber de ellos.

Nos acercamos a un año toral, no solamente para el presidente sino de alguna manera también para el ciudadano común, máximo cuando la mayoría de las noticias vendrán de ese lugar que la soberbia centralista identifica como ’provincia’. Aparte de las elecciones para renovar la Cámara de Diputados, habrá elecciones de gobernadores, de Congresos locales y presidentes municipales. Los especialistas en asuntos político-electorales pronostican un triunfo sin precedentes para Morena, sin embargo, pueden existir triunfos o victorias ’pírricos’, que al final acarrean más problemas que beneficios. Supongamos que Morena y el presidente arrasaron en todo el proceso electoral, con un triunfo sin precedentes, si estuviéramos hablando de una época de alto crecimiento y mejores perspectivas económicas el panorama para el presidente sería de solo miel y hojuelas. Pero, ese no es el panorama para los gobernadores, los presidentes municipales y diputados federales triunfantes se enfrentarán a una de las más grandes crisis económicas que el país haya vivido y, lo que para ellos será más crítico con un presidente que cree que los ingresos federales son para su uso exclusivo y, por lo tanto, tendrán que rascarse con sus propias uñas. Los aspirantes a diputados federales deberían tener una plática con los actuales sobre su vida franciscana o, de la orden más pobre, sobre su experiencia de vivir en una república con austeridad lopezobradorista, que algunos identifican como de una mendicidad lastimera.

El comportamiento del presidente en cuanto a, la alta estima que se tiene a sí mismo, la disposición de los recursos y auto reconocimiento de todo logro, es, desconocida en los anales gubernamentales. Todo lo hace él, todo proviene de su voluntad, la delegación de funciones es inexistente, los errores no caben en su accionar, solo son actos de ataques de sus enemigos, los conservadores, los que no estan con él. Tenemos la desgracia de que haya un presidente quien le pide sacrificios a todos, sin ofrecer alguno a la población. Eso sí, todo eso lo realiza en nombre de la población, del pueblo bueno. Cuando se trata de cumplir con sus responsabilidades de gobierno, desvía la atención hacia temas que en realidad tienen poco que ver con los problemas a los que se enfrenta la sociedad, es un presidente, que se muestra totalmente alejado del mundo que él mismo creó y, piensa, es el único que existe, todos lo demás son como salidos de la cueva de Platón. Tanto nosotros, como el presidente, no podemos evitar, que la obtención de un fin que cae dentro el ámbito de nuestra responsabilidad conlleva un costo, y, debemos considerarlo. No tomarlo en cuenta, es simplemente un acto, como diría ese pueblo bueno, de, un, gandaya. ’Nadie, con una poquita responsabilidad o conciencia de sus actos, es capaz de abstenerse de sopesar el fin y las consecuencias de su acción’. A menos de que se trate de alguien que piense que no tiene que darle, a ninguna persona, cuentas de dichas acciones.

En la actualidad, solamente una parte de la población está pendiente del comportamiento de los números que arrojan las estadísticas, ven todavía como algo lejano los problemas que representarán la caída del desdeñado, por el presidente, PIB, el ingreso global de la sociedad, pensado que los apoyos o dádivas a la población más desamparada, será suficiente para sustituir la pérdida de expectativas de encontrar un trabajo. Muchos analistas consideran que dichos apoyos tienen más un carácter electoral que de sostenedor del ingreso perdido. Sin embargo, negarle a una parte sustancial la expectativa de reincorporarse al proceso productivo, no es un buen augurio a las expectativas electorales del presidente. 2020, no es lo mismo que el primer semestre de 2021, los efectos de dos años y medio de problemas económicos se harán más patentes y las ventajas, así como las construcciones de sus obras predilectas, de que el valor del precio del dólar, que tiene que ver más con una estrategia económica de EU, y el control de los precios, responsabilidad del Banco de México, serán de poco valor para una población que perdió sus fuentes y expectativas de ingreso. Cuando no se cuenta con dinero, ni lo regalado se puede costear, porque hay que ir por él.

Debemos considerar que si bien nos encontramos ante una crisis inédita y de alguna manera la percepción de sus efectos más nocivos de ésta todavía no ha bajado, no quiere decir que no sucederá porque estamos hablando no de ideas, no de argumentaciones, ni de retórica el dinero, el ingreso, la capacidad de gasto tiene un carácter cuantitativo, porque su percepción se determina en la cantidad, la disponibilidad del mismo. Podemos salir de un evento político con un fervor producto de la capacidad oratoria del político o de la temática de una mañanera en particular, pero al final en nuestro bolsillo habrá la misma cantidad de dinero, estaremos igualmente desocupados, nada habrá cambiado.

El presidente, como animal político que es, percibe perfectamente la situación que se avecina con las elecciones, más grandes, de acuerdo a los comunicólogos metropolitanos de siempre. Y, de acuerdo, a esos mismos comunicólogos se espera un rotundo triunfo del AMLO por medio de su partido Morena. Sin embargo, para nuestra sorpresa, en un programa del diario El Financiero, uno de sus columnistas, reconocido por sus escritos de derecha, expuso una teoría que los que de alguna manera nos toco ver de cerca las elecciones, ni en los tiempos del PRI se tenía esa certeza de ganar, y, era que los resultados o la tendencia de la opinión de la gente, por más movimientos que se hicieran, podía no ser modificada totalmente y que la gente siempre era más inteligente que lo que el político pensaba.

Como señale anteriormente, un triunfo avasallador de Morena, al final no será tan beneficiosa máximo en el aspecto de la gobernanza, dado que la mala situación económica se habrá incrementado, sin embargo la posición del presidente en relación al manejo presupuestal seguirá en el tenor. El dinero de la Federación es de la Federación y, la Federación soy YO. La caída de los ingresos federales seguirá hasta que la economía empiece a mejorar y, esto, se podrá ver en 2024 o 2025, tiempo donde el período del actual presidente habrá terminado. A partir del 2021, el presidente tendrá que aprender cómo puede subsistir un gobierno, integrado con aproximadamente un noventa por ciento provenientes de su bancada, con un electorado que poco recordará los efectos positivos, sí es que los hubo, de eliminar la corrupción neoliberal. Y, que sus sueños de transformación solo viven en los papeles legislativos, pero muy lejanos en la realización. Entonces, quizás, el presidente AMLO, haya aprendido que un ’presidente pobre’, es un ’Pobre Presidente’. [email protected]

Anexo 1: El presidente más Juarista, resulto ser el presidente más Papista.

Anexo 2: El presidente está brincando de gusto, mató dos pájaros de un solo tiro. Uno, lo logró al sacar a Calderón y su partido ’México Libre’, imagínese el calvario de escuchar ese slogan diariamente, de las boletas. El otro lo exterminó cuando domó al INE.