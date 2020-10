Hablemos de buscar un nuevo paradigma o de adecuar uno /II

www.guerrerohabla.com



Estamos ante una situación en donde, el presidente, no quiere aceptar públicamente cuales son las intenciones de la 4-T. En lo teórico, fundada en la implantación de un sistema inspirado en ’El Socialismo del Siglo XXI,’ mientras que en lo práctico, se implanta la estrategia seguida por Hugo Chávez como presidente de Venezuela. Quizás como un acto de supervivencia los comunicólogos metropolitanos tratan de evadir el tema del carácter innegable de la 4-T como socialista y más cercana al socialismo científico que a un tipo de socialismo liberal. La palabra liberal no es bienvenida por el líder y presidente de la república AMLO, por lo que pensar que entre las alternativas que considera el presidente de adecuar el sistema, que en la actualidad todavía está vigente hasta este momento es poco probable. Sin embargo, dadas las especiales circunstancias por las que atraviesa nuestro país, no puede ser descartado, por lo que seguiremos el análisis de esta posibilidad.

Una de las diferencias que presentó el chavismo es que, contrario a lo que utilizó Stalin no inicio una estrategia de persecución indiscriminada de la población que no comulgaba con sus ideas, y una ’purga’ en su aparato burocrático y de su ejército pero que debido a la hambruna permitió la existencia de pequeñas unidades de producción personal en el campo soviético, mismas que fueron desechadas una vez terminada la crisis, sino que conservó una parte del aparato productivo que apoyara y comulgara con su proyecto de gobierno. Este punto, es necesario resaltar dado que el presidente de México, en función de su cercanía con los EU, tiene que ser más cauteloso dado que más del ochenta por ciento de su comercio internacional y la inversión externa provienen de ese país.

Sin embargo, eso no detiene al presidente en su afán de querer desaparecer una parte de ese aparato productivo que se manifiesta en contra de lo que implica la instauración de su 4-T, porque suponen que en cada paso legal y político que logra lo acerca a su objetivo toral que es la implantación de un sistema social, económico y político de corte socialista científico, muy de acuerdo, en principio al chavismo, pero al cual, nos dice, le dará su toque personal, sin explicar que significa esto y termina por convertirse en un misterio. Con el fin de lograr este objetivo, nos señala un día sí, y otro también, que él presidente López, no pretende formar un gobierno totalitario, déspota y demagogo porque quiere vivir en una democracia, pero, en una nueva democracia, su democracia, en donde se le permita utilizar el voto directo para los asuntos delicados, principalmente los legales y constitucionales.

Como ejemplo, de este punto consideremos la decisión de la corte (las mayúsculas y eso de Suprema transita por el caño rumbo al Río Tula desde la semana anterior) de utilizar la consulta directa para enjuiciar a los exmandatarios: Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. El dictamen del ministro Luis María Aguilar dictaminó que la propuesta del presidente López era ’un concierto de inconstitucionalidades’, pero sin entrar en materia del derecho a realizar dicha consulta por lo que pedía únicamente cambiar la pregunta. En entrevista con el ministro presidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, manifestó que no se podía evitar al presidente realizar una consulta porque con ello se entorpecería el derecho de la población a opinar sobre ese tópico, pero, que la Corte había cambiado la pregunta y con ello, se protegían los derechos humanos. En lo particular no sabemos si el ministro Zaldívar, en realidad captó el objetivo real que tenía y esperaba el presidente ’la autorización’ de realizar una consulta, de validar como un sistema aprobado por la corte la toma de decisiones de forma ’directa’ y, lo que, a corto plazo es más importante, la utilización de ese triunfo constitucional como propaganda política electoral en contra del pasado neoliberal. Además, eso, le permitirá al presidente intervenir en las elecciones como un presidente valiente que no le tiembla la mano para enfrentarse a la infraestructura de corrupción del pasado. Por desgracia el ministro presidente Zaldívar y la corte de la Nación, perdieron una gran oportunidad que solamente requería se desechara la propuesta en base a la argumentación del ministro Aguilar y que se siguiera con el debido proceso. Pero, al darle al presidente López una salida, que no pidió, es dejar a sus ministros como unos pobres ’idiotas útiles’, como dicen los del ’Socialismo del Siglo XXI.

Que el presidente de México poco a poco busca convertirse en un déspota-dictador está fuera de duda, pero eso sí de forma manera, constitucional. Tal situación nos debe de llevar a una nueva clasificación, proveniente de la Grecia de la democracia y en la primera parte del siglo XX, de lo que se entiende por un gobierno totalitario. Sí bien es cierto que tenemos que redefinir el concepto de totalitarismo, eso no implica desechar todos los elementos que lo constituyen sino más bien que partes se conservan de las viejas concepciones y cuales ya no son vigentes dados los cambios que se están dando en el mundo y las limitantes que imponen las ideas, los medios de comunicación y el sistema global de comercio que han creado una amalgama de ideologías que orillan a los gobiernos para se deshagan de esas prácticas, que sin pudor, en un pasado muy reciente, desdeñaban a los derechos más elementales de los seres humanos. Si bien, en un principio, se tuvo como objetivo la división de los seres humanos en ’clases sociales’ o en ’patrones y trabajadores’, la complejidad de las formas de trabajo y avances en ’cibernética’ <la comunicación por internet y los avances de la potencia de los ’chips’ son cada vez mayores>, están produciendo avances en la automatización y la ’inteligencia artificial,’ una nueva división social, política y económica que será más difícil de superar. Por un lado, están los ’creadores del mundo cibernético’ y los dueños de los grandes capitales, el uno por ciento y, en el otro, los consumidores de sus productos y servicios, el 99 por ciento.

No debemos restringir el concepto de totalitarismo al de sus acepciones más conocidas el nacionalismo hitleriano, al leninismo-estalinismo de la URSS y a la China de Mao y sus descendientes los gobernantes actuales del Partido Comunista de China. Para un gobierno totalitario actual, lo más importante, aun que el Estado y la Nación, es el movimiento de masas, el ’pueblo’, que ellos piensan representar, mismo que se apoya en unas ideologías que promueven una separación radical entre la población. Por un lado, se encuentra ese ’pueblo bueno’ y, por el otro, los pertenecientes a la clase gobernante del sistema derrotado por las armas en una revolución o las urnas en un proceso electoral. Los seguidores de esos movimientos de masas totalitarias no son permeables a los argumentos, por más fundamentados que estén e ignoran su propio instinto de supervivencia, dejan su seguridad y bienestar en manos de sus líderes en una forma irrestricta.

Por otra parte, los líderes totalitarios-despóticos-demagógicos actuales tienen ciertas características que pueden buscarse en los gobiernos vigentes: se vanaglorian de sus crímenes legales, de violar, impunemente, al régimen legal establecido y los señalan como trabas en la consecución de sus objetivos. Ante ello, anuncian y promueven otros nuevos y buscan eliminar todo lo que se oponga al avance de sus objetivos. Los gobiernos totalitarios, son, en lo interno, la forma única de gobierno en la cual no puede haber coexistencia o un compromiso, la pluralidad política es solo una fachada y los supuestos acuerdos que se hacen, por instrucciones del gobernante, con los subalternos pueden deshacerse sin ninguna explicación o razón.

Pero, existe una característica importante en la que se basa un gobernante con aspiraciones totalitarias y es el lenguaje como arma de control, sabe que el que controla el medio primigenio de promoción de la verdad es el que controla el tipo de libertad de expresión que puede gozar su población. Las nuevas formas de totalitarismo, así como dejar de hacer vanagloria de la violencia física como estrategia visible, también se aleja de la utilización descarnada de esa estrategia y prefiere apropiarse del medio, pero no de la eliminación física, sino de quitarle su función, como periodísticamente hablando, de rastrear la noticia, de vivirla, al convertirse ese gobernante no solo el generador sino en transmisor de esas noticias. Para ello, se vale de las ’conferencias de prensa’, en donde el mandatario transmite la noticia y los temas que pretende sean conocidos por el público, pero eliminando, por medios diferentes, no violentos sino discriminatorios, las intervenciones incómodas o las preguntas que quieren evitar.

Esta capacidad de control mediático y de su grupo de seguidores, en donde estos, sirven de apoyo irrestricto al gobernante y como un bloque de ataque en contra de aquellos que manifiesten cualquier posición opuesta. En un principio, por lo menos un tiempo, por parte del grupo que se identifica así mismo como ’intelectuales’, tuvieron una posición de apoyo con el entonces candidato y hoy presidente. Está élite que, como lo hemos apuntado en otras ocasiones, había renegado de la sociedad, principalmente en lo concerniente a la corrupción, antes de que se le identificara como parte de esa sociedad señalada. Esto, se dio, sin llegaran a un acercamiento con esas masas y tratar de entenderlas. Simplemente, tomaron una posición que, de alguna manera, validaba el mansaje del candidato, hoy presidente, sin llegar a profundizar sobre el significado real que conllevaba una transformación y pensando, que dado el avance de la instrumentación del modelo económico y, primordialmente el político, no pudieron visualizar que una transformación implicaba un cambio total de modelo no solo en lo económico, político sino también en la sociedad en su conjunto.

Por otra parte, tenemos que a las masas, ’el pueblo bueno’, no le afectan, en su mayoría, las instituciones, las constituciones, los partidos políticos o sistemas morales, de lo que sí es receptivo, es del resentimiento, y una forma de ’envidia’, de la forma de vida de los que más tienen, porque de acuerdo al mensaje del hoy presidente, lo obtuvieron por una sola vía la ’corrupción’ y, por lo tanto a costa de su explotación, por un sistema neoliberal que nunca los benefició. Los líderes de derecha pensaban que porque habían utilizado en las elecciones estatales de 2017 con magníficos resultados, en esas elecciones Morena no obtuvo ninguna la estrategia, pero con el PAN entablado con una disputa sin sentido con el presidente Peña Nieto (PRI) bajo una sarta de señalamientos sobre supuestos actos de corrupción, más fundamentados los de la administración de Peña Nieto, desconociendo esos dos grupos que le estaban dando a Morena una bandera que no habían tenido y un espacio para ser utilizado en contra de dichos partidos.

La administración del presidente López considera que la aparición del Covid-19 es una especie de regalo no pedido y por lo tanto lo está enviando al basurero de los olvidos, dejando a la población que se enfrente y resuelva los problemas de ingresos y de gastos a los grupos más afectados por esa pandemia. En este punto, quisiéramos recalcar que nuestra estimación de crecimiento para 2020 caerá en el rango de menos 13 a 15 por ciento y, para el 2021 este crecimiento será de uno a uno y medio por ciento. La estrategia económica del presidente López tiene una gran similitud con la utilizada por Lenin hace un siglo con la hambruna que produjeron sus políticas de colectivización del campo soviético y que para hacerle frente permitió las granjas privadas, pero, una vez pasada la emergencia y el apoyo alimentario otorgado por los EU, las atacó hasta destruirlas completamente. Hoy, el presidente mediante unos acuerdos, cuyos antecedentes no son muy favorables, se nos dice que, con un tercio de la inversión propuesta en diciembre pasado, se crearan doscientos mil empleos y comenzaremos a salir de la crisis Coivid-19-AMLO. Se desconoce, en realidad, la letra chiquita de ese último acuerdo, pero de una cosa sí estamos seguros la gran desconfianza mutua la hará naufragar como los anteriores. Si no, tiempo al tiempo. Porque por un lado, tenemos a unos empresarios locales, la inversión extranjera es impensable, que no invierte en los sectores fijos, ni en tiempos de gran estabilidad y bonanza y, por el otro un presidente que al final vemos que actúa de acuerdo a su naturaleza y a sus ideas fijas, las esperanzas de crecimiento, con o sin Covid-19, son simplemente quimeras. [email protected]