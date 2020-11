Hablemos de buscar un nuevo paradigma o de adecuar uno /III

Pensar que por ser una tuerca pequeña tuerca en la maquinaria de un gran aparato burocrático, no solamente en el ámbito gubernamental sino también en lo privado, estamos libres de responsabilidad de lo que esas acciones produzcan en toda la sociedad es un error. Adoptar esta postura de evasión no nos libera de responsabilidad, simplemente denota nuestro carácter y disposición de otorgar ese apoyo al mejor postor. Escuchamos constantemente que las clases más desfavorecidas han sido constantemente ignoradas por los sectores con mayor ingreso, pero, en realidad en pocas ocasiones nos enteramos de movimientos espontáneos de quienes integran dichas clases para cambiar su realidad. Su voluntad ha estado en venta en él pasado, en la actualidad y, como pintan las cosas, por desgracia, en el futuro.

La actual administración, en todos sus niveles y órdenes de poder, nos están presentando un modelo económico, social y político que corresponde a un pequeño grupo, que pensamos determina, no únicamente el rumbo sino la temática que el presidente expone cada mañana y reproducen hasta el cansancio los grandes, medianos y pequeños medos de comunicación, en todas sus variedades, tv, radio, prensa e internet. En las otras formas de expresión como la pintura, literatura, escultura, entre otras, aparentemente han sido abandonadas. La razón es muy sencilla el gobierno federal tienen que financiarlas y nuestro actual presidente requiere, como decía Pedro Infante ¡necesito dinero! Pero, ¡mucho dinero!, ¡mucho dinero!

La teoría que manejamos sobre la existencia de un salón de ideas o adjunto o como quiera usted amable lector definirlo lo tomo de la astronomía y es utilizada para determinar estrellas, nebulosas o planetas que no están a simple vista, pero con fenómenos recurrentes que entorpecen el comportamiento normal hacen pensar, esos sí, a los científicos astrofísicos la existencia de esos fenómenos que afectan el comportamiento normal. Con respecto al presidente y, primordialmente a sus intervenciones de cada mañana, se presentan ’brincos’ temáticos, omisiones tan evidentes de lo que está aconteciendo, dramas como la intervención del ’señor moñito’ en donde sus preguntas son como ’anillo al dedo’ del presidente que le permiten, al dar respuestas amplias, evadir temas no gratos y una variedad tan vasta de temas y afirmaciones que no explica o no puede explicar su proceder. Sin la existencia de esos grupos, el presidente, un día es neoliberal, apoyando al T-MEC, en otro, un acérrimo implementador de la Cuarta Transformación (4-T) y en otros, defensor fanático de los derechos de los EU. Aquí, cabe hacer un paréntesis pequeño para mencionar que ninguno de sus antecesores neoliberales, tuvieron esa actitud. Pero, cuando un problema lo atrapa, entra en un estado de confusión originando un vaivén temático, que solo su capacidad de improvisar y su monopolio del micrófono hacen que no salga tan mal parado.

El principal control que tiene, el presidente los usa constantemente para minimizar o, hasta eliminar la posición de otras voces contrarias a él, y, ampliamente reconocida por el mismo presidente, son las ’conferencias de prensa’ realizadas, usualmente, de lunes a viernes, comúnmente identificadas como ’las Mañaneras’. El presidente insiste que su gobierno no ataca, ni emite acciones directas de control que impidan la expresión libre. Sin embargo, califica directamente, como sus enemigos, a los medios que publican perspectivas opuestas a las que sustentan sus acciones encaminadas a lograr los objetivos manifestados en dichas mañaneras. La negación de la existencia de otras voces por medio de facilitar su acceso al tiempo de los principales medios de comunicación masiva, minimiza la importancia de que dichos mensajes sean de algún valor para la población y, de que éstos, tengan la libertad de decidir esa valorización. Yo pienso por ti, así que tengo todo el derecho de hablar por ti.

Pero, tenemos que aceptar que este control de la opinión no puede ser factible sin la complacencia o complicidad de los medios de comunicación masiva. Por tal motivo, es que al pensar el presidente que todos le deben y, por lo tanto tienen la obligación de estar a su disposición sin esperar otra recompensa que el otorgamiento y reconocimiento de su existencia. Un gobernante que no tiene dentro de su bagaje de proceder político, la existencia o, la, obligación de aceptar que otras formas de pensar puedan subsistir aparte de las suyas, difícilmente puede tener un pensamiento y una actuación cercana a lo que actualmente se identifica como una ’democracia moderna’. Como lo señalamos anteriormente, tendríamos que buscar alguna otra clasificación muy diferente que iría desde un sistema de partido único, con la aceptación de la existencia de otras fuerzas políticas y de grupos al interior de su organización hasta un gobierno autoritario, déspota en manos de un solo hombre.

López Obrador está empeñado en llevar a cabo su 4-T, sin embargo, la realidad de la política (interna y externa), la economía, la seguridad, la pandemia del covid-19 y los efectos que estos problemas estan permeando en la sociedad le están constantemente señalando que no son anillos para sus manos y, por el contrario, crece un ambiente en donde se señala su poca capacidad para enfrentar y encontrar soluciones adecuadas a estos problemas. En las mañaneras, poco a poco empezamos a dejar de ver a ese presidente dicharachero y destructor de todo o todos los que se le oponían y, en su lugar, cada vez mayor, nos encontramos a un presidente que se contradice más, además de que los unos medios de comunicación masiva que, quizás perdieron las esperanzas de recibir prebendas por sus apoyos, dejaron de ser brazos de apoyo, salvo dos o tres medios que se turnan para actuar este rol, pero, que en lo general, están incrementando sus comentarios adversos.

Cada día, los días gloriosos y de total apoyo al presidente son más escasos y la tendencia sigue esa ruta. El presidente, quizás, se prepara para ganar una elección, pero está muy lejos de conocer los recovecos que exige la gobernabilidad, no sólo en la vendimia constante de su imagen, sino su relación política con sus aliados, que óvidamente esperaron una compensación en la consecución del triunfo electoral. López Obrador era conocido por su poca memoria al momento de cumplir compromisos. Sin embargo, esos eran tiempos de trabajo, y, por lo tanto, eran soportados por la expectativa de las ganancias que otorga el triunfo, mismos que fueron ignorados por el presidente bajo la argumentación de que no eran lo suficientemente disciplinados, no actuaban de acuerdo a sus lineamientos de su 4-T y su nivel de honestidad no era cubierta. El desmembramiento de su alianza con su principal apoyo, sin haber cumplido los dos primeros años de gobierno, el Partido del Trabajo (PT) se ve claramente que se está diluyendo, en referencia a las otras alianzas vigentes las del Partido Verde Ecologista (PVE) y el Partido Encuentro Solidario (PES) <antes Social, pero con ello se conservaban las siglas>, se puede inferir que en las elecciones de 2021 irán conjuntamente con Morena, en lo concerniente a las elecciones puramente locales no se tiene nada en claro si estas prevalecerán.

Las elecciones efectuadas, hace poco más de una semana, en los estados de Hidalgo y Coahuila, el PRI salió ganando. En Hidalgo con 32 alcaldías, incluyendo la capital del estado, Pachuca, mientras que en el Estado de Coahuila obtuvo todos los triunfos para diputados locales. Dejando a un lado la línea que siguieron los comentólogos metropolitanos y, considerando un poco ocurrido y las enseñanzas que se podrían obtener de esos resultados para ser considerados en las próximas elecciones de 2021, podemos decir: a) la utilización de la propaganda local en contra del partido ’dominante’ Morena fue de gran eficacia; b) la selección de candidatos identificados con la población local a la cual se le tendrá que dar cuentas; c) el contar con una infraestructura partidista, que en las pasadas elecciones presidenciales y durante el período presidencial de Peña Nieto fue simplemente ignorada; d) la desorganización y el exceso de confianza <PAN, había gobernado en importantes municipios del estado de Hidalgo y poseía una gran presencia en Coahuila>; e) el desorden que prevalece en Morena al no poder definir a su presidente, lo cual se manifiesta en la militancia local; y, f) la creencia, de que el solo nombre, el del presidente de la República y su constante propaganda de cada mañana, era suficiente para que Morena arrasara en dichas elecciones.

El resultado de esas elecciones, han originado varios comentarios entre los cuales, se encuentran de que no fue el partido (PRI), sino sus candidatos los que ganaron esas elecciones, lo cual, constituye, en parte, una verdad. Sin embargo, pensar en esa conclusión y no tomar en cuenta la función de un partido, es simplemente un enorme desconocimiento sobre el valor de una institución como son esos institutos políticos. No es posible expresar opiniones de ese tipo contra de dicho partido más por cuestiones personales que por argumentaciones válidas, y, señalar que un triunfo aislado no se puede considerar para crear una tendencia. De los tres puntos señalados, nos gustaría desarrollar un poco más las implicaciones que se pueden considerar de dos eventos y su validez en la construcción de una tendencia.

Nadie, que tenga un poco de conocimientos en cuestiones de tendencias estadísticas podría asegurar la existencia de una tendencia con la obtención de un solo evento, pero, lo anterior, deja de tener total validez si contamos con dos eventos o puntos estadísticos, <elecciones en diferentes lugares>, porque un evento lo podemos colocar en cualquier espacio del un pentagrama y no nos dice absolutamente nada sobre su tendencia. Sin embargo, al contar con un segundo punto tendremos una infinidad de posiciones en las cuales lo podemos colocar y, aunque precariamente, nos pueden mostrar una posible tendencia. No definitiva, pero sí posible. El tercer evento, la tendencia definitiva, sus acciones, positivas o negativas, los resultados electorales, dependerá del actuar de los actores, de sus análisis, de preferencia imparciales, si los realizan, sus estrategias o los ajusten que hagan para mejorar su posición anterior. Esto nos denota que el accionar de los partidos entre el segundo y tercer punto de accionar y, el definitivo evento es vital para los resultados finales.

Puede que sí tenemos un punto o un evento, estadísticamente hablando, es difícil marcar una tendencia. Pero, si se trata del efecto mariposa, solo se requiere un aleteo, un simple evento y, si las condiciones son las adecuadas para producir que las fuerzas de la naturaleza o las sociedades empiecen a formar tormentas o cambios., estas pueden llegar tan lejos como estas lo permitan. ¿Qué tan lejos pueden llegar, es difícil de determinar? Lo que no podemos ignorar es que las habrá.

Nos encontramos ante la posible existencia de un punto de inflexión, como sociedad. Enfrentando tres problemas que amenazan en convertirse en un cuarto: el primero corresponde a la inseguridad, tanto urbana como en el campo, los actos de violencia es el pan de cada día y los montos de asesinatos siguen una carrera interminable; el segundo, es el problema del decrecimiento económico y su efecto en el ingreso tanto de los individuos como en cada una de las familias; un tercero, lo representa el covid-19 y el pésimo manejo del gobierno, en lo informativo como el de la atención de la población afectada; un cuarto, que poco a poco se está manifestando y que representa la división entre los estados de Norte y las políticas presidenciales que amenazan de subir de tono, principalmente en lo concerniente al manejo presupuestal en donde esos estados que conforman los llamados Estados Federalistas y que pueden desembocar en una ’desobediencia fiscal’, <está posibilidad se ha incrementado, si consideramos la estructura de los anteproyectos de ingresos y egresos de la Federación para el período fiscal de 2021, y; quinto, la acumulación de estas problemáticas nos colocan ante una posibilidad muy real de una disolución de la sociedad. Se dice que las elecciones de 2021, son la Madre de todas las elecciones de México y, esto puede ser verdad porque nos enfrenta a la definición de qué modelo económico-político-social queremos para nuestro país.

El presidente debe entender que ante la sociedad tiene una triple responsabilidad: la primera es como ciudadano, la segunda como cabeza del Ejecutivo Federal y la tercera, como jefe del Estado Mexicano. La transformación de su ley para poder juzgar a los expresidentes por parte de la Suprema Corte y que permite, no solo se considere a los funcionarios pasados sino también a los que están en funciones. No por medio de encuestas, sino dentro de la estructura legal prevaleciente, debe de hacer al presidente considerarse dentro de las categorías antes señaladas: ciudadano, Ejecutivo y jefe del Estado Mexicano. [email protected]