Hablemos de en busca de un nuevo Paradigma /IV

Primero que nada quisiera pedir disculpas a todos los que no vieron la reunión de los presidentes Trump y López Obrador a como la percibí. Atender los agravios, sé, de antemano, son muy importantes. Pero, permitir caer en el viejo adagio de ’que el que se enoja pierde’, nunca debe ser minimizado. No estoy seguro si el presidente López leyó el libro de Trump sobre sus tácticas de negociación, creo que por lo menos fue un resumen ejecutivo. En su libro Trump hace hincapié de que se debe atacar constantemente al adversario hasta sacarlo de su patio de confort. En otras palabras, sacarlo de sus casillas’. En ésta ocasión, todo fue muy diplomático y, pensando en cómo, en un futuro inmediato, se puede trabajar, por parte de Trump, con un gobierno de izquierda y, por parte de López Obrador, que puede controlar a sus seguidores más radicales.

En nuestros anteriores escritos habíamos señalados que eran tres los principales problemas a los que se tenía que enfrentar el presidente López: el sanitario, con la Pandemia de covid-19; la inseguridad, con la violencia incontrolable, con el crecimiento de las muertes violentas; y, el problema económico, con la caída de la producción, el empleo y el consumo (PIB). Si bien es cierto, que en lo referente a la Pandemia, nos enfrentamos, a un ’Cisne Negro’ como lo definió Nassim Nicholas Taleb en su libro ’El Cisne Negro: El Impacto de lo Altamente Improbable’ y, que fue tratado por su servidor en Abril de 2019, debido a que reúne las condiciones para considerarlo como tal: su aparición no fue prevista en su totalidad, su difusión ha sido muy amplia, cubre un área muy extensa, no se cuenta con los elementos para enfrentarla directamente, con la excepción de la confinación y, su letalidad es altamente temida.

Sin embargo, nuestro gobierno no está en condiciones de contribuir en el campo científico, pero sí, en el aspecto de salubridad como son el incremento de los elementos y equipamientos médicos que deben tener los hospitales gubernamentales, así como en protección de su personal y la disposición oportuna de medicamentes para la población, que si son responsabilidad de nuestro gobierno. Pero, la estrategia que ha seguido el presidente ha sido la mediática, no la de información amplia y oportuna, como son la elaboración y presentación de gráficas e ignorar la información de cualquier estrategia posible para combatir la pandemia. No son el porcentaje de disposición de camas un buen parámetro para medir la eficiencia y la eficacia de las políticas de un gobierno en su atención a un problema como la pandemia del Covid-19, sino la medición de la morbilidad >número de contagiados entre las defunciones>. Con ello, la población estará en condiciones de saber la probabilidad de sobrevivir que le otorga el sistema de salud, de contraer el Covid-19. Entre menor sea el nivel de morbilidad de un sistema de salud, mayor será la posibilidad de sobrevivir y más eficiente las estrategias seguidas por dicho sistema. En méxico ese índice es superior al once por ciento. Sin embargo, fortalecer un sistema de salud, sin importar su condición inicial, requiere inversión, mucha inversión. Inversión, que el presidente ha señalado no quiere realizar, para él solo existe un tema de interés, ’la austeridad republicana’, entendiendo únicamente la austeridad como el acto de no gastar y producir subejercicios presupuestales, que estarán disponibles para él y sus proyectos prioritarios.

Los problemas y, primordialmente los de carácter nacional, requieren de dinero y de voluntad de hacerse de dichos recursos. Se acepta que los recursos de un gobierno pueden provenir de forma directa mediante impuestos, ingresos propios y aranceles. Sin embargo, también se ha puesto en evidencia que la economía o la parte de la economía que está sujeta a impuestos, no estará, en posibilidades, de generar esos recursos que tanto requiere el gobierno. El gobierno del presidente López tiene otras alternativas como son ocurrir a la obtención de recursos vía prestamos nacionales o internacionales, lo cual ha rechazado porque con ello se incrementaría la deuda pública, situación que en alguna manera afectaran a sus promesas de campaña, que ’no incrementaría’ dicha fuente de financiamiento. Lo anterior, nos muestra una vez más que para el presidente López, él y sus promesas son más importantes que el cumplimiento de otras como son lograr un crecimiento sostenido, un mayor ingreso para su población y la disminución de los pobres.

Con respecto a la primera promesa el de tener un crecimiento sostenido <para los ingenuos de cuatro por ciento anual>, no lo pudo cumplir ni siquiera en su primer año de gobierno (menos punto tres por ciento, -0.3%). Por su parte la promesa de no incrementar la deuda pública tampoco la ha podido cumplir dado que al disminuir el PIB, se estima que la economía al término de 2020 será un trece por ciento menor al de 2019, afectando con ello al porcentaje de esa deuda, inmediatamente, al achicarse el ingreso disponible la deuda se ve incrementada. Por otra parte, se tiene la problemática de la deuda de Pemex, cuyos bonos estan clasificados como ’chatarra’, la cual está por contaminar a la ’deuda soberana’ la cual al perder su grado de inversión incrementará el nivel de los intereses que se tendrían que pagar, afectando los acuerdos financieros para disminuir el capital y los intereses a pagar, mismos que al final incrementarán el monto de la deuda pública externa. El presidente López de estar aprendiendo que el manejo inadecuado de la deuda (usarla o rechazarla) tiene consecuencias. Usarla en momentos o rechazarla en momentos adecuados puede rendirnos buenos dividendos. De igual manera, utilizar el crédito, en exceso o rechazarlo en tiempos de real necesidad puede ser, igualmente, dañino.

Lo anterior, nos muestra que nuestro país se enfrenta a una pandemia en las peores condiciones económicas y financieras posibles. A lo anterior hay que agregar la famosa y, hoy, ignorada, ’austeridad republicana’ en donde nos toca presenciar el más vergonzoso acto de los funcionarios de servilismo, principalmente al sector Salud (Sec. de Salud, IMSS y el ISSTE) cuando sus directivos competían en dos cosas: en señalar que habían recibido instituciones hechas pedazos y con un dispendio intolerable y por lo tanto estaban dispuestos a disminuir sus presupuestos originales, caro se está pagando por esas políticas propagandistas. Digo caro, porque con ese mismo personal técnico, anteriormente señalado, en el área de la salud, además disminuido, el gobierno tiene que enfrentar la pandemia.

Tratar de hacer un comparativo entre la salud (el Covid-19) y la economía. Debemos de recordar que esta no solamente mide el comportamiento de las variables netamente económicas, sino también en análisis más profundos, considera su impacto sobre la distribución del ingreso, la política fiscal y, hasta el impacto en cada acto de la vida ciudadana como son la protección a la mujer, el grado de alimentación de los menores, etc. Por lo tanto, no se puede o no se debe decidir entre la inversión en salud y los efectos que se podrían tener con la disminución de las expectativas en el crecimiento. Sin embargo, la prensa corporativa festejó y no escatimó elogios al presidente López, cuando en el mes de enero de 2019 anunció que, debido a los dispendios, habría de seguirse una política de austeridad republiocana. En dicho medio, ’comunicólogos’ prominentes aceptaron esas afirmaciones sin realizar alguna investigación sobre la veracidad de esa afirmación. Por lo tanto, los institutos del sector salud y por la estrategia de la ’austeridad republicana’, se recortaban sus presupuestos. El olvido, en éste, como en otros casos, ha prevalecido y sus efectos también han sido ignorados.

En la Roma Imperial se les recomendó a los emperadores que para no tener problemas con la población se les diera ’pan y circo’. La fórmula funcionó hasta muy entrado nuestro primer milenio. De igual manera, a lo largo de nuestra historia moderna, de cuando en cuando los gobernantes, principalmente los demagogos con aspiraciones dictatoriales han recurrido a la utilización de esta dupla bajo diferentes modalidades. La administración del presidente López, que desde el inicio de gobierno mostró una ineficacia suprema en los aspectos del ’pan’, del crecimiento, del desarrollo, por aquello de manejar los números, salvo los votos, y, menos los de origen económico, decidió que la mejor estrategia para lidiar con la economía era simplemente ignorarla. Para sustituir esa deficiencia el presidente López, experto en política propagandística y un excelente administrativo de la agitación, de creador de políticas de choque y, por lo tanto, del impacto que se logra con un buen manejo de la propaganda, simplemente se olvidó de los problemas y para tratarlos sencillamente los sustituyó con temas de gran impacto mediático, propagandístico, de carácter político-policiaco. Su servidor ha insistido, de que el dueño del micrófono es dueño también de la verdad o, de cuál es la verdad que conozcamos.

El presidente López ha insistido hasta en cansancio en un autoelogio de que es un ’humanista’. Tal autodefinición nos haría pensar que cualquier tema relacionado a los aspectos humanos y, máximo, los relacionados con la población que está destinado a gobernar, los pondría en primer lugar. La realidad y su proceder hacen desmentir esa afirmación, lo importante para el presidente López son las promesas por él seleccionadas y su impacto mediático, propagandístico, provocador. Para mostrar nuestro punto de vista consideremos tres acontecimientos recientes. El primero es la repatriación de España de Emilio Lozoya ex-director de Pemex; el segundo, la captura de Cesar Duarte exgobernador de Chihuahua en el Estado de Florida, EU y, la tercera noticia, proveniente del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI), en la cual se nos informa que 9´000,000 (nueve millones) se ciudadanos se incorporaron al desempleo en el pasado mes de Junio, incrementándose, en lo que va del año a 21´000,000 (veintiuno millones), de los cuales 16´000,000 (diez y seis millones serán en la extrema pobreza). Información que, por artilugios que desconocemos, duró un suspiro en los medios y nadie volvió a mencionarla.

El tiempo dedicado por el presidente ’propagandista’ a las dos primeras noticias, apenas empieza, mientras que en la tercera el presidente ’humanista’ no brilla ni por sus luces. El presidente ’propagandista’, dadas las circunstancias en cuanto a los resultados en cuanta tratar a los tres principales problemas, la inseguridad, la pandemia (el Covid-19) y la caída del crecimiento y su disentimiento en cuanto atenderla con apoyos a las pequeñas empresas y a la población cada vez en situación de desocupación, pensando que su estrategia de ’circo’ mediante los temas políticos-policiacos disfrazados de combate a la corrupción estan muy alejados. Por ejemplo, el impacto que sobre una familia tiene el hecho de que un familiar o una amistad cercana a nosotros, sea contagiada por el Covid-19, fallezca o no, es de dimensiones colosales. De igual forma, si una persona pierde su trabajo y su ingreso, afectando el nivel de gasto y de vida de su familia y la expectativa de encontrar otro trabajo, no tienen comparación con algo tan lejano como la prisión de alguien que cometió un delito <de cuello blanco>, que no le afectó directamente. Los comunicólogos metropolitanos, que se identifican a sí mismos como el ’círculo rojo’, en su pequeño mundo piensan tener ante la población y el individuo común una importancia que están muy lejos de obtener.

Los miembros selectos de ese ’círculo rojo,’ el problema que analizan es el impacto de este supuesto combate a la corrupción en la decisión del electorado en las futuras elecciones de julio de 2021, cuando el problema económico y, esperemos que no, de la pandemia no han sido atacados correctamente. No creemos que el sentimiento y el impacto de las ’mañaneras’, contribuya, en la decisión del electorado. Pero, es más probable que la caída del ingreso de tantos mexicanos y la incapacidad de encontrar una política eficaz y coherente si sean factores que tendrán una influencia real. La corrupción, nacimos en ella, nos desarrollamos dentro de ella, padecimos de su influencia, han sido parte de nuestra vida. Pensar que no la erradiquemos totalmente, pero, el saber y estar consientes de su perversidad nos señala un nuevo paso en su erradicación.

Cuando oficialmente se conoció la existencia del Covid-19 el presidente López manifestó que le ’caía como anillo al dedo’. Quizás no percibió que tenía ante sí un problema más serio semejante a un ’Cisne Negro’ y de carácter mundial, también, que si bien lo podía, en un principio, como lo hizo, de utilizarlo como medio propagandístico, la realidad de su virulencia, pues afectaba a todas las actividades humanas, no serían tan fáciles de manejar. La solución que encontró el presidente López es cambiar de tema prioritario y propagandísticamente más vendible: la corrupción. Entre los temas afectados por el cambio de preferencias de los problemas a tratar por el presidente, el viejo tema de la corrupción, tenemos al Covid-19 y la caída de las expectativas de crecimiento para la economía mexicano. Nuestras expectativas están entre menos 13 y 15 por ciento. Los problemas del ’pan’ quedarán para otra época, así como la idílica 4-T.

Anexo 1: El presidente presumió la comparación entre el costo de su viaje con el del presidente Peña Nieto. Alguien de su grupo debe decirle al presidente que las comparaciones entre dos sucesos, en este caso dos viajes presidenciales, se debe considerar el ’costo-beneficio’. Desconocemos el motivo del presidente Peña Nieto a Washington y qué logró. Pero sí sabemos, que el presidente López consiguió que presidente Trump no lo tratara mal. El presidente López nos dice que gasto casi doscientos mil pesos para no ser regañado por Trump. Con esta información es difícil decir que los doscientos mil pesos gastados por el presidente López fue una buena inversión.

Anexo 2: La gira del presidente al final solo ha servido para agradecer: al Ejercito en Guanajuato; a la Fuerza Aérea en Jalisco; y, a la Marina en Colima. También anuncia la segunda etapa de militarización del país, ampliando las funciones del Ejército y la Marina en materia aduanal quitándole esa facultad a las Secretarías de Hacienda y de Comunicaciones y Transporte.

Anexo 3: De acuerdo con la revista británica ’The Economist’ en su análisis a más de cien ciudades y países sobre los métodos de calcular los contagios y las muertes producidas por el Covid-19, determinó que en todos los casos existía una subvaluación, pero, también, que el grado de ésta tenía una relación inversa al control de dicha información del gobierno. En la lista tanto la Ciudad de México como el país se encontraban en los primeros lugares siendo una cuarta parte del valor por ellos estimados. Esto es, si en la Ciudad de México se informo que la acumulación de los decesos eran, por ejemplo, ocho mil (8,000), una cifra cercana a los treinta y dos mil muertes (32,000) era una estimación más exacta. Esto es, se tendrá que multiplicar por cuatro cualquier información oficial de ’contagios o muertes’ para obtener una cifra más cercana a la real.