Hablemos de en busca de un nuevo paradigma o de ’Los Otros’ /I

Los recientes acontecimientos en donde se entrelazan dos crisis, la sanitaria y la económica, nos enfrenta sobre la validez o factibilidad del modelo económico-político-social actual o, si se requiere que este sea revaluado para determinar su factibilidad, como instrumento, para hacer frente a estas crisis. La crisis sanitaria ha ido, poco a poco, modificando nuestras relaciones de convivencia social, en los procesos productivos y distributivos y, las formas actuales de gobernanza. Por otra parte, al afectar los procesos de producción y distribución de los bienes y servicios y, por ende, los del crecimiento y desarrollo económico, con sus implicaciones en la creación de trabajo y en su valor como parte del proceso productivo, necesariamente ha de llevar a un replanteamiento de la función de los elementos primordiales de una sociedad. En esto habrá de llevarnos a presenciar un cambio en la forma en que los gobiernos, así como los poderes legislativos y judicial, se desempeñen. Esto significa la búsqueda de un nuevo orden social o, un nuevo trato entre los integrantes de la sociedad.

En este contexto inicial, la definición de la posición del gobierno mexicano se encuentra bien definida, formar un país bajo los lineamientos de un sistema socialista-marxista-leninistas identificado como socialismo del siglo XXI. Mientras que la sociedad civil se encuentra muy lejana a esta problemática, debido a que sus problemas más cercanos los tienen enfocados en tres rubros generales: la endémica inseguridad, la crisis económica y la sanidad con la pandemia, el presidente López pide a la población una definición con respecto a su proyecto exigiéndoles que determinen si estan con él o en su contra.

Al mismo tiempo, se ponen, de manera, poco sutil, acciones de estrategia presidencial, cuyo mensaje es: podemos ’convencer’ a cualquier miembro de las Cámaras Legislativas <Diputados o Senadores>, para que se apeguen a los designios legales del presidente; la segunda, podemos eliminar cualquier órgano independiente <si este no quiere plegarse a los caprichos del ejecutivo>; tercero, yo puedo utilizar a mis ’hombres’ del control para eliminar cualquier oposición política ya sea que venga del privado o de los partidos políticos, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER), el Sistema de Administración tributaria (SAT), la Unidad de Investigación Financiera UIF) , y la Secretaría de la Función Pública( SFP), entre otras; cuarta, la punta de lanza en la arcaica bandera de la derecha conservadora ’el combate a la corrupción’; y, por último, movilizar a grupos poblacionales de choque <se tienen sospechas que son utilizados integrantes de ’jóvenes construyendo el futuro’, estudiantes pre-universitarios y grupos descendientes de los comités de lucha del 68´´>, pensando en su ’futuro electoral’, no en sus resultados académicos y por lo tanto de beneficio futuro del país. Anteriormente, hemos manifestado que el presidente López solo ve a la población como una boleta electoral y, su bienestar y desarrollo personal es un objetivo muy lejano. Para ello, no hay más que ver sus acciones de apoyo a los trabajadores que perdieron su trabajo e ingreso durante la pandemia y la que vive en la economía informal <incluida la población dependiente>. ’Que se rasquen con sus propias uñas’. A esa población ni está con él, ni la quiere.

Con respecto a ’los otros’, que quiere utilizar para dar sentido a sus pesadillas calenturientas, de que se están aglutinando para quitarle, su sueño dorado, la presidencia de la República. En su autoplanfleto, se le olvido incluir que para que esos ’otros’ pudieran sacarlo, <lo cual dudo mucho que tengan ese objetivo a corto plazo, de tenerlo, como único objetivo>, esos ’otros’ saben que primero tienen que obtener una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y, segundo, el control de la Cámara de Senadores, cosa que pienso no se daría. Pero, simplemente, la obtención de esa mayoría en la Cámara Baja únicamente para obtener y hacer realidad la pesadilla del presidente López, solo denota su carácter egocentrista y falta de realidad del país que gobierna. Dudamos que la integración del grupo de ’contención integrado por el PAN-PRI-MC-PRD, dejen perder la oportunidad de obligar al presidente López a cumplir con su período constitucional, sería un precedente fatal para el futuro de nuestra democracia, que se le obligue a no terminar dicho período, y, por otro lado, es mejor, políticamente hablando, mostrarlo ante la población, que solo encabeza un grupo, que no quiere y no pretende un sistema democrático, dejar que siga haciendo las ocurrencias a que nos tiene acostumbrados, pero desdentado políticamente hablando.

Por todo lo anterior, podemos decir que la definición de los ’otros’ o ’los que están conmigo’, por parte del presidente López, se engloban en dos conceptos o dos conjuntos poblacionales, uno es político y el segundo económico. Tanto lo político como lo económico el presidente López, los aglutina en uno solo, lo político. Pero, al tratar de simplificar los problemas que se manifiestan en diferentes conjuntos poblacionales o en la unión de diferentes conjuntos, con la única finalidad de llevar toda problemática a un campo conocido y, por lo tanto más manejable por el presidente López, dentro sus acciones radicales, no la simplifica, solo la banaliza.

La política no puede ser banal y radical al mismo tiempo. El accionar en política debe ser guiado por una visión para no caer en banalidades. Cuando se quiere banalizar un pensamiento como una estrategia de esconder el objetivo primario de su radicalización, este se pierde porque en los receptores, que son dados a evitar el pensar, al final les queda más presente que el lado chusco o simplista, prefieren más clasificación, que entre patética es mejor, que su análisis. ¿No importa el por qué? Solo los hechos, que al final como una suma de actos aislados unidos solo sirven para dar sentido a lo sucedido, tampoco es importante el cómo, los resultados y entre más instantáneos sean mejor. Somos producto de la satisfacción instantánea, no nos interesa el rudo camino del ’por qué’. Por tal motivo, los gobernantes y los promotores o agitadores, están más interesados en las consecuencias, los actos finales, más fáciles de transmitir y ser aceptadas por la mayoría de la población. Por tal motivo, se le buscan actores, que pueden, o no, tener relación directa con los hechos, pero que, si son fáciles de identificar y relacionar con dichos hechos, sin llegar al por qué de los mismos. Cuando un gobierno, compuesto por quienes anteriormente estaban en la oposición, llega al poder y, entre sus promesas está la de obtener la verdad de esos hechos, todo lo transforma en propaganda de corto plazo, para después ser abandonada. Ya habían cumplido su objetivo final, crear una nueva narrativa bajo un nuevo lenguaje.

En la actualidad podemos encontrar una variedad de sistemas que pueden ser catalogados como mixtos, en donde los lineamientos y estrategias económicos son determinados bajo la ’rectoría’ del estado. Donde dicha rectoría puede ser del tipo indicativo, en donde la definición de las estrategias, son acordadas, por los sectores público y privado así como su participación activa. Siendo, en principio lidereados por el gobierno, por una parte, no importando el partido en el gobierno y por otra parte las empresas que las operarán, las cuales pueden estar unidas o dispersas. De igual forma, podemos encontrar modelos de rectoría que no solo son ’indicativas’ sino más bien tienen la forma ’impositiva’ dado que es el estado quien determina el rumbo sus estrategias, la manera en deben ser implementadas, por quienes deben ser implementadas, como deben ser controladas y como deben ser evaluadas. También podemos encontrar estados cuyo nacimiento proviene de regímenes totalitarios <comunistas> como es el caso de China, que al percatarse de que su sistema económico, llevado a su máxima operación se percataron que no ha sido suficiente para proporcionar los recursos que su población y su desarrollo requieren, por lo que han recurrido a los sistemas de mercado de bienes y servicios y capitalista en el manejo financiero y comercial tanto en el nivel interno como externo. La denominación de un país o una economía mixta ha sufrido, en él tiempo, una variación de modelos que solo puede ser igualada a la determinación de los ’grises’.

En 1957 el economista y premio Nobel de Economía, Gunnar Myrdal, en su libro Teoría Económica y Regiones Subdesarrolladas, acuño el concepto de ’La Causación Circular Acumulativa’ el cual parte de que la existencia de un accidente o hecho fortuito, en donde los efectos producidos no se anulan mutuamente, sino lo contrario son acicalados por la ’corriente de acontecimientos’. El efecto de cambio creado, <muy parecido al ’efecto mariposa’ utilizado en la teoría del ’caos’>, a su vez, incidirá en los otros elementos que intervienen de alguna manera y, estos de igual manera, incidirá, en el desarrollo y comportamiento de aquello que tienen alguna relación con él. Por ejemplo, si por alguna razón, se produce un hecho en el campo económico, una empresa, o en lo político, una manifestación, que en sus inicios aparentemente no es relevante. En el caso de una empresa podemos considerar, uno como el llamado un ’acto de Dios’, catástrofes naturales, que destruye todas las instalaciones de dicha empresa. En lo general se puede en la actualidad incluir la pandemia del Cvit-19. Este hecho, a su vez, afectarán los ingresos de la misma empresa y la de sus trabajadores. Pero, aunados a estos, al desaparecer las ventas de esa empresa se verán afectadas las compras que realizaba y con ello a otras empresas. De igual manera, la pérdida del ingreso de los trabajadores tendrá un efecto negativo en la economía del lugar en donde viven esos trabajadores, creándose una cadena acumulativa que va más allá del lugar de origen.

Todo lo anterior, nos indica que, de esta manera, se puede iniciar un proceso de causación circular cuyos efectos acumulativos, en donde el monto de los efectos y alcance de dichos efectos, dependiendo del grado de interrelación que tenga con otros elementos, producen lo que comúnmente se identifica como un ’círculo vicioso’, el cual puede ser más pernicioso, si esa circularidad se comporta también de forma de ’remolino’. A medida que el proceso inicial adquiera impulso, los actores primarios involucrados y los que directamente dependen de sus acciones, se percatan que los beneficios que les proporcionaban inicialmente han dejado de fluir o disminuir encuentra cada vez menos argumentos para permanecer en dicho esquema y empiecen a buscar nuevas oportunidades, nuevos caminos, que se acerquen a sus aspiraciones iniciales. Las empresas o grupos que tenían bajo su cargo a esa población, al percatarse de la disminución de la demanda de sus oportunidades, si pretende sobrevivir deberán encontrar nuevas formas de parar esa emigración o resignarse a su desaparición.

El político, intuitivamente, sabe que todos sus actos y estrategias tienen un efecto, primero, entre sus seguidores y, posteriormente en el círculo cercano de éstos, hasta llegar a círculos más amplios. La causación circular acumulativa tiene un efecto en cada uno de los factores que intervienen y, aun en aquellos que en principio no pensaban que podían ser influenciados, directa o indirectamente, ya sea que estamos hablando de cuestiones sociales, comerciales, económicas o políticas. Estamos viviendo en un mundo globalizado lo cual implica que las acciones y la información que se genera ya no pueden ser restringidas a un área específica, sean estas nuestra ciudad, país, cuadra u hogar. Por lo que consideramos que, en este momento, con respecto a nuestro país, las condiciones se prestan para realizar un análisis en donde el método de ’causación circular acumulativa’ sería el más apropiado para realizar tal ensayo nos proponemos exponer en las siguientes entregas. [email protected]

Anexo 1: Hoy toco a mi ventana una señora acompañada por una niña y un niño. No pedía dinero, sino algo de comida que me sobrara. ¿Será ese nuestro futuro prometido?