Hablemos de en busca de un nuevo paradigma o de los ’otros’ /II

"Que el objetivo que busca del presidente López es el de llevar al país a un paradigma nuevo es poco debatible’. Lo que no queda claro es el significado de su Cuarta Transformación. La autonombrada ’transformación, independientemente de la numeración asignada, es únicamente para otorgarle un pedigrí histórico y, con ello, darle una validez cuestionable.

A lo largo, de su gobierno, paulatinamente se ha podido clasificarlo, más por sus funcionarios, que de su propia voz, de que se trata de un gobierno que pretende llevar a toda la sociedad a un híbrido llamado ’Socialismo del Siglo XXI’. Híbrido, porque en gran parte está constituido por un sistema marxista-leninista, pero tomando en parte, de esa misma ideología, la estrategia que fue forzado a seguir al mismo Lenin en la hambruna y, que consistió en permitir la existencia de pequeñas empresas agrícolas y comerciales para incrementar la producción agrícola y, que sirvió, junto con la ayuda norteamericana para mitigar dicha hambruna. Los gobiernos socialistas han mostrado una gran eficiencia y eficacia en el manejo de la propaganda política y en controlar a una población, pero, no en el campo productivo.

En ese aspecto el presidente López, no ha sido la excepción y en sus primeros doce meses de gobierno llevo la economía de México a una tendencia negativa, con signos de una cuasi recesión. Lo que hoy no podamos percibir ese mal manejo de la economía es la llegada de la pandemia del covit-19, la bendición que le quedo ’como anillo al dedo’ al presidente López y le otorgo el espacio de liberarse de su ineficiencia, el pasado también ha contribuido para ser utilizado y de la responsabilidad por las muertes ocasionadas por la pandemia. Con esto no queremos decir que él ha sido el responsable de todas las muertes, pero sí de no haber evaluado los signos de su existencia en otros lados y de su virulencia. Prefirió minimizar su amenaza y lo que es más deplorable, invalidó la importancia y, continúa desoyendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el uso de ’cubrebocas’ y la realización de pruebas sobre el contagio. A pesar que en la actualidad el presidente López sigue evadiendo su responsabilidad ante la mayor amenaza que ha tenido el país, al decir que ’él hará lo que le diga la ciencia’, refiriéndose a un ’burócrata’ de alto nivel, pero al fin un servidor incondicional, lo cual al final no podrá eludir, porque, en lugar de evaluar la estrategia seguida, con respecto al comportamiento de la población infestada y, lo más dramático las lamentables muertes, se aferra a querer evadir esa responsabilidad dado que implicaría un ’gasto público’, lo cual no quiere hacer porque sería mover una carta de su castillo personal. Esto es, la actitud del presidente no la busquemos en el actuar de un estadista moderno, que se hace cargo de la gobernanza de un país con la inflexibilidad de un iluminado, es su persona y su visión de si mismo ante su percepción de la historia y no los efectos >positivos o negativos> lo que determinan su accionar. Lo que le importa no es lo que tiene que hacer, lo que el quehacer del gobierno le demanda, sino lo que dijo que iba hacer, lo que prometió, en un tiempo y un espacio totalmente diferente, como candidato, pero que como jefe del gobierno federal y del estado son totalmente diferentes, las circunstancias cambiaron, por o a pesar de nosotros, pero, la ley de la supervivencia le dictan adaptarse o desaparecer.

La aparición de una pandemia es una muestra perfecta en todos sus niveles y etapas el comportamiento de la técnica de la causación circular acumulativa. Su inicio es producto de un hecho fortuito que no fue controlado o anulado inmediatamente por una corriente de acontecimientos, lo cual hizo a su vez que afectara a otros integrantes, creando a una reacción en cadena que al final produjo un estallido incontrolable. La historia nos ha mostrado, que incluso las pandemias más virulentas al final han sido controladas y, en la mayoría de los casos eliminadas. Pero, en la actualidad nos tenemos que enfrentar, primordialmente a dos problemas. El primero es el tiempo, las pandemias, incluso la mal llamada ’española’ tuvo un período de incubación y propagación bastante largo, sin que se presentaran, periodísticamente hablando, un constante ataque a las autoridades sanitarias y gubernamentales sobre su eficacia en combatirla. El segundo es el sentimiento de invencibilidad que tenemos por la ciencia moderna y su capacidad para enfrentar y solucionar cualquier tipo de problemas. Sin embargo, no nos toca a nosotros que estamos lejos de ser expertos en materia epidemiológica analizar más profundamente este tema, por lo que será mejor adentrarnos en campos que nos sean, aunque no lleguemos al nivel de expertos, más conocidos como es la economía.

Estamos entrando en un estado de causación circular. Si este es acumulativo, todo indica que si, puede llevarnos a una trampa muy peligrosa debido a que este proceso no es del que pudiéramos esperar, un proceso interdependiente con efectos ascendentes en nuestra economía. Esto es, en lugar de propiciar el crecimiento del PIB, tendremos números negativos, <entre los analistas optimistas la pérdida será cercano al -8.0 por ciento; los moderados ponen sus expectativas entre el -9.5 y el -10.5 por ciento; y, los pesimistas esperan un crecimiento negativo superior al once por ciento, llegando algunos al menos trece por ciento. Por desgracia, nuestra perspectiva particular se encuentra entre en la de los pesimistas.

Este proceso de causación circular acumulación que nuestro sector político y económico está entrando es creado por tres factores, que, por desgracia, no se anulan entre sí, sino que se autoalimentan acelerando sus efectos perniciosos. Dichos factores son la ya señalada pandemia del Covit-19, la inseguridad y, un tercero, que es el más dañino, la caída del crecimiento y, por lo tanto, el ingreso personal de las familias, el consumo y el nivel de bienestar en general. Lo anterior, es por el mecanismo de ’secuencia acumulativa causal’. Esto es, a pesar de que no intervinieron directamente en su aparición, más en el caso de la pandemia, su presencia ha contribuido a que los efectos negativos acumulativos se vean incrementados, llevando dichos efectos negativos a otros campos, que se suponían ser independientes pero que al tener una interrelación muy estrecha se verán altamente afectados, nos referimos al campo político y, de manera especial a la percepción que la población tenga de sus políticos y gobernantes.

Entre los estudiosos de la teoría económica es aceptado que el mero juego de las fuerzas del mercado, no llevan a una sociedad a lograr una igualdad en la distribución de la riqueza. Por el contrario, si esas fuerzas no son fiscalizadas y reguladas, mediante la rectoría del estado, el proceso acumulativo ya sea este ascendente o descendente puede influir en la relación de intercambio entre las diferentes regiones y niveles que constituyen un país. De tal manera, que si dicho intercambio es lo suficientemente ’grande o persistente’, la intervención de otro factor que influya a las variables interrelacionadas aumentándolas o disminuyéndolas, los elementos de dicha economía que estén mejor preparados para adecuarse y aprovechar los cambios serán los ganadores, ocasionando que las fuerzas del mercado en lugar de producir una mejor distribución de la riqueza, actuarán como motor en incrementar una mala distribución y, por lo tanto aumentar las diferencias entre los diferentes estratos sociales y económicos.

’El proceso acumulativo de la desigualdad’ tiene su campo de operación en una serie de eslabones o, ’cadenas’, causales que solo pueden ser comprendidas si el análisis económico se ve enriquecido con factores provenientes de los campos sociales y políticos. Si dejamos de pensar que los modelos económicos son islas teóricas cuyos elementos solo son motivados por razones enteramente económicas, la realidad nos exige que si nuestro objeto es lograr la comprensión de un problema, en este campo, para encontrar la mejor solución, debemos incluir también otros elementos como son su medio ambiente. Esa misma visión deben tener los políticos-políticos, máximo si son gobernantes, porque limitar su espectro y reducirlo al campo político, en una visión unidimensional, las soluciones que puedan encontrar, y posteriormente aplicar, chocaran con esa otra realidad cuyos resultados poco previsibles y, en mucho menor grado, halagüeños.

Cuando el ingreso y, por lo tanto, la capacidad de gasto de los individuos o familias se ve en constante caída y las expectativas de alguna mejora se diluyen, las reacciones negativas, primero se manifiestan dentro del primer círculo social que es la familia, cualquier forma que la integre, después pasará a un segundo plano que constituye el trabajo y las personas que no integran el primer círculo hasta llegar a los grupos más lejanos y por lo tanto abstractos como son los grandes negocios o corporaciones, hasta llegar al sector político y el gubernamental, en todos sus niveles. Esto es, cuando una población, como los recientes doce millones, que habían estado, no en la opulencia, pero si en un grado de ingreso, gasto y bienestar en lo que se denomina clase ’media’ o ’media baja’, se encuentra que ya pertenece a la clase pobre y, que debe adaptarse y modificar su sistema de valores <morales, sociales, políticos y económicos> a su nueva realidad que la pobreza le exige. Una nueva realidad que le exige se adapte lo más pronto posible, para que no sufra los efectos negativos del período de ambigüedad al que estará sometido, él y su familia, hasta que acepte esa nueva realidad.

Si un gobierno produjo, en principio, las condiciones para que un sector que por años había gozado de una relativa comodidad, descendiera en la escala económica y social y, que en lugar de propiciar un ambiente que mitigue los efectos negativos de esa población, los abandona y contribuye a que factores ’retardadores’ les impida o dificulte a superar esa situación no deseada, la reacción que tendrá habrá de ser negativa para con aquella entidad a la cual considera responsable de su descenso en su nivel de vida. Es importante que no se olvide que ese segmento de la población, con un nivel de ingreso y gasto no solo superior en la económico, cuenta con redes de comunicación, en donde la información que percibían tenía un grado de sofistificasión no solo en el contenido de los datos sino en el proceso y análisis de estos.

Otro fenómeno que se presenta cuando dos niveles de ingreso se tienen que fusionar, no por una decisión propia, sino porque las circunstancias ocasionadas por un tercero, que conscientemente las creo, es como la mezcla del dinero bueno con el malo, llegan a un punto en donde las preferencias por uno u otro se equilibran y conviven dando a cada uno un lugar y un valor tal que los hacen trabajar dentro de una armonía mutuamente aceptada, pero que en ese equilibrio, ninguno de los dos pierden en realidad su lugar y el valor que tenían inicialmente.

En el caso del mundo de las ideas, por más que exista una mixtura dentro de esta sociedad nueva, al final, el valor inicial de ambos campos, en situaciones torales, aunque sea momentáneamente, retomaran su valor. Los valores que prevalecen en la pobreza, principalmente los efectos retardadores se enfrentaran constantemente con los efectos impulsadores de esa nueva población que se vio obligada a incorporarse al nivel pobre y, a lo mejor que puede esa sociedad aspirar del sector pobre y cuasi-pobre es obtener un equilibrio entre estas dos fuerzas, hasta que los mismos cambios que se seguirán dando dentro de esa sociedad, prevalezca uno cuyos efectos acumulativos de causación circular sea ascendente y, los lleve a un mejor nivel de vida.

Sin embargo, en el corto plazo, las expectativas sobre el comportamiento sanitario, económico y de seguridad no parecen tener un futuro muy halagüeño, pero eso lo dejaremos para un nuevo ensayo de prospectiva en nuestras siguientes entregas.

