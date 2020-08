Hablemos de las verdades, las mentiras o ’los Cuartos Grises’ /I

Para muchos, entre los que nos incluimos, pensábamos que el ’mundo’ en donde nos desarrollábamos estaba constituido por ideas que ya no eran dominadas por los bipolares y restrictivos campos de ’verdad-mentira’. En donde la incertidumbre o los ’cuartos de los grises’ era, donde diariamente nuestras actividades cotidianas se llevaban a cabo. Sin embargo, también debemos aceptar que, por nuestra evolución y su lucha por sobrevivir debemos tener un campo de certezas que nos haga más viable nuestra existencia. Lo anterior, dio origen a que por esa sensación (que creemos es certeza) de seguridad, cedemos una parte, no solo de nuestros productos sino también de nuestra libertad. Esta evolución histórica del mundo bipolar a nuestra actual percepción, en la mayoría de los casos, va de la mano con el desarrollo de nuestra civilización, pero, esta evolución la dejaremos para los especialistas del tema, por lo que, primero pasemos al análisis de una sociedad ’bipolar’ con aspiraciones tridimensionales.

La mayor parte de nuestros pensamientos y conocimiento está basado en lo que sabemos o creemos saber, pero al desconocer lo que realmente sabemos nos enfrentamos al problema de conocer los límites de lo que ignoramos y, si contamos con las herramientas para solventar esa deficiencia. De igual manera, aceptar nuestras limitaciones nos puede permitir sacar provecho de dichas limitaciones y trabajar en el ámbito que nos señala. Podemos decir que no somos expertos en la teoría cuántica, pero si nos es factible identificarla en forma general cuando se habla de ella y sus diferencias con los otros campos de esa ciencia. Sin embargo, en este proceso de aprendizaje donde el proceso de razonamiento depende de los medios y fines sin otra relación con las causas y los efectos deseados tendrá que partir en un conocimiento inicial cuyo mecanismo causal se origino en sus contradicciones.

Uno de los aspectos que debemos considerar cuando queremos llegar al conocimiento empírico es la utilización de la herramienta que constituyen las estadísticas con la captura de datos, de hechos, los cuales forman parte sustancial del conocimiento empírico, lo cual, nos permite, también, realizar clasificaciones, agrupaciones y categorizaciones de esa información, considerando elementos y cualidades. De igual manera, se considera como un punto toral del proceso de obtención de información, y, que está destinada a ser utilizada en la toma de decisiones, llevando a ese manejo a un nivel de sofistificasión, como es la validez de esos datos cribándolos con la obtención del grado de probabilidad, que nos dé una certeza. En todo éste proceso debemos considerar que cualquier hecho está constituido por un efecto que proviene del mismo universo donde tiene su origen siendo éste el de la ’causación circular acumulativa’, cuidando en todo tiempo, que éste proceso no se entrampe en un ’remolino’ estacionario.

Por otra parte, la historia del conocimiento siempre se ha enfrentado a un difícil problema que consistente en encontrar una posición en la frontera, aparte de su propio límite, entre el escepticismo y la credulidad, o en aprender en ’cómo no creer’. De igual forma, considerar que la toma decisiones estan basadas únicamente en creencias, dado que las creencias sin decisiones son simplemente especulaciones, nunca será suficiente. Con esto, podemos decir que la toma de decisiones no se trata únicamente de un problema de definición, sino que tratamos más con un problema en el campo de la acción y el compromiso. El problema del conocimiento mismo, es que no estamos hablando de un procedimiento lineal, sino de un acompañamiento de diferentes fuentes que llegan al punto que conocemos como ’conocimiento global’. La historia está repleta de ejemplos en donde la búsqueda de una solución nos lleva al descubrimiento de campos inimaginables. Tales ejemplos los encontramos en la medicina, siendo el más notorio el descubrimiento de la penicilina, de igual forma en los rayos X, en el campo de la tecnología, contamos que descubrimientos teóricos realizados a principio del siglo XX, encontraron un campo fértil para sus aplicaciones, la teoría cuántica es el campo más notorio por tener posibilidades amplias en las ramas de la comunicación y la computación, mismas que se encuentran en su etapa de infancia.

Por otra parte tenemos la ’Ley de la Entropía’, que ’mide el grado de un sistema’ y como funciona cuando se interrelaciona con otro. El término ’entropía’ proviene del griego y significa evolución trasformación. Por tal motivo, cuando nos hacemos la pregunta, no solo en física, sino también en todas las ramas del saber ’¿Porqué ocurren los sucesos de una manera y no de otra’? en realidad buscamos una respuesta que nos indique cual es el sentido de los sucesos. De igual manera, nos señala que pasa cuando dos eventos se juntan y uno de ellos tiene más energía, es más caliente o es más violento. El resultado, de acuerdo con la ley de entropía, es que el evento más pasivo tenderá a calentarse mientras que el más activo, caliente, violento se comenzará a enfriarse, hasta que los dos lleguen a un punto de equilibrio en donde los dos tengan la misma temperatura o lleguen a un acuerdo de convivencia. Por otra parte, también nos dice que una vez que esos dos sucesos cambian de estado, estos no podrán regresar a su punto original. Como podemos ver, la ley de la Entropía trata de la energía que se requiere para modificar en estado de un objeto y la fuerza necesaria, estos principios, nacidos a mediados del siglo XIX, con la aparición del uso de los motores de vapor, trataban de encontrar formas más eficientes. Con la llegada de los motores de combustión interna se inicio el uso de esos motores, no solo en tierra sino también en el aire, dando origen a la aviación y posteriormente la era aeroespacial. La pregunta de ¿Cuánta energía se requiere para mover o enviar al espacio una unidad de peso dada? En la actualidad, llevar una unidad de peso al espacio requiere cuatro unidades adicionales.

Cuando queremos trasladamos este campo de física al comportamiento social y político nos señala que si bien son posibles las ’revoluciones’ estas se dan con una gran pérdida del valor existente, sin una garantía de lograr las mejoras prometidas. Por tal motivo, el período más riesgoso para ellas, son los primeros años de transición y consolidación dado que se da, sin perder una parte del sistema anterior y las convulsiones internas entre un pasado que no se va y un presente que tarda en llegar, hasta que esas dos fuerzas obtengan un punto de acuerdo sobre de como se puede lograr una convivencia. El resultado será un estado en donde ninguno de los dos sucesos prevalezca, sino una amalgama en donde uno de ellos puede estar más cercano al punto original pero nunca predominará.

Dentro el campo en la toma de decisiones existe un trabajo continuo bajo una estructura de probabilidades, ya que existe una gran posibilidad cubierta con un estado de constante argumentación que busca, con ello, lograr un punto de convergencia a largo plazo con la verdad. Desde los tiempos de Platón la filosofía se ha concentrado en la disyuntiva entre dos conceptos: lo verdadero y lo falso. Este dilema mantuvo, por mucho tiempo a la filosofía en un marco bimencional. Por lo tanto, la lucha entre estas dos disyuntivas nos condujo a, lo que llamamos la consecuencia de la ’verdad y la gravedad de lo falso: la expectativa’. La recompensa de la decisión, el impacto y la magnitud del resultado de una decisión. En éste rublo la física y la tecnología han sido beneficiadas por el ’principio de incertidumbre’, el cual podemos decir está fundamentado en el grado de probabilidad que tienen ciertos eventos y la imposibilidad de captarlos completamente. En este caso, es importante saber, al mismo tiempo, su ubicación y la velocidad a que se mueve un protón. Principio que fundamenta la tecnología de comunicaciones y computación.

En lo que respecta a los Cisnes Negros y su relación con el ’caos’, actuamos con la finalidad de protegernos de los efectos negativos que se puedan producir o para prepararnos a los efectos positivos que puedan traer. Podemos pensar que nos enfrentamos a una situación la cual puede ser benéfica para nosotros y que al final tenga un efecto contrario al deseado, aún cuando no tengamos evidencia alguna de que pueda, un evento en particular, producirse. Lo anterior es importante debido a nuestra tendencia de producir y poner un gran énfasis en nociones y acciones prefabricadas y de como, lo que llamamos, una ’evidencia’, se convierte en uno de los problemas más comunes para los que aseguran que proceden con todo ’rigor’. No existe ningún término más utilizado en cualquier discusión o investigación, para fundamentarlos, que sustentarlos en evidencias, reales o ficticias. La falta o la posesión de algo que llamemos ’evidencia’ da una posición tal que podemos pensar que es imbatible, inamovible

Sin embargo, en cuanto comenzamos a examinar los resultados de las decisiones tomadas, se puede ver con más claridad que las consecuencias de algunos errores pueden ser benignos, perder el rumbo y al final evitamos las consecuencias de una catástrofe, una caída de un árbol o un rayo, mientras que algunas decisiones, que en un principio parecían más sensatas al final solo nos acarearon desgracias. La importación de la abeja africana para incrementar la producción de miel es una de las más conocidas. Por otra parte, tenemos que considerar también un aspecto toral que consiste en la posición de un hecho, cuanto más remoto es un suceso, menos datos empíricos podemos sacar sobre él. La lejanía de un suceso puede ser temporal o material o, de ambos, podemos pensar de un hecho realizado en un tiempo y un lugar lejano pero que todavía tiene incidencia en nuestras vidas. También podemos considerar los estudios de un cosmólogo sobre las estrellas y Galaxias y determinar por medio de su espectro, su distancia y su tiempo de vida estimado, lo cual al final nos puede llevar a determinar que, probablemente, tienen miles de millones de años de existencia. Por tal motivo, los políticos son muy dados a contextualizar sus discursos y mensajes a tiempos pasados y, entre más remotos sean éstos mayor es el grado de credibilidad tienen por la imposibilidad del receptor de comprobar su veracidad o exactitud. Su confianza se basa en el muy generoso supuesto de que él pasado se parecerá más a ese futuro tan deseado y por lo tanto, la exposición de sus ideas, como político, no necesitaran, para ser fundamentadas, de recurrir a la elaboración o el apoyo de una teoría.

De igual manera, cuanto más raro sea el suceso, mayor será el error que obtengamos de la estimación efectuada a partir de métodos inductivos convencionales, (como, por ejemplo, el muestreo de frecuencias obtenidas del recuento de los casos individuales pasados), y, por lo tanto, mayor será también la dependencia que tengamos cuando queremos exponer o analizar un universo con únicamente información limitada por lo que si queremos realizar una presentación a priori (como un punto de partida teórico, no de una creencia inmodificable), y, que se extrapole hacia al espacio de sucesos con baja probabilidad, los cuales, necesariamente, no se observan a menudo. Podemos observar, en una noche cualquiera, la caída de un aerolito pequeño y maravillarnos de su luz e intensidad, sin pensar que no tendríamos esa misma reacción si se tratara de uno con las dimensiones que produjeron, hace 45 millones de años, la extinción de los dinosaurios.

Los políticos, por el carácter de su trabajo y la exigencia de que todo está bien, tienden a actuar en una línea muy tenue entre la verdad y la mentira con ello dan tema a sus seguidores y a sus detractores. Toda desgracia, física o económica, es minimizada sino que también evadida, con el fin de no estar en una tormenta que implique ineptitud o indiferencia. En el caso de nuestro país, cual ’Flautista de Hamelín’, el presidente, cada mañanera sale a dictar los temas que quiere sean tomados como relevantes, por su parte, los corresponsables de los principales medios de comunicación, salen presurosos a sus respectivos trabajos a magnificar y reproducir lo dicho por el presidente, con ello, contribuyen a esa gran capacidad de comunicación que ellos mismos le atribuyen.

La temática recurrente, en sus ataques a sus contrarios, el presidente les llama enemigos, es que se oponen, no podía ser de otra manera, a su implementación de su cuarta transformación, que no es otra cosa que la instalación de un gobierno, una economía y una sociedad tipo comunista. En la época neoliberal, en el tiempo inicial del PRI, la clase empresarial lo atacaba de socialista, dando entender que se trataba de un gobierno de corte del ’socialismo real’, comunista con el prevaleciente en Cuba. Al gobierno de México se le pudo identificar con un sistema socialista, pero más cercano a la Socialdemocracia, que al comunismo.

Bajo este contexto, donde el gobierno no acierta en encontrar una estrategia ni sanitaria, ni económica el reloj electoral nos dice que nos acercamos a Julio de 2021 en donde, de acuerdo a los politólogos nos enfrentaremos a la ’madre’ de todas las elecciones, por el número de puestos que estarán en juego. La población por su parte, de acuerdo a esos expertos, estarán muy atentos al desarrollo del ’juicio del siglo’ en donde se expondrá, no solo la corrupción sino también en cómo se realizaba y, con ello olvidarán la ineficiencia en el combate o contención del Covit-1 y los problemas económicos que padecieron en 2020 y padecen en 2021, con pocas esperanzas de que se solventen. 2020 será recordado como el año de las grandes mentiras, en donde las medicinas brillaron por su ausencia y los trabajos eran algo de un pasado lejano sin futuro. Solo tendremos incertidumbre, ’Cajas Grises’, en donde no podemos ver claro ni su contenido ni su rumbo, quizás solo ’medias verdades’ o ’mentiras’ sin rubor. Pero, ese será nuestro tema siguiente. [email protected]

Anexo 1: Hoy estamos ante otro problema de corrupción, no solo existe la monetaria sino también el manipuleo de la ley y su proceso. La defensa de Lozoya recurre a una mitología más aceptable por nosotros: la Caperucita Roja, la cual fue engañada, manipulada, amenazada y todo lo que usted le quiera agregar, para que hiciera las cosas malas e ilegales que hizo, pero que hoy se declara, como blanca palomita, inocente.