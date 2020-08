Hablemos de las verdades, las mentiras o ’Los Cuartos Grises’ /II

Si miramos levemente, sin profundizar, los acontecimientos que nos han hecho llegar las autoridades o, debemos decir ’la gran autoridad’, sobre el desarrollo del ’juicio’ al ex director de Pemex en el primer trienio de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, muchos serán los matices que se podrán ver a lo largo de un proceso que quiere ser la fuente de muchos más juicios y, en donde, por su carácter, prevalecen los objetivos eminentemente políticos. Se habla de legalidad, pero sus primeras acciones son totalmente de carácter político. La ’gran autoridad’ cual maestro titiritero, esconde sus objetivos torales y maneja con una maestría sádica a los personajes y sus tiempos para obtener el mayor beneficio en el corto plazo, las elecciones de 2021.

El corazón del argumento del acusado, a pesar de que tiene un pasado reciente poco glorioso: ’yo solo obedecía órdenes’, ’me amenazaron’, ’de no seguirlas, sufriría graves consecuencias’, ’yo no me mandaba solo’, ’era una pequeña parte de una estructura muy grande’. Al seguir escuchando, no al acusado, sino a la ’gran autoridad’ del porque se estaba violando la ley o, por lo menos, diferenciándola, en tres casos se denotó tal diferenciación: en el primero, con la maestra Rosario Robles Berlanga, sin mediar una persecución para que se presentara ante el ’juez pariente’, fue apresada antes de entrar al juzgado y, todavía espera el inicio de algún juicio. Quizá, su pecado mayor fue no aceptar el papel de soplona, pero, más que eso, utilizando una expresión popular, la de rajona. La maestra Robles, si reconoció que había cumplido los 18 años y, por lo tanto, era responsable de sus actos. Los siguientes dos, el hijo de un productor de productos agrícolas ’industrializados’ y el ex director de Pemex, juniors ambos, recibieron todos los beneficios y la benevolencia que las circunstancias políticas les pueden otorgar de acuerdo con las ordenes de ’la gran autoridad’.

Una de las premisas que establece ’El Socialismo del Siglo XXI’, es el manejo de todos los elementos, legales o semilegales, a su disposición que les permita llegar a su objetivo toral: el establecimiento de una sociedad ’socialista real’ <comunista>, en donde se dé una transformación total de todos los componentes de esa sociedad, en lo político, lo económico y social. Aquí, se trata de establecer un cambio radical en el ámbito de la vida de los ciudadanos y sus valores éticos y morales, un modelo nuevo y radical. Lo anterior, podrá sonar muy conveniente si lo percibimos desde una visión ’bipolar’, como si viviéramos en una isla, totalmente aislados. Sin embargo, nosotros tenemos una frontera con del país más capitalista de mundo y, por definición, somos un contrario ideológico sino, que, teóricamente, un enemigo. Nuestra relación con nuestro vecino del norte, nunca ha sido tersa y la historia nos ha mostrado que en las diferencias siempre nos ha tocado la peor parte. Por lo que, es difícil creer que en la actualidad eso será diferente.

Todo lo anterior, pudo sonar muy bien, hasta que apareció el Covit-19, las culpas desaparecieron y, todo lo que se pueda decir del futuro está entre la realidad y la especulación. El problema es que, con la caída de la economía y todos los elementos que la integran, no encontramos un punto con un sensato final, que nos diga que tanto habremos de caer, para que a partir de él estimemos el tipo de de ascenso y el tiempo que requeriremos para alcanzar el punto del PIB que teníamos a finales de noviembre de 2018. Muchas personas desconocen y no quieren aceptar que el comportamiento del PIB, su valor y crecimiento, en algún momento los afectaran, pero, tal vez, todo lo que hagamos no tendrá el mismo efecto de haberlo hecho en su tiempo adecuado.

De todas las estimaciones del comportamiento del PIB entre 2020-2024, la que, para este servidor es la que podría ser la más adecuada es: una caída pronunciada entre 2020 y mediados de 21, que llegaría hasta un rango de menos trece-quince por ciento, con un estancamiento que duraría hasta el primer semestre del año 2024. Los supuestos que, estimamos, influirán en este comportamiento son: a) de encontrarse un tratamiento accesible del Covit-19 a mediados de 2021, los efectos positivos, poner las condiciones operacionales para el funcionamiento del aparato productivo, solo se verá en el sector exterior, no en el interior; b) los efectos multiplicadores para la economía interna requieren de una reactivación de la inversión pública-privada, misma que no se dará ni en los montos, ni en los sectores más dinámicos; c) en el sector público, no se puede esperar una diversificación de la inversión, con la excepción de que el presidente seguirá con sus proyectos e ignorará cualquier otro que quede fuera de ellos. Por su parte, el sector privada, enfocará la mayor parte de sus inversiones en la reposición de capital, esto es, en la inversión bruta y, una parte mínima, en la inversión para la creación de nuevo capital <inversión neta>, la inversión externa en el primer semestre del presente año fue de -74.4% y; d) el factor López Obrador que no modificará su estrategia, ni su ’política económica’ cuyo punto focal es el debilitamiento, sino que la desaparición, de actividad privada, máximo si conserva La Cámara Baja en julio de 2021.

Sin embargo, de perder López Obrador la Cámara Baja en 2021 o, de no poder retener la mayoría alcanzada mediante negociaciones con otros partidos, pues recordemos que por sí mismo Morena no la alcanzó, estaríamos ante el escenario descrito por algunos politólogos cercanos a Morena. De acuerdo con sus análisis, si el partido pierde esa mayoría que tanto requiere, entonces queda la alternativa de la votación de ’revocación de mandato’ en 2022. En esa perspectiva, el presidente obtiene una aprobación mayoritaria y se despejarían todas las dudas sobre la aceptación ’popular’ del desempeño del mandatario. Sin embargo, ante esta proyección, tan ’alentadora,’ vale la pena hacer una pequeña estimación sobre cuál podría ser el comportamiento de la economía mexicana en 2021 a mediados del 2022.

Nuestra prospectiva para 2020, como ya lo señalamos anteriormente, tendrá una caída del trece por ciento, asimismo, mencionamos que esa caída seguiría hasta el primer semestre de 2021 con lo que se obtendría una caída global del quince por ciento, iniciándose un período de estancamiento, con pequeñas variaciones sin ninguna afectación importante, que podría llegar hasta mediados de 2024. Para ello, permítanos hacer un ejemplo muy simple en donde partimos que el primero de enero de 2020 contábamos con un billete de cien pesos, pero a lo largo de ese año, por nuestros manejos y efectos externos perdimos trece pesos de ese billete y finalizamos con ochenta y siete pesos. Al no modificar nuestras costumbres, de ahorro, gasto y adquirir créditos para cubrir nuestro déficit, para finales de junio de 2021 habremos perdido dos pesos más e iniciaríamos julio con solamente ochenta y cinco pesos. Sin embargo, en el segundo semestre de 2021 y en los años de 2022-2023 hasta el primer semestre de 2024 nuestro dinero, sin considerar el efecto inflacionario, permanecio intacto.

Uno de los efectos que producirá el Covid-19 y sus secuencias, las cuales, si suponemos pueda ser controlado y, en mejor e los casos erradicado, será que para adecuarnos a dichos efectos requerirá de un nuevo modelo de comportamiento. Esto, en corto el plazo, es muy poco probable y, en dado caso que se diera, la conducta del ser humano, no importando el plazo, nos dice que esa posibilidad está fuera de toda expectativa. Por lo que, en las circunstancias actuales, lo primero que tenemos que ver es cómo sobrevivir estos primeros cuatro años, para posteriormente evaluar las ventajas y los puntos negativos a fin de determinar la factibilidad de esperar tener cierta expectativa que nos permita formar un nuevo paradigma.

Sin embargo, el comportamiento del presidente y el uso de la estrategia del ’circo’, no hay, y, es muy posible, que un largo tiempo el ’pan’ estará muy escaso, solo pueden tener una explicación: no hay seguridad presidencial de que pueda conservar la Cámara Baja. En 2018, Morena, por sí mismo, obtuvo el 38.2 por ciento de los votos a diputados federales por lo que requirió aliarse con el Partido del Trabajo (PT), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido Encuentro Social (PES) para obtener los votos necesarios que le permitieron controlar la Cámara Baja sin problemas. Aquí el problema que enfrentará el presidente es su comportamiento ante la bancada de esos partidos. Durante la legislatura actual, tanto el PT, PVEM y PES solo tuvieron una actuación de comparsas sin ningún beneficio adicional, con la excepción de su contribución desinteresada al establecimiento de la Cuarta Transformación <léase AMLO>.

Pero, 2021 puede ser un escenario completamente diferente y la fuerza de los participantes también. De acuerdo con los politólogos metropolitanos tal cosa no ha cambiado, en lo personal lo dudamos, pensamos que una alianza en el 2021, solo se hará posible si se establecen de antemano las condiciones del acuerdo. Por ejemplo, el PT que actualmente es un aliado incondicional, no solo fue dejado fuera de las posiciones gubernamentales sino fue ridiculizado por sus propuestas, principalmente la referente al uso de los recursos del Banco de México y la posible pérdida de liderar la Cámara Baja.

El problema mayor que enfrenta el actual gobierno, como lo mencionó el exsecretario de Hacienda Hurzúa, es la carencia de recursos, la cual hoy podemos inferir fue el motivo de su desacuerdo con el presidente de como solventar ese escollo. Por tal motivo, el tema que el presidente hará énfasis, para evadir la responsabilidad del gobierno federal de las participaciones a los estados, será lo poco interés de estos por cobrar los impuestos y servicios locales como el predial, pero sin aumentar o mejor dicho otorgar sus participaciones. La posición del presidente de que no se modifiquen dichas participaciones, porque afectaría su capacidad de intervenir, financieramente, ya sea con inversión o incrementando el gasto al sector social y tendría que modificar el proyecto de egresos de 2021, que la Cámara de Diputados tiene que autorizar en el mes de septiembre del presente año.

Al no resolver los principales problemas que tiene, el presidente López pone su vista en la utilización del ’circo’, con sus principales armas la Coordinación de Investigación Financiera, que supuestamente depende de la Secretaría de Hacienda, pero su titular nunca se le ha visto en las participaciones de ’conferencias de prensa’ de prensa. Por otra parte, tenemos la entidad ex independiente, la Fiscalía General de la República, cuyo titular Alejandro Gertz Manero ha aceptado, calladamente, la apropiación de su entidad por parte del presidente, poniendo, de acuerdo con un grupo de juristas, los futuros juicios que de sus investigaciones puedan surgir al servicio de los deseos del presidente.

El último movimiento, aprovechando los paquetes de dinero que supuestamente fueron entregados en la Cámara de Senadores y, que, por otra parte, denotan una novatez en esas cuestiones, cualquier trabajador de bajo rango les hubiera dicho que esa no era la forma de llevar y distribuir el dinero. Dio a conocer la ampliación de las atribuciones del subsecretario de prevención y promoción de la prevención y de la salud de la Secretaría de Salud Hugo López-Gatell Ramírez, un epidemiólogo, cuyos antecedentes familiares se remontan a su abuelo, un judío de Cataluña, que luchó en contra de Franco, para después exiliarse a México en la época del presidente Cárdenas. Como premio a quien sabe que, se habla de que pronto se Incorporaran a las funciones de la subsecretaría mencionada otras funciones, entre las más significativas las relacionadas con la Cofepris <Comisión Federal Para la Protección de Riesgos Sanitarios> cuya función primordial es la de autorizar al importación y uso de los medicamentos y, la Conedic dedicada a la distribución de medicamentos, curiosamente se encuentra en Zapopan Jalisco, organismos anteriormente independientes.

El presidente López no miente, solo dice verdades a medias cuando afirma que antes de las elecciones de 2021, estará instalada su Cuarta Transformación, solo como expuso del Secretario del Medio Ambiente ’nadie sabe en qué consiste’. Para un servidor, que reiteradamente lo ha manifestado es la desaparición de las empresas de la iniciativa privada, salvo aquellas que se alinean a su 4-T conforme con lo estipulado en el modelo del ’Socialismo del Siglo XXI’, pero eso será tema en nuestra siguiente entrega. [email protected]

Anexo 1: ¿La mirada de pocos amigos que el presidente dirigió al gobernador de Querétaro fue por su mala gestión o por ser un copión?

Anexo 2: El presidente López tira y tira piedras confiándose de que nunca será quitado de sus mañaneras, ’el púlpito de la verdad política’. Olvidando la máxima que decía Calles ’al que se le levante la colita, le apesta’.