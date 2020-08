Hablemos de las verdades, las mentiras o ’Los Cuartos Grises’ / III

El camino hacia la toma del poder está plasmado de actos y hechos que tienen que ser llevados a uno de los tantos ’cuartos grises’, en los cuales algunos pueden pensar que existen, ya sea por experiencia o por deducción, pero de los cuales nos esmeramos queden fuera de los ojos vedados. Por lo que, quizás podríamos concluir que la obtención del poder no solamente requiere, aparte de contar con los recursos necesarios, sino de cometer el mínimo de errores o, tal vez, saber ocultarlos de nuestros enemigos o contrincantes.

Que los seres humanos que participan en ese juego que llamamos ’tomar o conquistar el poder’, no son totalmente honestos, tienen que hacer muchas promesas a sus electores, siendo consientes que se enfrentaran a muchas vicisitudes que harán cada vez más difícil cumplir con esas promesas. Con ello, no queremos decir que los políticos no tengan la intención de cumplir lo que prometen, sino que saben de antemano que su responsabilidad no es una ruta recta estrictamente planeada en la cual no se presente ninguna falla o problema. Los políticos no son tan ingenuos. En todo caso podemos decir que sus promesas son, en principio, verdades grises y perciben con una claridad su factibilidad, que ponerlas en duda, como lo harían sus contrincantes.

De igual manera, el político debe considerar que en ocasiones debe aprovecharse y sacrificar a alguno (s) de sus colaboradores, incluso ideas, no importando que tan cercanos hubieran sido. La política no es para los santos, aunque la mayoría de ellos quieren venderse como reencarnaciones de ’Zaratustra’ o como la mítica ’Ave’ que cruza los fétidos pantanos del diario quehacer de la política sin manchar la pluma más pequeña. Eso no existe, ni ha existido, son más bien mitologías inventadas para hacer que sus más cercanos seguidores reafirmen sus convicciones y sean mejores propagadores de ese mito. En donde se entremezclan verdades, difíciles de comprobar, medias verdades y mentiras que nunca fueron comprobadas pero que, para gran parte de la población, no pueden ser más que verdades indiscutibles. La historia de la humanidad está plagada de este tipo de verdades, las cuales tienen un solo sustento todos creen que eso es así, la tierra es plana, la tierra como centro del universo, el sol gira alrededor de la tierra, las calamidades son castigos de Dios, en la actualidad el Covit-19 es un tipo de castigo que la naturaleza nos da por nuestro comportamiento de no cuidarla.

En política también encontramos ese tipo de pensamiento de una simplicidad que aterra, en donde se parte del supuesto de que la situación económica que se vive y afecta la población más desfavorecida, es consecuencia de un sistema económico heredado del liberalismo, llamado neoliberalismo. Por lo que, la solución es otorgarle subsidios monetarios directos a esa población afectada, dejando a un lado otras responsabilidades con la sociedad como son la calidad en los servicios de salud, educación, la atención a mujeres violentadas o, apoyos a ´pequeñas y medianas empresas y con ello evitar una mayor caída del empleo y por ende del consumo, entre otras. En realidad, no tomar la responsabilidad de los actos que le competen al gobierno, termina por agravar problemas como es la atención de ciertos servicios, lo cual se vio palpablemente en el caso del sector salud. En el cual, al inicio de la actual administración, se decidió disminuírsele drásticamente sus recursos financieros argumentando primero, el gran desorden, financiero y administrativo, que supuestamente habían encontrado y, segundo, la enorme corrupción que prevalecía en dicho sector. Al pasar el tiempo y con la aparición del ’anillo’ que le calzo al ’dedo’ del presidente, el Covid-19, todos los errores económicos y administrativos, así como las modificaciones legislativas encaminadas a proporcionarle a ese presidente un poder sin precedentes, se justificaron.

Aparentemente los astros se están alineando para el presidente López, de tal manera que solo se vislumbra un escollo, la elecciones de 2021, ’La madre de todas las elecciones’ y, no solamente por el número de lo contendiente, sino por constituir la posibilidad, por parte del presidente López, de consolidar su proceso de desaparición de los ONG´s, cuya influencia es más significativa a nivel internacional que local o, de los órganos desconcentrados que hasta ahora habían servido como un contrapeso a las decisiones centrales y, la más preocupante la parálisis de la economía, ante la impasible mirada del responsable de que so no sea tan drásticas. Nuestra esposa, así como la gran mayoría de los ’comentólogos’ metropolitanos, nos hacia una pregunta ¿hasta cuándo habrá una respuesta de la oposición?, a, lo que le contestábamos: En la caza existe una máxima de que cuando quieres apresar algo, no lo haces cuando se muestra todavía muy cauto o agresivo, sino en el momento en que se engolosina, cuando su atención está centrada en gozar su hazaña, cuando la serotonina se encuentra a niveles incontrolables, elevándonos hasta los límites de la divinidad. En ese momento vulnerable, es cuando se debe actuar.

Con pasos lentos, con una frialdad que emulan su pretendida firmeza, nos enfrentamos a un presidente que ha formado a su alrededor un grupo poblacional constituido por ’pobres’, en algunos casos semi-alfabétas o alfabétas funcionales y, un grupo sustancial de casi un 20% de esos votos que se integraron en las elecciones de 2018, con la promesa de combatir la corrupción, pero que en la actualidad ven que ese combate perdió su rumbo moral y se ha convertido en un medio de venganza y propaganda política. Los primeros, mostraron y muestran una casi mítica reverencia a un liberador, producto más de la ignorancia sobre lo que representaba ese movimiento que apoyaron y apoyan. Con respecto al segundo grupo, constituido mayormente por una clase media baja, cuyo ingreso dependía de un trabajo fijo con todas las prestaciones que la ley confiere y una clase media de pequeños comerciantes, productores y profesionistas que apoyaron a López Obrador con la esperanza de tener un sistema más justo y menos corrupto. En la actualidad, la decepción se disemina como el mismo Covid-19 y con las posibilidades mínimas de encontrar una solución, en el corto plazo, a sus problemas económicos, de seguridad y de salud.

Con respecto a nuestro ’quinto poder’, la prensa organizada, pretende esconderse en una ’neutralidad’ mal entendida, porque con ello nos quiere decir que esa neutralidad tiene el mismo significado y valor que ’la independencia, la imparcialidad y la honestidad’. Con la renuncia de nuestros sistemas de comunicación masiva a cumplir con uno de sus objetivos que le dan razón de ser, para el buen funcionamiento de la democracia, el exponer al poder a un escudriño público, a una constante rendición de cuentas, no a una simulación y maniqueo de la realidad para los objetivos de un solo hombre, las ’mañaneras’, que cuentan hasta con un canal de difusión nacional de T.V. privada a su disposición, incluido periódico. Tal renuncia, por convicción o conveniencia, hacen que la búsqueda de alternativas se vea restringida, así como la capacidad de contar con la información, pruebas suficientes y, lo que es más importante, conocer la opinión de la diversidad política que supuestamente debería existir, para una adecuada toma de decisiones de cualquier ciudadano.

Estamos entrando en un conflicto entre un gobierno, por el simple hecho de haber ganado, quiere imponerle a un porcentaje 47% de la población que no voto por él y, otro porcentaje que si voto a su favor pero desconociendo los objetivos vedados del candidato ganador. Pocos integrantes del ’círculo rojo’ de la política y medios de comunicación habían oído hablar de la Cuarta Transformación, hasta la toma de posesión de López Obrador y, por la reacción del actual secretario del Medio Ambiente todavía desconocen que realmente significa, la más grande de ’los cuartos grises’, entre los que se encuentra este servidor, y, cuales, son sus alcances. Así nos enfrentamos a un pequeñísimo grupo alrededor del presidente, su integración constituye otro ’cuarto gris’, que comprenden y saben al detalle la 4-T o simplemente simulan que la conocen como un medio de supervivencia.

De las estrategias del presidente para atacar los principales problemas de crecimiento económico, la pérdida constante de empleos, el incremento de las víctimas letales por el Covid-19 y la creciente inseguridad, solo encontramos como respuesta ’cuartos grises’, revestidos por una constante evasión con el camino trillado del ’circo’ mediático, refugiándose en actividades que le son ajenas a su investiduras: comunicólogo, ’el pueblo tiene derecho a saber’ y, su versión es la única verdad; de ministerio público al dar seguimiento a los delitos que él considera realmente importantes, la corrupción de otros; en vigilante y transformador de la ’moral’ del ’pueblo’; en la verdad absoluta, él nunca miente y; es él ejemplo supremo a seguir por el pueblo bueno, los demás, los conservadores, los fifí, seas o no, no tenemos cura. Lo preocupante, es que todavía no ha expuesto en las mañaneras que hará con ese porcentaje que realmente no cree o, nunca ha creído en su 4-T. Lo cual, verdaderamente le debería preocupar.

En la actualidad, poco más de tres meses de cumplir su segundo año de gobierno, para el presidente el atender y resolver los principales problemas, nuevos y antiguos, no son más que ’Cuartos Grises’ en donde la especulación es la única vía confiable sobre lo que podemos conocer sobre las estrategias del presidente. Porque, como él mismo expreso, él solo toma las decisiones, esta posición se le ha visto a lo largo de su administración, con las constantes ’rectificaciones’ hechas a algunos secretarios o, por la renuncia de otros al no estar totalmente de acuerdo con esas decisiones unilaterales como fueron los casos de los secretarios de Hacienda y el Comunicaciones y Transportes y el constante adelgazamiento de la estructura burocrática bajo la supuesta ’austeridad republicana’ o, tal vez, el presidente sea de la idea de ’que el mucho abarca, poco aprieta’. Al presidente no le interesa abarcar mucho, lo que más le importa es ’apretar, ’controlar’.

El Banco de México, por cierto su gobernador, el Dr. Alejandro Díaz de León, se encuentra en la mira del presidente, quizás, porque de esa institución y ese funcionario es el encargado de dar a conocer, las terribles noticias sobre en mayor ’cuarto gris’, que le explotara a lo largo de primer semestre de 2021, en el período electoral, el mal comportamiento de la economía, pero, lo que es más relevante los efectos de ese comportamiento ha llegado a nivel de la población, subsidiada o no. Las perspectivas de crecimiento anual, hasta el segundo semestre de 2021, en de -12.8 por ciento, solo 0.2 por ciento más debajo de nuestra estimación que es de -13 por ciento. Por experiencia, sabemos que las estimaciones de Banco de México y otros organismos internacionales, van modificándolas, hasta llegar al dato real, que se publica a principios del año siguiente. Por consiguiente, seguimos sosteniendo que nuestra estimación más baja será superada y la superior de -15.0 por ciento estará en el rango más realista o, quizás en un nivel superior. Esto es, de -17.0 o -18 por ciento., lo cual nos llevaría a una situación de estancamiento económico, más allá de 2025 y, en el peor de los casos, hasta el 2026.

El presidente conocía, un día anterior, estoy hablando del 25 Agosto del presente año, de estas informaciones sobre el posible crecimiento en 2020, dadas a conocer el 26 del mismo mes y año, y las perspectivas de los tres escenarios a partir de 2021-2024, en los cuales el Banco de México reafirma su teoría de la U, pero haciendo hincapié que la posición plana puede tardar hasta cuatro años. Lo cual, orillo que el presidente interviniera, no para presentar una estrategia para mitigar la problemática, sino para seleccionar el camino demagógico, atacar, sin importar si su ataque estaba fundamentado o no, lo importante era la desviación de la atención pública. En realidad, ¿qué importancia tenía que el gobernador de Banco de México haya autorizado o no, un crédito a una empresa, en 2015, ¿Eso en que afectaba a los datos que exponía sobre la catástrofe económica en la que estamos?, ninguna. Pero para el presidente, sí. Los datos estadísticos, los números dejan de tener importancia y, su valor, depende de quien los dice, no de la información que exponen.

Las cortinas de los cuartos grises, salen de inmediato para que la población no pueda dedicarle el tiempo suficiente para deducir que es lo que realmente significan. Para eso, está el dueño de la verdad, del micrófono, de la mañanera. Nosotros, poco a poco estamos cediendo nuestra libertad, nuestro derecho a una información no distorsionada, no supeditada. El presidente, queriendo apoyar por qué no debe cumplir con su responsabilidad de autoridad suprema de no intervenir en las elecciones, bajo el argumento de ’que, como ciudadano, tiene derecho a opinar’, olvidándose de que él ha cooptado ese derecho, no solo a los partidos de oposición sino también de ese ciudadano al que hoy quiere pertenecer sin renunciar a ningún beneficio de ser presidente. [email protected]

Anexo 1: Ya van seis cientos mil millones de pesos tirados al poso….petrolero.