Hablemos de restructuración o cambio de paradigma /V

En el campo económico de la discusión nacional, se encuentran dos posturas perfectamente definidas. Una es la de quienes estiman que el modelo prevaleciente durante las últimas tres décadas tan solo necesita algunos ajustes para poder funcionar correctamente. La otra es apoyada por aquellos que proponen una reestructuración profunda que lleve a modificar y adecuar sus variables más representativas a las circunstancias planteadas bajo el enfoque nuevo. El resultado electoral de la contienda presidencial, efectuada hace dos años, prácticamente eliminó o, por lo menos minimizó este dilema.

Antes de analizar la situación actual, recordemos como en el llamado periodo neoliberal, aproximadamente treinta años, las políticas económicas implantadas dieron por resultado un crecimiento promedio anual entre dos y dos y medio por ciento. Este nivel de crecimiento sería más que suficiente para una economía desarrollada, pero no fue el adecuado para una sociedad en vías de desarrollo y cambio como la nuestra, lo cual permitió que quienes hoy detentan el gobierno pudieran instrumentar un esquema de propaganda política que les resultó muy eficaz para mostrar al modelo neoliberal como ineficiente, mientras ofrecían una alternativa que, según ellos, permitiría alcanzar los niveles de crecimiento requeridos para que la población en México mejorara sus niveles de bienestar.

Una vez señalado lo anterior, nos gustaría enfocarnos en los resultados que han arrojado los primeros diez y ocho meses del gobierno actual. Este, a pesar de prometer una transformación, un cambio estructural total, no ha podido cumplir sus promesas. Ante ello, en afán de justificar los raquíticos resultados, se esconde en la justificación pobre de argumentar ’encontramos un gobierno hecho garras’. Olvidan que eso fue lo que prometieron subsanar, y les dio victoria. Pero, si vamos a los números, forma no muy apreciada por los funcionarios y gobernantes actuales, tenemos que en lo referente al PIB (Producto Interno Bruto) en 2019, la economía tuvo un decrecimiento del 0.3 por ciento, que aunado al dos por ciento logrado el año anterior se tiene una caída del 2.3 por ciento. Pero si le agregamos el logrado el primer trimestre <1.5 por ciento> no lleva a un decrecimiento del 4.8 por ciento. Lo anterior, no solo nos indica que como sociedad en su totalidad somos más pobres sino que, con respecto a nuestra deuda gubernamental (interna y preferentemente la externa) se incremento, por la devaluación del peso, en aproximadamente, un 23 por ciento.

En el anterior mes de abril, escuchábamos al presidente López alabar, sin decoro, la participación de las remesas de divisas que, con su trabajo y miedo nuestros, ellos también héroes, connacionales que viven en el extranjero, primordialmente en los EU, nos envían mes a mes. En una plática sobre este tema, que sostuve con nuestro amigo el Dr. Rodolfo Villareal Ríos, concluíamos que el incremento de las remesas, en el mes de marzo, la más alta en años, se debían principalmente al temor de que en la desocupación que se estaba presentando en los EU por el coronavirus, afectaría inicialmente a la ocupación en general y, en lo particular a esos trabajadores indocumentados quienes se preparaban para un eventual regreso al país, y, que en el mes de abril esa situación se normalizaría. Al paso del mes de mayo, la información referida no se daba a conocer y su retraso tenía más un fondo político que económico <al presidente López no le gustan las malas noticias> por lo que suponíamos que se daría a conocer como algo intrascendente y sin consideración analítica. Los datos sobre las remesas salieron a la luz y el punto más sobresaliente era que estas habían bajado en un 28.5 por ciento. Información no relevante para el dador de noticias, nuestros indocumentados y sus esfuerzos habían perdido importancia para la Cuarta Transformación.

Dejando de lado los aspectos epidemiológicos y centrándonos en los efectos económicos, tan poco atendidos en estas fechas, podemos señalar las proyecciones del Banco de México sobre el crecimiento de la economía en este 2020, el cual señala que se estima, muy conservadoramente, en un decrecimiento del 8.8 por ciento. Con lo que, siguiendo el razonamiento de cálculo anterior nos da, que el gobierno del presidente López seremos más pobres en un 9.1 por ciento, con lo cual podemos entender nuestra proyección de que en este mismo período la pobreza llegará a doce millones de mexicanos más. Por nuestra parte, no somos tan conservadores como el BM, consideramos que la caída del PIB rondara entre diez y doce por ciento. Sin embargo, debemos considerar que esos nuevos pobres a pesar de que pasaron de ser una clase media baja al campo de los pobres, en su mente siguen siendo parte de su grupo anterior y, son consientes de las razones que originaron ese cambio de nivel económico y de quienes son los culpables.

El senador Ricardo Monreal, líder de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, y miembro distinguido de Morena, en un promocional, que pretendía ser un boletín guía y, de alguna manera una disertación política-filosófica, nos habló de lo que implica ser líder y, de cómo el presidente, creador y líder de Morena era un verdadero capitán de este barco llamado México. Al mismo tiempo, aprovechó ese momento filosófico ’sublime’ para recomendarle, a los otros partidos políticos no hacer politiquería. Asimismo, pareció que trataba de convencernos de que para el presidente López, con su viaje al Sureste, ahora no son tiempos de atender el flagelo de la pandemia que está padeciendo la población, ni siquiera son relevantes los estragos que el coronavirus esta generando en su estado natal, Tabasco. Lo importante son las incontables inauguraciones del inicio de la construcción del Tren Maya, la supervisión de las obras de la Refinería Dos Bocas en Tabasco. Al parecer, el señor senador Monreal olvidó que no es tiempo de autoalabanzas y filosofía, además de que la política es monopolio del señor y capitán.

Al parecer a Chaac, el dios maya de lluvia, no le pareció adecuada la visita presidencial y decidió comportarse en forma muy poco benévola con el presidente López. Una y otra vez, los aguaceros deslucieron los eventos presidenciales. De igual manera, de acuerdo con los reportes, la otrora idílica relación del presidente con la población del Sureste <sus paisanos tabasqueños>, no está resistiendo las fricciones originadas por la inseguridad, la pandemia y ahora el inicio de una crisis económica, que de acuerdo con muchos expertos será la más profunda y prolongada de la historia de México. Todo se perdona, excepto el hambre, la pérdida de estatus.

El presidente López al privilegiar la construcción de sus obras emblemáticas en contra de apoyar a los trabajadores que han, y van, a perder sus empleos, no comprende que esa parte del ’pueblo bueno’ que él se niega a apoyar, al negarles la posibilidad de obtener un ingreso, por más bajo que sea, por su trabajo, le impide a seguir siendo el proveedor, en muchos casos junto con su esposa o la mujer soltera, que tiene ante su familia. Lo anterior, es motivo también de desencuentros que en ocasiones pueden finalizar en actos de violencia. La pérdida de estatus del proveedor de recursos y la incertidumbre de la posibilidad de volver a recuperar ese puesto, debilita la confianza de ese trabajador y, puede afectar su capacidad y eficacia en el futuro. La decisión de no haber apoyado al trabajador y su ingreso puede ser el mayor error del presidente López. Maquiavelo señalaba en su famoso libro ’El Príncipe’, que una persona o gobernante podía hacerle cualquier cosa a su enemigo, incluso matar a sus padres e incluso a su esposa y, aun, en un futuro llegar hacer negocios y llegar a acuerdos. Pero, si ’afectabas su hacienda’ nunca podrías hacer un trato con plena confianza. En 2021 el presidente López, con las elecciones querrá hacer un nuevo trato, las perspectivas de logarlo, son muy remotas.

Desde nuestro punto de vista, las circunstancias epidemiológicas y, los problemas económicos que se avecinan hacen muy difícil que el presidente López pueda tener márgenes de maniobra adecuados. En el caso de la pandemia al querer mezclar lo clínico con lo político, donde el primero puede ser manejado cuantitativamente y las hipótesis pueden ser refutadas o aprobadas, mientras que las posiciones o expresiones políticas, aparte de identificarlas y clasificarlas no llegan a ser cuantificables y, por lo tanto, salvo la creencia personal, no llega a ser refutada o aceptada. De ahí, que los detractores de la información emitida cada día, no se centran en el fundamento política que las produce sino en los datos y la forma de obtenerlo y, con ello, definir su veracidad.

En el campo económico, la problemática que se espera en los próximos años, aunado a las soluciones parciales logradas en el combate de la pandemia producida por él Covit-19, hacen que pensemos que un cambio de paradigma como el pretendido por el presidente López, en la actualidad no sea tan factible. La imposibilidad o, mejor dicho, la poca recomendación de pretender realizar una transformación no cuenta con las condiciones adecuadas que lo hagan factible, mientras si seguimos una estrategia de modificar, de adecuar las estructuras, con una estrategia a mediano plazo de llegar a etapas de cambio que nos permita lograr esa reestructuración con el menor costo posible en la económico, lo social y los grupos de la sociedad que se desarrollan en el ámbito político.

Entre los estudiosos de los diferentes campos, ya sean estos sanitarios, económicos, políticos o sociales consideran que el impacto que acarreara la actual epidemia del Covit-19, que en el corto plazo está modificando la convivencia social y los medios de producción, distribución y de empleo, lo cual nos harán pensar sobre la viabilidad y sustentabilidad del actual modelo capitalista, con una democracia plural, un mercado globalizado y un sistema interno de mercado que determina la distribución del ingreso. Sin embargo, hay que considerar la advertencia hecha por Karl Marx a sus seguidores sobre el carácter del capitalismo y su gran capacidad de adaptarse a las variantes circunstancias. En toda la existencia del capitalismo, éste no se había enfrentado. El cambio de modelo o una adecuación, no se puede negar es necesario, se requiere un cambio en nuestras expectativas, pero, en esta búsqueda debemos recordar, en todo momento, las palabras de Dante Alighieri ’hay que dejar atrás toda esperanza, para crear nuevas esperanzas’. [email protected]

