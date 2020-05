Hablemos de restructuración o cambio paradigmático IV

Cuando escuchamos al presidente López hablar de su Cuarta-T en ocasiones pensamos que las circunstancias lo orillan a no ser tan preciso, sobre el significado y las implicaciones que pudieran tener sus palabras. Esto se percibe cuando algunas de sus modificaciones, principalmente las legales, no son aceptadas tan tersas como quisiera y por la reaccion de algunos grupos, entre ellos miembros de MORENA, a no aceptar esas modificaciones sin un estudio y las adecuaciones que consideren pertinentes. De igual manera, es cada vez más frecuente el desacuerdo entre el sector privado (empresarial o ciudadanos comunes) en donde se pone a la luz que los intereses y objetivos que el presidente López tiene y los que una parte sustancial de la ciudadanía busca, no necesariamente coinciden. Se acepta que el presidente López lleva el ejercicio del poder a un estado de soledad, pero ese estado de soledad nunca se manifiesta en un alejamiento entre él y sus gobernados, solamente en la toma de decisiones, que al final son únicamente suyas, pero engloba, de alguna manera, el sentimiento de todos. Sin embargo, la soledad que está arropando al presidente López se encuentra en la visión sobre el rumbo que debe tomar el país y que cada vez es más notorio al tener un mayor conocimiento sobre el significado real de su Cuarta-T.

La sociedad está consciente de que se requieren cambios en nuestra estructura política, económica y social. En lo que aparentemente, sin embargo, existe una discordancia entre la propuesta del presidente López y esa parte sustancial de la sociedad, es en el tipo y la profundidad de dichos cambios. Todo sociedad, en lo general es renuente a los cambios, solo somos dados a aceptarlos cuando son indispensables o inevitables. Por tal motivo, la historia nos ha enseñado que, si no dejamos que una sociedad realice los cambios y modificaciones que considera adecuadas a su propio ritmo, esas alteraciones de sustituir un paradigma por otro pueden verse truncadas o realizadas en un período mucho más largo que el esperado. Por otra parte, no debemos olvidar que un cambio de paradigma no se concreta a un proceso de eliminar bruscamente uno para ser sustituido por otro y, sin considerar que una parte del paradigma eliminado hereda al nuevo un acerbo sustancial de las formas que lo constituyen.

El presidente López desde sus primeras acciones como presidente mandó un mensaje inequívoco sobre el carácter e ideología de su gobierno, la cual denotaba estar firmemente ligado a sus ’propias convicciones’. Su primer acto de gobierno fue la cancelación de la construcción del Aeropuerto de Texcoco, para él, símbolo del pasado neoliberal, con lo cual se cumplía una de sus ’promesas de campaña’. Con estas dos palabras define cual será la guía de sus políticas en su gobierno. No las razones económicas, tampoco las estratégicas para el país o el cumplimiento de acuerdos con otras naciones, no, lo que está arriba de todas ellas son sus ’promesas de campaña’, porque en esas promesas están resumidas su ideología y su estrategia política, definiendo no solo las razones por las cuales tomaba sus estrategias, sino también que estas eran unipersonales. Esas ’promesas’ más que hacérselas a su votante, parece que se las hizo a sí mismo, es un compromiso personal. Por tal motivo, su segunda acción relevante de política fue el permitir que la CNTE bloqueara, por cuarenta y cinco días, los ferrocarriles provenientes del puerto Lázaro Cárdenas que contenían mercancías, insumos y maquinarias y equipo para las empresas asentadas en la región del bajío. A pesar de que los expertos y otras voces del sector privado le señalaban al presidente López, que el bloqueo en cuestión ocasionaría una disminución de, por lo menos, un uno por ciento del PIB, el presidente López simplemente contestaba que no usaría la fuerza en contra del ’pueblo bueno’. Al finalizar el 2019 el PIB cayó un -0.1 por ciento y no se obtuvo el cuatro por ciento prometido por el presidente López, ni siquiera nos acercamos al enclenque y raquítico dos por ciento que prevaleció en la era neoliberal. El mensaje era claro, él apoyaría los movimientos afines a su ideología y su proyecto no importando los costos económicos y sociales.

En Diciembre de 2019 en China, tenía que ser en China, desde los tiempos de la prehistoria se tiene registrado que el punto inicial de las pandemias era China, aparece un nuevo virus que se identifica como Covid-19, del cual se tiene poca información, salvo su gran capacidad para difundirse. Por lo que se conoce, no existe vacuna, ni tratamiento, salvo pruebas para detectar su contagio. El presidente lópez, con su característico oportunismo político y una ignorancia técnica, que raya en la imprudencia, refiriéndose al virus declaró ’nos cayó como anillo al dedo’. Dicho popular que se utiliza cuando una situación, no prevista, es completamente favorable a nuestros planes. Declaración que expone el pensamiento real del presidente López sobre sus gobernados, a él no le importa el destino de la población del país que gobierna, cuando mira a los pobres solo ve unas boletas electorales, ni lo que tenga que padecer, lo único importante es que contribuya al logro de sus objetivos: la construcción de la Refinería Dos Bocas; El tren Maya; los Bancos del Bienestar; el Aeropuerto de Santa Lucía y; la instrumentación de su C-T.

Al presidente López no le interesa la desocupación laboral, al fin al cabo esos trabajadores eran cómplices, de alguna manera, de empresas neoliberales y, por lo tanto, ellas tienen la responsabilidad de atender ese problema. De igual manera, las pequeñas y medianas empresas afectadas por la pandemia del Covid-19 y la estrategia de parar toda actividad económica y pedirle a la población que permanecieran en sus casas. Como consecuencia lógica se está produciendo un desempleo, que, de acuerdo con estimaciones conservadoras, palabra privilegiada del presidente para atacar a sus contrarios, no sus enemigos, rondan, en abril, en alrededor de un millón y medio de desempleados en la economía real, (inscritos en el IMSS y en el ISSTE) además una cantidad que ronda en los dos millones en la economía informal, lo cual nos da una población desocupada de tres millones y medio de mexicanos. En este cálculo tomamos en cuenta que la burocracia federal (registrados en el ISSTTE, los trabajadores de las paraestatales, los contratados por el régimen de honorarios y la burocracia estatal). Por otra parte, si consideramos que por cada trabajador dependen de él tres personas, tenemos una población afectada de diez y seis millones de personas, todo ello, sin considerar a las madres solteras que se quedan desocupadas, las cuales cuentan con un promedio de dos hijos y, en algunos casos sus padres son también dependientes, al encargarse del cuidado de los niños. Sin embargo, debemos considerar que, en el punto más alto de la pandemia, en junio-julio, esa población alcanzará, aproximadamente los quince a veinte millones, toda una tragedia nacional porque mucha de esa población caerá a nivel de hambre. A todo lo anterior, no se considera el efecto que tuvo la política de ’austeridad revolucionaria’ implementada en 2019, la cual envío a la calle una buena cantidad de trabajadores del estado. En pocas palabras, el presidente López en el mayor contribuyente del desempleo en México.

Ante esta situación muchas personas, inclusive algunos que se consideran analistas políticos, empezaron a cuestionarse en donde está la oposición, sin considerar que los líderes no surgen por generación espontanea, tienen todo un proceso para hacerse presentes y, después de la lucha de ideas y posiciones políticas él que logre el mejor posicionamiento se impone a los otros participantes. Los campos visibles que actualmente tenemos son los referentes a la negativa del presidente López de otorgar una ampliación de su presupuesto para atender los efectos negativos de la pandemia a su planta productiva, inclusive a la población y trabajadores que pasaron de un estatus superior que les otorgaba el poseer un empleo, a uno de subsistencia, en el mejor de los casos, por la pérdida de ese empleo. Por otra parte, esas mismas corporaciones de comunicación se esconden diariamente en la mal llamada ’conferencias mañaneras’, porque en realidad es un monologo con un final bien estudiado. ’El cuarto poder,’ como hemos insistido, claudicó en aras de su subsistencia económica.

Uno de los débiles ecos de oposición los podemos encontrar, fuera del ámbito central, en la llamada ’provincia’, en el campo de los gobernadores, los cuales, por diferentes razones estan manifestando diferencias con el ejecutivo. La reacción del presidente López ha sido minimizarlos al catalogar sus propuestas como simples ’políticas’. Los periodistas metropolitanos los clasifican, despectivamente, como que ’fueron bateados’ por el presidente López. Entre los puntos que están comenzando a ser tema son los referentes a los asuntos presupuestales, en los desacuerdos siempre existen razones monetarias, el conocido ’acuerdo fiscal’ que tiene la federación con los estados, sobre la captación y distribución de los impuestos federales. En todos los anteriores años, los estados tuvieron una situación de sumisión debido a que una gran parte de esos recursos provenían del sector energético <el petróleo>. La pelea de los estados por ser privilegiados a la hora en que la federación repartía esos recursos le otorgaba al gobierno un poder enorme, pero, en 2020, con la caída del PIB en 2019, con la consabida disminución de los ingresos tributarios, aunado a ello la baja estrepitosa del precio de petróleo modificarían esa fórmula y la posición de los actores.

Este 2020, será recordado como el símil que tuvo el país en el siglo XIX en el régimen, de otro López, este de Santa Ana, que, de acuerdo con los registros históricos, al no disponer de los recursos monetarios aquel López <de Santa Ana> y en su afán de encontrar recursos comenzó a ponerle impuestos a todo lo que consideraba podía hacerlo. Dicen las crónicas de la época que se tasaron hasta la propiedad del número de ’perros’ y ’ventanas’ de las casas. En la actualidad, el presidente López <este Obrador> en su afán de encontrar dinero, pero no pedir prestado porque eso está en contra de sus ’promesas de campaña’, ha dispuesto de cuanto ahorrito y fondos han producido los anteriores gobiernos neoliberales. El último episodio, acaba de pasar con la pretensión de apropiarse de los recursos de los fideicomisos creados para atender diferentes acciones de gobierno. Las reacciones ante ello no se hizo esperar y, a pesar de que las primeras fueron para señalar lo incongruente de la desaparición del Fondo para la Atención de los Desastres, la consideración mediática se enfocó en el Fondo para el Fomento de las Artes Cinematográficas, todavía es para un servidor un misterio del porque para esos ’sensibles santones de nuestra cultura’ de las artes manifestaron tanta indiferencia ante la posible desatención de las víctimas de los desastres: los pobres, los más pobres, las mujeres, los niños.

Un segundo aspecto, lo encontramos en la selección de la estrategia para combatir la pandemia en donde algunos gobernadores han seleccionado caminos diferentes a los determinados por la federación y, al definir las tácticas para determinar la apertura de sus economías. De igual manera, tenemos la reacción de los gobernadores al decreto emitido, ordenado por el presidente López, de la Secretaria de Energía en donde pretextando poner orden en el sector, principalmente por tener indicios de corrupción al darse los permisos y de un accionar indebido de las compañías al exceder los límites autorizados, invalida los acuerdos con las compañías de energía limpia como son las tecnologías de energía solar y eólicas. La reacción de las compañías de origen extranjero, anunciaron poner demandas para defender sus intereses. Todo esto a punto de iniciar el T-MEC. Otro ejemplo de que las convicciones están por encima de los tratados suscritos.

Mientras que el país lucha por librarse, con el daño menor y en el tiempo posible más corto, de la pandemia del COVID-19, nuestro presidente está más preocupado por buscar ’nuevos’ índices para la medición de la felicidad y el bienestar, los cuales sustituyan al neoliberal PIB (Producto Interno Bruto), el de crecimiento entre otros. Para este servidor, todavía es incompresible él porque el presidente López desvía su valioso tiempo, en descubrir el ’agua tibia’, dado que esos parámetros los ha utilizado la ONU por muchos años. Sí tiene alguna duda como nos va en esos tópicos, no tiene más que consultar los datos que publica, la Organización de las Naciones Unidas sobre la materia. Por otra parte, el presidente López debe conocer que para el ’pueblo bueno’, los índices no les sirven para nada, ni lo visten, ni se los comen.

Las cosas para México, no tiene un buen cariz porque por un lado tenemos un presidente empeñado más en cumplir con sus ’compromisos de campaña’ que con las responsabilidades de presidente. Le preocupa más entablar una lucha en contra de los gobernadores, principalmente los del Norte-Noreste-Noroeste, cuyas diferencias se iniciaron en los primeros meses de 2019, cuando en sus primeras giras, en las reuniones, armadas por Morena, al presentarse los gobernadores estos eran abucheados. Los gobernadores, con su experiencia en las lides políticas y de ejercicio del poder, aguantaron y dejaron libre el campo para el presidente López se luciera. Pero, de ninguna manera, podemos pensar que han olvidado. Lo único que pudiera matizar esta situación es con presupuesto pero de eso el presidente López no quiere ni hablar. Tampoco de las expectativas de crecimiento del país sobre lo cual trataremos en nuestra siguiente entrega. [email protected]