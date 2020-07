’Hablemos de Todo’, aunque ’yo soy…así, así, así…’

*Columna publicada en www.indicadorpolitico.mx



Cuando se da un debate y se traslada a una plática amena donde tres grandes mujeres sin ’miedos’ y que con profesionalismo plasman sus ideas sin importar el qué dirán, las hacen fuertes y defensoras de su género.



No cabe duda, que México tiene en el Colectivo de Mujeres de 50+1, un aliado que defiende sin importar grado, extracto social o raza. Desde el hermoso estado de Chiapas, totalmente en vivo la Presidenta Nacional de Mujeres del Colectivo 50+1, María Elena Orantes, engalana las pantallas con dos grandes invitadas: La diputada, Geraldina Herrera y la Doctora en Derecho María Carmen Alanís.



Carismática y vestida elegantemente de color azul, pero punzante en cuestionar, característica de la conductora Orantes López, quien a pregunta expresa hace su primer señalamiento, ’trabajar con sentencias con perspectiva de género, como le hacías para convencer, para explicar, ya que eran temas que iban surgiendo en el curso y no se aplicaban con la realidad en ese momento, a la primera mujer presidenta del Tribunal… donde había puros hombres…’.



’Teníamos que romper paradigmas para proteger a las mujeres, no ser tan letristas. Al principio todos los temas de mujeres me los votaban en contra (esta, esta re loca) …’, refutaba la doctora Alanís.



Inmediatamente tomo un respiro y señaló que ’en la defensa de los derechos de las mujeres nos unimos todas, era una presión muy fuerte, siempre respetando la Ley.’



Retoma la palabra la ex senadora López Orantes y hace la siguiente pregunta. ¿Cómo se da que seas electa como Presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México?



’Se da una coyuntura interna en el Tribunal. Yo no quiero,’ safo’ (expresión coloquial), y se da lago muy curioso ’Nena’, las mujeres si somos bien entronas. ’Maca’, tú que vienes del INE y sabes de esas cosas de administrar, ya que en ese momento había renunciado el presidente del Tribunal. Entonces se dio que llegue por la mayoría de votos de los compañeros magistrados al cargo. Y si les dije que ’yo soy, así, así, así’… me van aceptar, ya en el gobierno interno yo soy ’gruesa’, dijo la ex magistrada María Carmen Alanís.



Sin embargo, vale la pena señalar que la emisión de ’Hablemos de Todo’, también engalano con la presencia dela diputada federal Geraldina Herrera, quien, además, es integrante del Colectivo 50+1 capítulo Jalisco, que preside la tapatía Lorena Martínez.



La joyería y la moda, son dos grandes intereses que le apasionan a Geraldina, quien aprendió gracias a que su familia se dedica a esas actividades.



’Yo soy una creyente de Dios, que sin duda me va marcando el camino, donde tengo dos patentes, una nacional y otra internacional’, dijo la diputada Geraldina Herrera.



Ni más, ni más, una conversación de grandes mujeres apasionadas y profesionales que marcan una tendencia hacia el progreso y visión que requiere nuestro México en estos momentos de unidad.



Y desde aquí, sin ’pelos en la lengua’, me agrada y me apasiona que un Colectivo de Mujeres como es 50+1, siempre a la vanguardia y profesionales en todos los ámbitos siga creciendo a pasos agigantados.



Claro, que escuche el mensaje y el saludo de una gran amiga, profesional, talentosa, con un carisma único y que defiende a la mujer…Sí a una gran persona que es María Elena Orantes, que desde este espacio, donde el seguimiento y las iniciativas del Colectivo de Mujeres de 50+1, es un aliciente para creer que existe la necesidad de difundir las acciones siempre en pro que beneficien a las mujeres en México.



