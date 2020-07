’Hablemos de Todo’ sin distingo, ni diferencias

*Columna publicada en www.indicadorpolitico.mx



El ciberperiodismo es la convergencia de los diferentes medios de comunicación en uno solo, llamado Internet. Pero no es simplemente difundir los diferentes medios mediante una gran red, involucra también todo el proceso en general del periodismo aprovechando los recursos que la tecnología ofrece, impulsando al desarrollo constante de la información que la audiencia podrá recibir en cualquier momento y lugar.



Tiene la posibilidad de ofrecer amplia cobertura a temas especializados como las ciencias, la tecnología, la economía o las finanzas; estas presentan temas complejos y por ende se requiere ofrecer múltiples informaciones a la audiencia.



Razón, por la cual los foros digitales o virtuales, donde la tecnología es primordial en estos tiempos de confinamiento, hace posible conectar a múltiples personas por las redes sociales y así llegar a las masas, tal como lo hace cada jueves en punto de los 18:30 horas, el programa ’Hablemos de Todo’, bajo la conducción de la Presidenta Nacional del Colectivo de Mujeres 50+1, María Elena Orantes, a través de la página oficial digital de 50más1.



Les comento que fue interesante observar y escuchar en una faceta relajada y entusiasta sobre su niñez a Mariana Gómez del Campo, ex senadora y Presidenta del Colectivo 50+1 capítulo Ciudad de México.



’En una campaña del PAN de Manuel J. Clouthier, fui invitada a un mitin por mis hermanos, cuando tenía 10 años de edad, así fue mi primer contacto con la política. Cuando tenía 14 años ya participaba de forma activa en la política, mi madre me llevaba a un comité distrital, donde estaban los candidatos que aspiraban a un cargo de elección popular y así acompañarlos a tocar puertas, a los mercados, a pintar bardas, etc…’, relató.



Sin embargo, ’en secundaria en lugar de tener en mi casillero o ’locker’ fotos de artistas o contantes, en el cual tenía imágenes de políticos (mis amigas de tachaban de rara), pero esa era Mariana soñaba con cambiar a México’.



En esta charla de ’Hablemos de Todo’, la también panista con cierta nostalgia añadió que ’piensas que estando en un cargo vas acabar con la pobreza, la mujer va ser importante, impulsora de generar empleos…. la verdad cuando te involucras te das cuenta que las cosas no son como lopensamos’.



En esta interacción digital, desde el estado de Chiapas, Orantes López le realiza el siguiente cuestionamiento a Marina Gómez del Campo, que se encontraba en la capital de país. ¿Cómo cambiar México? Y si has contado con el apoyo de las mujeres…



’A lo largo de mi vida si he contado con el apoyo de las mujeres. Por eso me encanta el Colectivo de 50+1, no se trata solo trabajar en el discurso, sino trabajar en los hechos. Me parece básico ’Nena Orantes’, apoyarnos unas a otras, sin distingo ni diferencias’.



En un momento de añoranza Mariana (desempolvo su archivo) y presento portadas de diferentes diarios nacionales del año 2000, cuando Vicente Fox le arrebato la presidencia al PRI.



A pregunta expresa de María Elena Orantes, sobre la violencia política…que han vivido las mujeres en diferentes ámbitos.



’Yo destaco la labor de la senadora Kenia López Rabadán, yo la conozco de más de dos décadas. Es una mujer que siempre habla de la paridad de género…impulsora de leyes. Pero lo más importante es sensibilizar a los hombres, a los partidos políticos’, indicó Gómez del Campo.



«Hablemos de Todo» con María Elena Orantes.



Invitadas especiales:



. Mariana Gómez del Campo, ex senadora de la República y Presidenta del Colectivo 50+1 capítulo Ciudad de México.



. Erika Sánchez, diputada federal.



Conducción:



. María Elena Orantes



. Susana Solís Esquinca



’Conceptos claves para la igualdad sustantiva’



En otros temas, el mundo de las redes que nos permite ir de una plataforma a otra en segundos, donde el Colectivo de Mujeres 50+1 Oaxaca, realizó el conversatorio ’Igualdad Sustantiva’, bajo la conducción de la Presidenta Nacional del Colectivo de Mujeres 50+1, María Elena Orantes, que tuvieron al Dr. Ricardo Ruíz Carbonel, como invitado, participaron la integrante y presidenta de 50 más 1 Oaxaca , Mariana Benítez Tiburcio y Ana Vázquez Colmenares, titular de la secretaría de las Mujeres en el Estado de #Oaxaca.



