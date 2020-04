Habrá afectaciones económicas, pero lo primero es la salud, destaca Astudillo

—Se mantendrán los programas sociales de apoyo a los más pobres: MMA.



En México y especialmente en el estado de Guerrero, la pandemia del coronavirus se ha mantenido en bajo perfil, aunque no deja de crecer y eso obliga a que se tomen anticipadamente medidas preventivas y de corrección para evitar que alcance niveles de mayor peligrito para la población.

A nivel nacional se informa que el problema, debe pasar a la etapa 2, al ser superada la meta de 100 personas contagiadas, aunque hasta la tarde del jueves no se habían precisado las medidas que podrán adoptarse.

Aquí en el estado se mantiene la vigilancia en la forma más completa posible y este jueves ya se manejaba la información que se tenían confirmados 4 casos positivos del problema, por lo que se reforzará la detección a fin de que la cadena de contagio no se amplíe ni llegue a más personas.

Existe preocupación porque al aplicarse medidas restrictivas en cuanto a la concentración o reunión masiva de personas y el cierre de bares, restaurantes, discotecas, plazas comerciales y otros lugares, la actividad económica habrá de sufrir un daño importante, pero en este caso, cobra relevancia la afirmación del gobernador Astudillo, en el sentido de que la situación económica es importante, pero es más importante la salud de las personas en el estado.

Por esa razón, insistió el mandatario, tiene que darse prioridad a proteger la salud y la vida de los habitantes de Guerrero, sobre la preocupación de que los negocios se mantengan vigentes y activos.

Ante la situación que se vive en el país, está claro que la asistencia al puerto de Acapulco y los otros destinos del Triángulo del Sol, Taxco e Ixtapa-Zihuatanejo habrá de reducirse notoriamente sin que las autoridades tengan que tomar medidas que eviten la llegada de visitantes, lo que seguramente no se hará.

Lo que seguramente e hará a nivel nacional será buscar la aplicación de diversas medidas que ayuden a paliar los daños que habrá de sufrir todos los negocios en el estado, como los hoteles, restaurantes y demás centros de convivencia, pero es lógico que no hay presupuesto que pueda cubrir todos los daños que se habrán de sufrir, porque la gente, los turistas en general, por propia iniciativa dejarán de viajar a los destinos turísticos de todo el país.

DESDE EL MIÉRCIOLES EN LA NOCHE o la mañana del jueves, el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos informó en la conferencia con el gobernador, que ya se tenían 4 casos confirmados de este padecimiento en el estado, de los cuales 3 corresponden a Acapulco y una en Chilpancingo, que es el mismo caso de la estudiante que regresó de España y como estuvo en contacto con sus compañeros del Tecnológico de Chilpancingo se hizo necesario cerrar ese plantel escolar desde medidos de la semana.

Mientras, los planteles dependientes de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) trabajarían hasta este viernes, para sus pender labores durante un mes y regresar el 20 de abril.

SE MANTENDRÁN LOS PROGRAMAS SOCIALES DE APOYO A LOS MÁS POBRES: MMA. —Los programas sociales de apoyo a la gente marginada del estado y de menores recursos se mantendrán aun durante las labores médicas pare enfrentar la pandemia del coronavirus, porque está claro que son de gran ayuda para las familias que los requieren, lo que sin duda será una decisión muy acertada, ya que no deben contarse ni suspender en un momento como el actual en el que es obligado llevar más apoyos a loa gente que los requiere hasta con urgencia.

Por eso, el secretario de Desarrollo Social del gobierno del estado, Mario Moreno Arcos hizo ver que antes que suspender la ayuda a la gente de las regiones marginadas, se busca la manera de cumplir con las ayudas y los programas de beneficio social que se han aplicado desde el inicio del sexenio de Héctor Astudillo.

Se trabaja en el pago de las pensiones para adultos mayores, desde los 60 y 65 años de edad y el respaldo que se entrega a grupos vulnerables, tarea en la que interviene en forma muy activa el DIF Guerrero, que está a cargo de la señora Mercedes Calvo, esposa del gobernador.

En estos y otros programas se busca siempre la colaboración y apoyo de los presidentes municipales, porque son ellos los que están en contacto permanente con quienes resultan favorecidos con el respaldo de los programas sociales.

Antes de que se desatara esta pandemia del coronavirus, el gobernador Astudillo había logrado buenos apoyos del gobierno federal para ampliar los programas que se manejan para los grupos marginados y vulnerables del estado.

En esta labor de gestión coinciden afortunadamente el gobernador HAF y el titular de Sedesol estatal, Mario Moreno, quien siempre ha tenido buenos contactos y buenas relaciones que le permiten obtener ampliación de algunos programas y recursos más amplios para llegar a una mayor cantidad de guerrerenses necesitados.

Ante la situación que ha provocado loa pandemia de Covid-19 en el mundo, en México y en especial en el estado de Guerrero, se pensó en un momento que tal vez sería necesario suspender la aplicación de los programas sociales no prioritarios, pero se advirtió que lo más correcto era mantenerlos y llevarle a la gente los apoyos indispensables que le ayudan a superar o disminuir los efectos negativos del problema de salud que se presenta.

La capacidad y el desempeño de Mario Moreno en el cumplimiento de las funciones que le corresponden necesariamente lo colocan en el escenario político del 2021, como el más apropiado y firme representante del PRI estatal, en un escenario político complejo y que algunos grupos creen equivocadamente que está definido de antemano.



[email protected]