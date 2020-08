Habrá alianza con Morena, sólo si se respetan acuerdos: PT

www.guerrerohabla.com

Cruz Grande, 23 de agosto. Aunque es prematuro hablarlo, habrá alianza con Morena si se respetan acuerdos y si hay un trato digno, dijo en esta cabecera municipal este domingo el comisionado del PT en Guerrero, Victoriano Wences Real, quien aseguró que el PT está preparado para participar con candidatos propios si no se da la alianza.



Entrevistado al término de una reunión que sostuvo con petistas en donde dio su respaldo a Esteban Castañeda como la persona más idónea para participar en la contienda del 2021, Wences Real se refirió al tema de la alianza y que le entraría si hay respeto a los acuerdos, ’la vez pasada estábamos en un acuerdo ya plasmado en una minuta en un convenio de acuerdos de espacios al PT, por decirte un dato 17 alcaldías, nos tocaban 7 distritos locales, 4 diputaciones federales porque así fue el acuerdo que se cuadró en la Ciudad de México, al momento de llevar a cabo eso en las mesas de negociación nos estaban ofreciendo una diputación, una alcaldía, y no, El PT ganó 5 alcaldías, ganamos dos diputados por la vía plurinominal, ganamos cerca de 48 regidurías, y yo creo que tenemos una buena posición política en el estado’. Dijo que el acuerdo será previo análisis dónde hay candidatos competitivos de uno y otro partido, para salir fortalecidos.



Luego tocó el tema de Beatriz Mojica, quien –dijo– está como una persona externa en el PT, puesto que ella está interesada en el tema sólo si se da la alianza, ’no le podemos cerrar la puerta a ningún compañero o compañera que tenga el deseo de participar, con la compañera Bety hemos tenido un trato respetuoso con ella, trae una inspiración de poder salir como candidata de coalición, el PT no está en esa lógica nadas más de alianzas, si no hay alianza vamos solos, ya lo vivimos en 2018’



Dejó claro que como persona externa, Beatriz Mojica, ’no va a venir marcar la agenda política del PT del estado, ella trae una visión, ella trae un deseo de participar, yo creo que es válido si se dan las condiciones que en Guerrero tocase mujer posiblemente vea esa alianza, posiblemente ella pueda ser una de las propuestas y pueda ser medida con la compañera presidenta de Acapulco y otras compañeras al interior del partido que van a querer participar si hubiese tocado mujer en el estado’