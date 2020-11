Habrá nuevo acuerdo fiscal: Herrera

Si la bandera de nuevo Pacto Fiscal fue el propósito central de la Alianza Federalista de gobernadores, ésta ya fue enarbolada por el secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, que anunció una discusión técnica para elaborar uno nuevo ’justo y equitativo’ pues el actual fue elaborado por el ex presidente Felipe Calderón.

Por eso llama la atención, dijo el hidalguense, que sean gobernadores panistas quienes más lo impugnen –Javier Corral, de Chihuahua, dijo que no era senador en la época en que se aprobó-, y en el mismo nada tiene que ver la actual administración, que promoverá un encuentro con los 32 secretarios estatales de finanzas para elaborar uno nuevo.

Ya sin bandera política y linchados mediáticamente y en marchas, varios gobernadores, sobre todo el de Jalisco, Enrique Alfaro, son señalados como separatistas, que pretenden crear sus propios países y erigirse como presidentes de sus territorios, dividiendo al país por una causa que, como lo demostró Herrera, tiene fácil solución.

’Haiga sido como haiga sido’, resultó muy endeble el argumento y los intentos de rebelión, pues fueron eliminados con una estrategia que ha sido común en todos los tiempos: fórmese una comisión de estudio para la solución del problema planteado por los gobernadores rebeldes y désele la solución adecuada que, como en todos los casos, quieren más presupuesto.

TURBULENCIAS

Tatiana Clouthier va por el liderazgo en San Lázaro

Autodescartada como aspirante a la gubernatura de Nuevo León, aunque es originaria de Sinaloa, la diputada federal Tatiana Clouthier Carrillo se perfila como sucesora de Mario Delgado Carrillo que deja este jueves 29 el liderazgo en San Lázaro para ocupar el de Morena. Le sigue Pablo Gómez Álvarez, veterano dirigente social y experimentado parlamentario, así como Dolores Padierna, que presume su amistad con el presidente López Obrador y su influencia en el Gobierno de la IV Transformación; al declinar en sus aspiraciones por NL e indicar que busca una mayor presencia nacional, da una clara señal que va por la Cámara de Diputados…En 24 horas estaremos de pie, aseguró el gobernador Carlos Joaquín luego del paso del hucarán ’Zeta’ por Quintana Roo al agradecer la solidaridad de los quintanarroenses para enfrentar el meteoro, e indicó que ahora tendrán que enfrentar también con éxito levantar los daños y covid-19, mediante disciplina sanitaria y unidad…Crece la inconformidad en Oaxaca en contra del dirigente estatal del PRI, Eduardo Zavaleta, por impulsar la candidaturas al gobierno del estado del diputado local Alejandro Avilés. De ambos se han dado a conocer una serie de corruptelas a su paso depredador por puestos políticos y administrativos en el actual y pasadas administraciones, de vender candidaturas y de apropiarse de los recursos públicos; pruebas y testimonios de los saqueos a las arcas públicas están ya en manos de las autoridades judiciales para demostrar que ambos sólo buscan el enriquecimiento personal y no el bienestar de las mayorías…Rebrotes, repuntes o continuidad de la epidemia mundial mantiene preocupado al mundo en tanto la ciencia no ha sido capaz de dar respuesta eficaz –por lo riguroso de los protocolos sanitarios- a la demanda de la población que vuelve al confinamiento por el paso letal de covid-19, en tanto que en nuestro país las fiestas patronales, familiares y tradicionales van a todo trapo sin que las autoridades sean capaces de frenar congregaciones y reuniones de todo tipo; va al alza también el contagio entre funcionarios y legisladores lo cual ya causa alarma…

