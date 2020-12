Habrá PRIANRD en Hidalgo en 2021

El presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, informó que han aprobado llevar a cabo coaliciones para las elecciones de 2021, con aquellos partidos que no estén aliados con Morena, como es el PRI y PRD, a fin de enfrentarlo con éxito en los comicios.



Marko Cortés precisó que estas alianzas se van a reservar el derecho de veto a los impresentables, que proponga perfiles que no se vendan, ni se atemoricen frente al poder.



El panista detalló que deberán firmar un compromiso público de defensa de las instituciones, la democracia, libertad, Estado de Derecho y del fortalecimiento de los estados y municipios.



En su mensaje al pleno del Consejo Nacional resaltó que México está por encima de los intereses partidistas y porque es necesario mandar un mensaje claro a las y los mexicanos que cuentan con Acción Nacional para corregir el rumbo del país.



’Tomemos juntos una decisión patriótica y asumamos juntos también el riesgo que ésta conlleva. Los invito a que miremos hacia el futuro, recordando que el PAN no es un fin en sí mismo, sino un instrumento de la sociedad, una trinchera ciudadana’, afirmó.



En este sentido, Cortés dijo que la única opción que tienen para formar una nueva mayoría en la Cámara de Diputados en 2021 es a través de una coalición con la sociedad y la oposición.



También presento un acuerdo preliminar para establecer una coalición con PRI y PRD, a fin de presentar candidatos comunes para la cámara de diputados en al menos 100 distritos electorales.



El proyecto aprobado por los consejeros nacionales ’autoriza al Comité Ejecutivo Nacional a explorar y en su caso, suscribir, convenios de coalición flexible o parcial con otros partidos políticos, a excepción de Morena, para la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa en el proceso electoral 2020-2021, salvo en los casos del os Distritos Electorales Federales correspondientes de los estados de Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Querétaro, Tamaulipas y Yucatán’.



Asimismo en Hidalgo se repetirán las alianzas para la elección Federal de 2021 en 2022 para la elección de gobernador.



El candidato a gobernador del PRI en Hidalgo será apoyado por PRD y PAN, por lo que no tendrán aspirantes dichos partidos.Con información de FORBES