Habrá manifestación en suprema corte por caso del periodista Zárate Vite

Familiares, periodistas y comunicadores han convocado para el próximo miércoles 26 de junio, a partir de las 10:00 horas, a una manifestación en las puertas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con el único propósito de exigir justicia para el periodista Arturo Zárate Vite.

Ese día los ministros y ministras integrantes de la Primera Sala de la Corte resolverán el recurso de revisión interpuesto por el periodista. En los primeros meses del año pasado fue admitido por la ministra presidenta Norma Piña, al considerar que cumplía con los requisitos establecidos por la ley.

Zárate Vite, a lo largo de un proceso que ya lleva más de once años, ha obtenido dos resoluciones de inocencia de distintas autoridades. Su caso ya estaba cerrado. Indebidamente fue reabierto por el Séptimo Tribunal Colegiado en materia Penal con sede en la Ciudad de México, contraviniendo criterios que los magistrados habían aprobado por unanimidad.

Además, cuando fue detenido en 2012, se violó la Constitución porque el juez Eduardo Torres Carrillo no resolvió su situación jurídica en las 72 horas que establece la ley y nadie había solicitado la duplicación del plazo. En ese lapso, el periodista fue torturado por personal de la Comisión Nacional de Seguridad.

También está amenazado de muerte, como consta en Recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Dentro de este contexto, Emilio Álvarez Icaza, secretario de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, respetuosamente ha hecho un llamado a los ministros y ministras de la Primera Sala de la Corte para que estén alertas y eviten revictimizar al periodista.

Álvarez Icaza, quien toda su vida se ha dedicado a la defensa de los derechos humanos (fue Ombudsman en la Ciudad de México y secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos) investigó el caso del periodista. Llegó a la conclusión de que es víctima de infamia.

Por esa razón, en dos ocasiones, lo que no es usual para este tipo de asuntos, ha planteado el tema en sesiones del pleno senatorial.



Por otra parte, Juan Carlos Pérez Góngora, presidente de la organización México Justo, fundada por el ministro en retiro Genaro Góngora Pimentel, quien fuera presidente de la Suprema Corte de Justicia, recordó que meses atrás solicitó públicamente al máximo tribunal que admitiera el recurso de revisión presentado por Zárate Vite.



’Afortunadamente la ministra Norma Piña lo aceptó y turnó a la Primera Sala de la Suprema Corte. Lo que hoy pedimos a esta Primera Sala es que entre al fondo, al análisis del tema del periodista y de la justicia que corresponda’, precisó.



El maestro Pérez Góngora destacó que su organización se ha esmerado en propiciar el fortalecimiento del Estado de Derecho en México y ’una manera de hacerlo es que los juzgadores, en el análisis de los asuntos que tengan, siempre entren al fondo y lleguen a una verdadera justicia; es lo que pedimos para el periodista Arturo Zárate Vite’.



Organizaciones de periodistas y comunicadores, como el Club Primera Plana, el Club de Periodistas de México, Comunicadores por la Unidad, así como diversos medios nacionales e internacionales, se han solidarizado y apoyado a su compañero.



Periodistas de los Estados Unidos, que forman parte de la asociación de periodistas, locutores y comunicadores USA, también se sumaron a la demanda de justicia.