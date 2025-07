Habrá multas de tránsito a partir del 11 de agosto en Texcoco

Con el firme propósito de recuperar el orden vial en el municipio y garantizar la seguridad de peatones, ciclistas, motociclistas y automovilistas, así como la movilidad vial, el Gobierno Municipal de Texcoco, anunció en conferencia de prensa que a partir del 11 de agosto de 2025 se reactivará la aplicación de multas por infracciones al Reglamento de Tránsito, en estricto apego a la normativa vigente en el Estado de México.



El Director General de Seguridad Pública y Movilidad, Roberto Herández Romero, en representación del Presidente Municipal Nazario Gutiérrez Martínez, informó que: ’esta medida, no es nueva ni representa una ocurrencia reciente, ya que las disposiciones en materia de sanciones están vigentes en Texcoco desde el año 2016.



Sin embargo, debido a la contingencia sanitaria derivada de la pandemia por COVID-19, su aplicación fue suspendida de manera temporal como parte de las acciones extraordinarias de atención social, pero ya es tiempo de que se restablezca’, dijo.



El comisario dijo que hoy, con la reactivación económica y la vuelta a la vida pública, el contexto ha cambiado de manera significativa.



Uno de los datos más reveladores es el crecimiento acelerado del parque vehicular, que ha incrementado los niveles de tráfico y los riesgos en las vialidades.



Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Texcoco ha registrado un incremento del 400% en el número de vehículos motorizados en las últimas décadas.



A este fenómeno se suma el crecimiento sostenido del uso de motocicletas, con más de 3,600 unidades nuevas entre 1990 y 2023, lo que implica un reto adicional en materia de regulación y prevención de accidentes.



Durante la conferencia, se explicó que la aplicación de multas no tiene un fin recaudatorio, sino que se trata de una estrategia integral para recuperar la cultura del respeto a las normas, mejorar la movilidad urbana y reducir los incidentes de tránsito que han ido en aumento en los últimos años. Se busca que los conductores retomen la responsabilidad de circular con precaución, respetar los señalamientos, ceder el paso a peatones, portar casco en el caso de motociclistas, y evitar prácticas riesgosas como el uso del celular al conducir o el estacionamiento en lugares prohibidos.



El gobierno municipal hizo un llamado a las y los texcocanos a informarse, respetar el Reglamento de Tránsito y asumir una actitud responsable frente al volante, recordando que la movilidad es un derecho compartido y una tarea colectiva.



Asimismo, se anunció que en las próximas semanas se reforzarán las campañas informativas y de concientización, para que la ciudadanía esté enterada de las reglas y sepa cómo actuar ante las nuevas disposiciones.



Con esta acción, Texcoco da un paso firme hacia una ciudad más ordenada, más segura y más humana, donde las calles sean un espacio de convivencia y no de conflicto. El orden en el tránsito no es solo una obligación legal, es un acto de respeto hacia la vida.