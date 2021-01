Hace 4 años que rindió protesta Trump, México estrenaba otro gasolinazo del 20%

El precio de la gasolina, regular o premium, se encuentra en el rango de los 18 pesos en diversas partes del país -Pachuca se tomó de referencia-; ello luego del inicio de una nueva administración en los Estados Unidos, tras la pandemia más severa y con más afectaciones económicas en décadas y en un ciclo de recesión que comenzó desde 2017.



No siempre fue así sin embargo; hace 4 años, cuando era Donald Trump quien llegaba a la presidencia de los USA, México recibía la noticia sabiendo que durante 2017, la gasolina incrementaría 20%, habiendo además máximos que respetarse (porque el precio también dependía de los distribuidores y debía regularse que no excedieran el máximo).



Por otro lado, la pandemia por COVID es la que ha afectado de manera más severa al mundo entero en más de 80 años, lo que ha provocado no sólo estragos en las economías del orbe en el presente, sino que muchas de ellas recurrieron y recurrirán a endeudar su futuro para ’salvar’ su presente; esta ocasión, tampoco fue el caso de México.



Lo anterior también bajo la realidad de que desde 2017, el ciclo económico en México comenzó a irse a la baja; la forma en que se estuvo sorteando, fue mediante deuda pública, pero esta tenía un límite y desde diciembre de 2018 no se recure a ella -en términos reales-.



También, antes de iniciar el año, el gobierno de México anunció un aumento al impuesto en gasolinas del 3%, que aunque fue tergiversado por algunos que lo comprendieron como un aumento ’de 3 pesos’, a días de concluir el primer mes del año se aprecia que el precio del combustible sigue constante e incluso, hasta 2 pesos más económico que en noviembre de 2018, y con la certeza además, de que por lo menos este año no habrá otro gasolinazo.