’Hace cinco años que no lo veo’: AMLO se desmarca de video de su hermano recibiendo fajos de billetes

Martín Jesús López Obrador (Foto: Captura de pantalla Latinus) “No me extraña que esto suceda porque están siendo afectados muchos intereses creados de mucha gente que se dedicaba a robar en el gobierno, es la actitud del periodismo oficioso vinculado a la corrupción, al poder. (Carlos) Loret de Mola debe estar ahora hasta preocupado porque se detuvo al señor (Luis) Cárdenas Palomino que aparece en uno de los montajes que hizo en Televisa con Loret ,incluso golpeando a un supuesto delincuente o secuestrador. Entonces pues ellos están metidos en muchas cosas, muy corruptos, es una prensa muy inmoral y los he padecido desde hace muchos años.. afortunadamente no han podido con nosotros”, aseveró. Andrés Manuel López Obrador insistió que él no encubre a nadie y si algún familiar cometió algún delito, debe ser castigado penalmente.

“Por eso también si un hermano, un cuñado, un primo, una nuera, cualquier familiar, y además ya lo he manifestado desde que tomé posesión, comete un delito, debe ser juzgado, no debe haber impunidad. Nos costó mucho llegar a la presidencia, fue el esfuerzo de muchas generaciones, el sufrimiento de mucha gente, muchos hasta perdieron la vida como para llegar al gobierno y eso no lo entienden nuestros adversarios, y hacer lo mismo, es decir, robar mentir, traicionar al pueblo… pues no, llegamos para que las cosas cambien de verdad y no es un asunto de familiares, de amigos ni de compañeros de trabajo. Puede ser que se trate de compañeros de lucha desde hace muchos años, pero se relajan, se echan a perder… la ley, sin miramientos.. no podemos nosotros fallarle al pueblo”, concluyó.



La tarde del jueves 8 de julio, el periodista Carlos Loret de Mola dio a conocer un nuevo video en donde se observa a Martín Jesús López Obrador, hermano menor del presidente, recibiendo fajos de billetes provenientes de la mano de David León Romero.



El video corresponde al 2015, cuando Morena, fundada por López Obrador, tuvo su primera participación electoral como partido. De tal modo, se presume que dicho dinero fue ocupado en campañas, sin ser reportado al Instituto Nacional Electoral (INE), cometiendo un “delito electoral”.