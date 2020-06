Hace eco la propuesta del Síndico Javier Solorio para reducir Regidores

En constantes ocasiones el Síndico de Acapulco Javier Solorio Almazán, ha destacado que el H. Ayuntamiento podría trabajar con menos regidores y los recursos ahorrados invertirse en proyectos a favor de la ciudadanía porteña.



El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, retomo por segunda ocasión en su conferencia de prensa que los Ayuntamientos no necesitan tantos regidores proponiendo una reforma para disminuirlos así como lo ha comentado Javier Solorio.



’Otra reforma que es indispensable, yo la sugiero, reducir el número de regidores, hay municipios que tienen 10 regidores, cada uno gana 100 o 150 mil pesos, ya les decía yo de Acapulco, antes había elecciones y se inscribían para ser regidores mil candidatos, un fenómeno’, destaco el Presidente de México.



López Obrador señalo que las viejas mañas y la usanza en el pasado, era tener un gran aparato de ediles para firmar al mandatario en turno una obra y recibir una compensación.



En las tradicionales conferencias del Síndico que realiza cada semana, ha destacado que en Acapulco se debe actuar y estar apegado a los principios que emana la 4ta Transformación así como lo hace el Presidente de México y seguir la austeridad republicana.



Por ello la propuesta que ha venido destacando desde hace meses en reducir los espacios en la próxima administración. El 3 de junio destaco que para ayudar en Acapulco se necesita una reingeniería de fondo.



’Nos debemos comportar a la altura como lo hace López Obrador; yo les puedo decir que una buena medida de reingeniería en el Ayuntamiento es disminuir el número de ediles, yo lo he dicho desde el año pasado, esta observación no va dirigida a ningún compañero hablo en términos generales’, comento Javier Solorio.



Agrego el Síndico que en Acapulco existen 20 regidores y solo hay 16 comisiones, y que podría reducirse por lo menos a 16, señalo que se debe hacer una iniciativa donde se pueda determinar la reducción de espacios, con ello sería el costo para el municipio menor.



Con la postura que dio estos días el Presidente de la república, destaco Javier Solorio que su propuesta ha sido buena y que el mismo mandatario federal ha destacado reducir el aparato de ediles.