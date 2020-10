Hace falta que crean en Liga Mx femenil directivas de clubes y televisoras

+Elogia a Alicia Cervantes, quien abandonó al Atlas –porque ganaba $1,500 al mes–, para ir a Chivas donde es romperredes



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).– El futbol femenil de Liga Mx se tornó ’muy agradable’, reconoce Armando Magaña, directivo de la amateur Liga Mayor Femenil, quien sin embargo subrayó que tras nueve fechas del actual torneo sólo compiten por el cetro seis o siete equipos, pues invierten en buenas jugadoras y están apostando por un crecimiento de esta rama.



Tigres, Monterrey, América, Chivas, Pachuca y Pumas, son los principales animadores, con un Toluca que ’ha mejorado mucho’, analizó.



El fundador del equipo Andrea’s Soccer recordó, en entrevista con el periódico La Jornada, el caso de la delantera Alicia Cervantes, quien abandonó al Atlas porque ganaba mil 500 pesos al mes, recientemente la contrató Chivas y es una de las máximas romperredes.



Lo mismo ocurre con las entrenadoras que poco a poco están siendo desplazadas por varones. Carla Rossi se fue de Xolos porque no le dieron un salario aceptable, llegó a Querétaro, es una gran timonel, pero acá necesita un plantel competitivo.



Subrayó:



’Hace falta que crean en ellas tanto directivas como las demás televisoras, ¡que le entren, porque a la gente le está gustando! Las jugadoras están mostrando entrega, entusiasmo y sacrificio, se han conformado con lo poco que se les ofrece. La fecha reciente nos regaló partidos muy entretenidos como el Pumas-América, el Pachuca-Tigres y el Monterrey ante Chivas.’



Cada vez más, opinó, se nota el esfuerzo y la experiencia de las futbolistas en la cancha.



’La rama femenil tiene un atractivo adicional, los equipos tienen hambre de gol, sus entrenadores las impulsan. Nada de que metimos un golecito y lo vamos a defender con todas en la retaguardia, como tanto vemos en la Liga Mx.



’Hay ganas de arrastrar al adversario, de aplastarlo. Además, todavía no hay esa maña de pretender engañar a los árbitros y de fingir faltas’, detalló.



Sin embargo, reconoció, que ’lo malo es que se volvió un reflejo del futbol de hombres en el sentido de que son pocos los clubes luchando por el título, el grueso de las directivas ¡si no invierten en reforzar el plantel de varones, mucho menos en el femenil!



Por último, Magaña consideró que a pasos lentos, pero firmes, está desapareciendo el escepticismo en torno al balompié femenil.



’Ellas juegan bien y el público está contento de verlas. Ojalá los clubes pongan interés’, remató.