Hace falta visión para enfrentar desafíos

CIUDAD DE MÉXICO a 14 de septiembre del 2020.-La Declaración Ministerial adoptada por los Ministros de Trabajo y Empleo del G20 el 10 de septiembre abarca una serie de cuestiones cruciales, ya que menciona la pandemia de la COVID-19 que causa estragos en el empleo y los medios de subsistencia, pero carece del sentido de urgencia necesario para hacer frente a la magnitud de los desafíos.



Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI, afirmó que ’nos satisface que la Declaración mencione cuestiones prioritarias como el empleo, la protección social y la seguridad en el trabajo. Con la pérdida de 400 millones de puestos de trabajo y los cientos de millones de ingresos de subsistencia que se han visto afectados en la economía informal, es de enorme importancia mantener a las personas en su trabajo e invertir en atención, infraestructura y otros ámbitos. Del mismo modo, la salud y la seguridad en el trabajo son fundamentales para salvar vidas e impedir la propagación del virus con sus devastadores repercusiones en la salud y en la economía.



"Los Ministros también se han comprometido a trabajar por la protección social para todos, aunque lamentablemente está ausente el compromiso de crear un fondo mundial de protección social para los más vulnerables. La Declaración reconoce la necesidad de formalizar el trabajo informal y poner fin a la clasificación errónea de los trabajadores y trabajadoras de las plataformas y de otras empresas, y también da prioridad a asegurar el futuro económico de los/las jóvenes y lograr la igualdad de género en el trabajo’.



Pierre Habbard, Secretario General de la TUAC, señaló a su vez: "Los Ministros de Trabajo renovaron su apoyo a una estrecha cooperación entre la OCDE y la OIT para ayudar a los miembros del G20 a desarrollar soluciones de recuperación. Es esencial que ambas organizaciones sigan trabajando de la mano con este fin. Esta colaboración contribuirá a fortalecer nuestras instituciones del mercado de trabajo, así como a abordar el aumento incontrolado de las desigualdades y a hacer frente al desafío de la digitalización’.



Los Ministros también reafirmaron su compromiso con las normas fundamentales de la OIT y con la Declaración del Centenario de la OIT adoptada el año pasado, incluida una referencia específica a las cadenas mundiales de suministro. La referencia a la salud y a la seguridad en el trabajo es particularmente pertinente y la CSI espera que los Gobiernos apoyen la medida de considerar la salud y la seguridad en el trabajo como un derecho fundamental en la OIT. El derecho a ser protegido de la muerte y las enfermedades causadas por el trabajo debe ser sacrosanto.



’Aunque la Declaración de los Ministros toca muchos temas clave, carece de visión y de un verdadero sentido de urgencia. Los Ministros de Trabajo y Finanzas deben trabajar juntos para garantizar que las inversiones en empleo, protección social y salud se realicen y se cumplan de acuerdo con las necesidades reales de las personas. Para ello se requiere una cooperación a escala global.



"Los Gobiernos deben desarrollar e implementar la política industrial para crear puestos de trabajo y hacer frente a las crisis convergentes de la pandemia, el calentamiento global y la desigualdad. Asimismo, resulta decepcionante que no exista un compromiso claro y común de mantener el apoyo a los ingresos para quienes pierden su empleo debido a la pandemia. Hacemos un llamamiento a los Líderes del G20 para que aporten indicaciones y compromisos claros sobre la inversión en estos ámbitos cruciales, y para que asuman la responsabilidad de estos compromisos’, concluyó Sharan Burrow…..



SEDATU E INFONAVIT REGENERARÁN ESPACIOS URBANOS EN NUEVO LEÓN Y TAMAULIPAS



La Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) firmaron convenios de colaboración con los municipios de General Zuazua y Juárez, Nuevo León, y Matamoros, Tamaulipas, para llevar a cabo obras de regeneración socio-espacial en polígonos donde exista concentración de vivienda recuperada.



Los acuerdos establecidos con los ayuntamientos servirán para mitigar los factores que propiciaron el rezago urbano y social de dichas zonas y así mejorar la calidad de vida de las familias que ahí habitan.



En su intervención, el titular de la SEDATU, Román Meyer Falcón, recordó que esta estrategia ya está en marcha en los municipios de Mexicali, Tijuana, Ciudad Juárez, entre otros, en donde se trabaja en la recuperación de la vivienda abandonada.



’Es muy importante el esfuerzo que se está haciendo con los gobiernos municipales, porque la tarea es ardua; los datos que tenemos, es que son alrededor de 650 mil viviendas abandonadas. Esto genera problemas muy importantes para el Estado mexicano, problemas territoriales, de seguridad, y el trabajo que se tiene que hacer, es ver cómo no dejar que esto se vuelva a repetir’.



El secretario de Estado reiteró la importancia de que los municipios generen o actualicen sus Programas Municipales de Desarrollo Urbano (PMDU), para definir las zonas idóneas para construir vivienda y garantizar que las familias mexicanas no se vean obligadas a dejarlas por falta de acceso a servicios o por estar ubicadas en zonas inhabitables.



’Me sumo a los esfuerzos para poder resarcir 170 mil viviendas. Habrá que seguir trabajando arduamente con los municipios y con el Infonavit para darle mayor dinamismo y acelerar el proceso porque creo que tenemos el tiempo justo para lograr las metas que nos hemos propuesto y estos convenios con los municipios implican un compromiso de los tres niveles de gobierno con la ciudadanía’, enfatizó Meyer Falcón.



Por su parte, Carlos Martínez Velázquez, director general del Infonavit, resaltó que los convenios firmados representan un paso necesario para avanzar en la urgente tarea de regenerar el entorno de viviendas abandonadas a lo largo y ancho de todo el país, labor en la que el Instituto y la SEDATU han venido trabajando desde diciembre del año pasado.



’Lo que buscamos con la firma de estos convenios no es sólo recuperar las viviendas para que se puedan comercializar después y puedan ser de acceso a quienes menos tienen y más lo necesitan, sino que parte muy relevante es generar un mucho mejor entorno urbano para que los inmuebles se conviertan en un verdadero patrimonio para las familias’….



¡YA BASTA!....



A LA OPINION PÚBLICA, AUTORIDADES FEDERALES, LEGISLATIVAS Y JUDICIALES



El Club Primera Plana, que aglutina entre sus filas a periodistas de todo el país; a lo largo de 61 años ha sido intransigente defensor de las Libertades de Prensa Y Expresión.



Ha sido y es ferviente guardián del cumplimiento a derechos y garantías que por ley corresponden a quienes cumplimos la noble tarea de informar veraz y oportunamente y sin compromisos políticos o partidistas a la Opinión Pública.



A pesar de que en la cruda realidad actual, llevar a cabo nuestro trabajo debemos exponer nuestra vida y la seguridad de nuestras familias.



Estamos inmersos en una actividad peligrosa, desacreditada y manchada por una oleada incontrolable de asesinatos, ofensas, calumnias y acusaciones sin fundamento, en donde el periodismo se quiere linchar para reducirlo a un ejercicio de propaganda.



El Club Primera Plana lanza un respetuoso pero rotundo y enérgico ’YA BASTA’ y exige a las autoridades Federales, Legislativas y Judiciales que se cumplan el compromiso y obligaciones que asumieron al ocupar los cargos que la sociedad les otorgo, y desde sus diferentes instancias hagan respetar las leyes que, verdaderos patriotas –hombres y mujeres- dejaron plasmadas en nuestra Carta Magna, a costa de sus propias vidas.



Queremos dejar en claro que los periodistas no estamos contra del Gobierno y sus instituciones, pero si luchamos, exigimos y demandamos un México digno, sin corrupción, inseguridad, sin mentiras, engaños o componendas.



Construir un país con gobiernos comprometidos es gobernar para todos con respeto a la justicia, sin la tentación del linchamiento o de venganzas; con amplio espíritu nacionalista y determinación de hacerlo poderoso y fundamentado en los principios que dieron origen a una nación.



Costó mucha sangre crear nuestras instituciones, -enfrentó dos luchas armadas- para ubicarse como país vigoroso y en vías de desarrollo, sin copiar y tratar de imponer experiencias ajenas que lamentablemente no han prosperado.



El CPP considera una vergüenza que nuestro querido México, sea considerado uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, por encima de naciones que se encuentran en guerra.



Un México en que al periodista se le somete cotidianamente a una serie de calumnias y difamaciones de los que usan y abusan el poder para satisfacer sus intereses personales y de grupo.



Lastiman los enemigos de las libertades de los mexicanos al incentivar una cadena de odio que impactó directamente a la Conciencia Social, el periodismo, en particular, entre finales de agosto y principios de septiembre con dos asesinatos de colegas: Elihú Ojeda Vallejo, vocero de la Fiscalía del estado de Guanajuato y Julio Valdivia Rodríguez.



Víctimas que suman 11 asesinatos en el 2020: 8 periodistas, una locutora. En lo que va de la actual administración federal suman 27 asesinatos, de acuerdo con estadísticas documentadas puntualmente por el Club Primera Plana,



De manera sistemática hemos demandado a pasadas y a la actual administración, que se cumpla con la promesa de revisar y actualizar mecanismos de protección, con la finalidad de erradicar agravios contra periodistas y defensores de los derechos humanos.



Y que el poder Legislativo, desempeñe cabalmente, a través de sus Comisiones Especiales, la demanda permanente, de los comunicadores en el sentido de investigar los ataques que se comenten en contra de este vulnerable grupo de la sociedad.



De otra manera seguiremos inmersos como un país postrado en la anarquía e ingobernabilidad y dominado por la violencia favorable a la impunidad y corrupción; no podemos soslayar que en algunas partes del territorio Nacional el periodismo ha desparecido porque ha sido asesinado o silenciado y muchos medios han dejado de informar, producto de la crisis estructural que padece la procuración de justicia en México.



Coincidimos con la postura de la CNDH, en el sentido de que ’Es inadmisible que el ejercicio periodístico, de tan grande y significativo valor social para el fortalecimiento de la democracia, y que es protegido especialmente por la Constitución General de nuestro país por fundamentarse en la libertad de expresión y el derecho a la información, tenga que ceder espacios a quienes pretenden beneficiarse a cualquier costo, incluso de la vida de informadores profesionales’.



La situación mexicana pasa por el campo de las amenazas y ataque físicos contra informadores (incluyendo los frecuentes asesinatos), el control de los presupuestos del gobierno, la selección maniquea entre amigos y enemigos en el uso de las pautas publicitarias; la amplísima banda entre la recomendación laboral y la persecución y la consagración definitiva de los medios oficiales en arietes de propaganda gubernamental lisa y llana.



Hoy el periodismo pasa por una hora oscura en que la verdad es sacrificada y se favorece la mentira y el engaño. Los críticos no tienen espacios mayores y la más recomendable de las conductas suele ser la autocensura.



Los mecanismos de protección no operan y si lo pudieran hacer, no sería contra las veladas amenazas de los seguidores del régimen, los cuales, en brigadas digitales, acosan, insultan, hieren y calumnian a quien quieren en medio de una absoluta impunidad.



Por todo lo anterior el Club Primera Plana, nuevamente alza su voz para manifestar un rotundo ’YA BASTA’ de asesinatos, persecuciones, calumnias. Y veladas amenazas hacia un gremio que han hecho altamente vulnerable, pero que no se doblega y persistirá en su patriótica labor de informar aunque no sea del agrado de quienes no quieren ver que todo lo anterior es en pro de un México mejor para nuestras generaciones futuras.



ATENTAMENTE: Lic. José Luis Uribe Ortega, Presidente; Lic. Virgilio A. Arias Ramírez, Secretario y Lic. Josué Beutelspacher Huízar, Tesorero