Hace llamado Salud a gente que no entiende: morirán sin atención médica

Este martes el titular de la Secretaría de Salud de Hidalgo, Alejandro Benítez Herrera, hizo un llamado a la sociedad hidalguense a atender las medidas sanitarias para evitar que colapsen los centros de salud que ya se encuentran en su máxima capacidad.



En una conferencia de prensa, en la que se notaba visiblemente preocupado por la situación, el secretario advirtió que el sistema de salud podría colapsar en las próximas semanas en el estado según la predicción de los modelos epidemiológicos.



’Este día, a nombre de todos mis compañeros del sector salud, hago un enérgico llamado a la sociedad hidalguense. Hoy nos encontramos en una situación grave, crítica y de urgencia, de no seguir con los lineamientos establecidos, en dos o tres semanas los servicios sanitarios del estado de Hidalgo colapsarán’, advirtió.



Benítez Herrera fue todavía más alarmante; el funcionario aseguró que estamos en camino de ver muertes sin atención médica ante la falta de camas hospitalarias por el repunte de contagios.



’Podríamos ver gente perecer sin recibir atención médica alguna (…) de no hacer nada, sociedad y estado, esta situación fatalista se convertirá en una lamentable y triste realidad’, alertó.



Adicionalmente recomendó a la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) terminar el ciclo escolar 2020-2021 a distancia, dado que las condiciones no están favorables para que los alumnos de la entidad puedan regresar a clases presenciales en lo que resta del ciclo escolar.



A partir de este martes se suspenden las actividades en diversos establecimientos al igual que incrementaron el Hoy no Circula Sanitario de 33 municipios tras haber entrado en semáforo rojo, de acuerdo con las medidas sanitarias publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH).



Deberán suspender actividades en centros comerciales, jugueterías, bares, cantinas, casas de juego, clubes deportivos, iglesias y limitar la venta de comida para llevar.



Las medidas serán aplicadas para los municipios de Actopan, Ajacuba, Apan, Atitalaquia, Atotonilco el Grande, Atotonilco de Tula, El Arenal, Epazoyucan, Huasca de Ocampo, Huichapan, Ixmiquilpan, Mineral del Chico, Mineral del Monte, Mineral de la Reforma, Mixquiahuala de Juárez y Omitlán de Juárez, Pachuca de Soto, Progreso de Obregón, San Agustín Tlaxiaca, Singuilucan, Tecozautla, Tepeapulco, Tepeji del Río de Ocampo, Tizayuca, Tlahuelilpan, Tlanalapa, Tlaxcoapan, Tolcayuca, Tula de Allende, Tulancingo de Bravo, Villa de Tezontepec, Zapotlán de Juárez y Zempoala.



En redes sociales publicaron el cierre de establecimientos no esenciales que se encuentran en Galerías Pachuca. Con información de PACHUCA VIVE