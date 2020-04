Hace ridículo presentador David Páramo: no sabe de economía ¡ni multiplicar!

El presentador de noticias David Páramo lo volvió a hacer: demostró no sólo que no domina los conceptos mínimos de Economía, sino incluso demostró que es incapaz de resolver problemas de aritmética básica: dos multiplicaciones presentó, y las dos las hizo mal.



La pifia comenzó temprano, cuando manifestó ’Es total y absolutamente absurda esa mujer. Mire. Si producimos 1.8 millones de barriles diarios, a 20 dólares por barril… 36 mil millones de dólares entran diariamente a las arcas de gobierno…’.



El comunicador no advirtió que 1.8 millones multiplicado por 20, da un total de 36 millones, en este caso de dólares… pero el conductor dio una cifra ¡mil veces más grande!



El tamaño del error equivale a afirmar que en lugar de ser el salario mínimo de 123.22 pesos diarios, es de 123 mil 220 (superior a lo que de manera neta gana mensualmente el presidente de México).

El error no quedó allí.



Lo repitió al afirmar que si en lugar de vender 1.8 millones de barriles fueran 1.6 millones, a 30 dólares, se obtendrían ¡48 MIL millones de dólares!



En ese punto además, el error fue doble.



No sólo volvió a dar un resultado mil veces más grande del real, alegando que es una operación aritmética elemental que se ve en secundaria (las multiplicaciones son de segundo de primaria y en quinto año también de primaria, ya hay operaciones de conversiones), sino que su dominio de economía es nulo.



Páramo “estimó” en su ejemplo que la reducción en la producción de 11.1% del volumen total podría elevar el precio del producto en 50% por efectos de demanda elástica cuando el principio de utilidad marginal permite calcular de qué tamaño serían los aumentos o disminuciones (para no inventarlos).



Aquí el video del presentador para que lo disfrute:



La opinión de David Páramo sobre la actuación de Rocio Nahle. De pena 🙄 https://t.co/mWkcW5POWY — EMILIA AGUIRRE PARPAN 🇲🇽🇨🇭 (@AguirreParpan) April 10, 2020