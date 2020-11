Hace ’su agosto’ Moviparq cometiendo ilegalidades con la venia del Concejo Municipal

La empresa Moviparq sigue haciendo de las suyas en el primer cuadro de la capital hidalguense, toda vez que se aprovechan de la falta de orden que existe en el ayuntamiento para ’robar’ todo lo que pueda hasta que las autoridades constitucionales electas mediante sufragio entren en funciones en diciembre próximo.



Primero la empresa ’chamaqueó’ al Concejo Municipal de Pachuca al hacer valer un contrato para instalar más de 1 mil 200 parquímetros que se tenían pactados con las administraciones anteriores pero que se tuvieron congeladas por cinco años dadas las molestias generadas a la ciudadanía.



La empresa también volvió a funcionar incluso en semáforo naranja aún cuando previamente se había acordado que no lo hiciera hasta que el mismo se encontrara en verde.



En redes sociales ahora se ha ventilado que la empresa, cada que puede, ’roba’ a los usuarios cobrando multas por el concepto de estacionamiento apresurándose a poner inmovilizadores en las unidades sin darles tiempo a que realicen el pago respectivo. Abuso a todas luces que solapa la autoridad y que deja en estado de indefensión a los automovilistas.







Cabe señalar que las últimas tres administraciones, las de Eleazar García (PRI), Yolanda Tellería (PAN) y el Concejo Municipal (interino) han sido cómplices del saqueo: de acuerdo con la SCJN, son los elementos de tránsito los únicos que pueden inmovilizar vehículos; además, no pueden distraerse de sus actividades que son las de proteger a la ciudadanía (no recaudar).Para cumplir con su cuota diaria de multas, trabajadores de Movipark se acreditan ilegalmente como autoridades, portando uniformes y placas, un delito que lejos de ser castigado, se realiza en contubernio con las autoridades. Es por ello que cuando inmovilizan, lo hacen de la forma más rápida, como ladrones, para no ser vistos.