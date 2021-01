Hacen dupla Xóchitl Gálvez y Lilly Téllez para arremeter contra López Gatell

Las senadoras panistas Lilly Téllez y Xóchitl Gálvez atacaron al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, luego que el funcionario calificó a la primera de ’antivacunas’ por su crítica a comprar la vacuna rusa contra el covid-19.



La senadora Xóchitl Gálvez condenó y llamó ’cobarde’ al funcionario por las expresiones que hizo contra Lilly Téllez y porque, dijo, no se atreve a acudir al Senado y dar la cara y contestar las preguntas que le han hecho.



’Yo aquí sí estoy para condenar la artera agresión que nuestra compañera Lilly Téllez ha sufrido sólo por cuestionar, sólo por preguntar al señor Hugo López-Gatell y desde aquí le digo que es un cobarde que no se atreve a venir al Senado y dar la cara y podernos contestar estas preguntas que le hacemos en persona’, aseguró la senadora Gálvez.



Lilly Téllez, a su vez, manifestó que no es ’antivacunas’, sino ’antivacuna patito, soy antivacuna gansito’.



En esta nueva confrontación del funcionario con senadoras del PAN, la legisladora de Sonora, Lilly Téllez, reiteró sus cuestionamientos a la compra de la vacuna rusa Sputnik V.



’Yo estoy preguntando al gobierno por qué compran la vacuna rusa en esas condiciones y el gobierno, a través de López-Gatell me responde con una mentira, me responde diciendo que ´yo soy antivacunas´, eso es falso. Soy antivacuna patito, soy antivacuna gansito, lo que estoy exigiendo es que a México se le dé una vacuna aprobada a nivel internacional por la comunidad científica internacional’, sostuvo Téllez.



Al reclamo de las senadoras se unieron las bancadas del PAN en la Cámara de Diputados y el Senado de la República.



Sin mencionar el nombre de ninguna de ellas, la embajada rusa publicó un desmentido para todos los señalamientos infundados en contra de la vacuna, toda vez que no sólo la Unión Europea está buscando introducirla, sino que el prestigio de la institución es mundial y han sido pioneros en vacunas para diversas enfermedades en el mundo.AGENCIA PROCESO