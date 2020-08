Hacen enérgico llamado al gobernador Alfredo Del Mazo por dañar economía

Empresarios del autotransporte público de pasajeros, piden al Gobernador Alfredo Del Mazo visualice la absurda y aberrante actuación contra la economía de familias, que merman el sustento tras que la Secretaria de Movilidad solapa abusos de grulleros Policía Estatal y Tránsito; solicitan se cuente actualizada la verificación de las unidades de transporte público de pasajeros, que se recuerde, que por la contingencia de la pandemia COVID-19, se suspendió el servicio en los Verificentros en todo el Estado de México.



A la vista de todo ciudadano, a diestra y siniestra la corrupción en Los Reyes La Paz, ya que la Policía y Tránsito del Estado de México, detiene a todo vehículo que no cuente actualizada su verificación, entre ellos, al transporte público de pasajeros resultando que además, los trasladan al corralón con las grúas y ocasionan graves daños a las unidades, incluso se roban baterías y marchas.



Durante, entrevista, el señor Juan Carreño expresó que: ’no es posible que dañen la economía de los concesionarios, después de la contingencia que no se ha podido trabajar y sobre todo que los mismos operadores se ha dañado el sustento de sus familiares’.



Enfatizó: ’Cómo es posible señor gobernador, vamos saliendo de la contingencia no hay verificentros que atiendan la necesidad por este servicio, es un abuso en despoblado’, sostuvo el delegado y asesor legal de Autobuses del Valle de México, Juan Carreño.



Lamentó, que cómo es posible que la estén cobrando mil 738 pesos por camioneta para que nos llevan verificación, más aparte en el traslado de la grúa que los llevan al corralón, eso ya suman como cinco a seis mil pesos.



Por último, agregó: ’Este sector como otros, estamos cerca de la quiebra por la inversión que se tiene, y además por la colocación de cámaras de videovigilancia en cada camioneta, accesorios que ha obligado la Secretaría de Movilidad, mientras el titular de este sector ignora toda acción negativa contra el Ejecutivo mexiquense.



Advierten, que cómo es posible señor gobernador que abusen del poder, cuando en los Centros de Verificación se tiene que hacer cita para apartar tu lugar para verificar vía telefónica, ya la gente del transporte público está cansada de los abusos de las autoridades y su prepotencia.



Que están cobrando 20 veces el valor de la Uma, equivale a mil 738, no es posible porque nuestro transporte es insuficiente por la baja del pasaje de apenas sacamos para comer, hoy nos sorprende con esta aberrante actuación de la Policía del Estado de México, señor gobernador de una prórroga para que las cosas se hagan a tiempo y en forma, por ahí dicen que sí ya no existe la contraloría del Estado de México para verifique la prepotencia de estos Policías, que se dedican también a la extorsión por cualquier cosita está ocasionando daño al transporte, le pedimos que tome cartas en el asunto, lamentamos los acontecimientos Lic. Alfredo del Mazo Maza, gobernador del estado de México.