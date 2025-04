Hacen un llamado en Chimalhuacán a no vacunar contra la rabia con vacunadores pirata

La Jefa de la Jurisdicción Sanitaria de Texcoco, doctora Juana Elizabeth Paredes Martínez, informó que la vacunación no tiene ningún costo y el personal de salud no vende ningún producto a la población, por lo cual llamó a la población a estar al pendiente de ’vacunadores pirata’. ’Nosotros no cobramos y no entregamos desparasitantes’.



Los Centros de Salud de San Pedro, San Lorenzo, San Agustín, Plateros, Fundidores y Herreros, así como la Dirección de Salud municipal y el Departamento de Control de Zoonosis y el Bienestar Animal, participarán en la Jornada Estatal de Vacunación Antirrábica Canina y Felina 2025 que se llevará a cabo de forma gratuita del 30 de marzo al 4 de abril.



La Jornada de Vacunación Antirrábica se realizará a partir de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. El domingo 30 de marzo los 6 Centros de Salud en Chimalhuacán instalarán sus puestos de vacunación, por lo que la población podrá acudir a los mismos a inocular a sus perros y gatos.



Mientras que a partir del lunes el personal de salud, debidamente uniformado e identificado con sus credenciales de los Centros de Salud, pasarán casa por casa a vacunar a los seres sintientes, informó la titular del Departamento de Control de Zoonosis y el Bienestar Animal del municipio, Beatriz Valencia Carreño.



Asimismo, el domingo la población podrá acudir a la Dirección de Salud ubicada en calle Amapola s/n, barrio San Pedro Parte Baja, para vacunar a sus perros contra la rabia, enfermedad que está controlada en el municipio, agregó la titular del Departamento de Control de Zoonosis. Mientras que a partir del lunes, dicha jornada se efectuará en el Departamento de Control de Zoonosis y Bienestar Animal ubicado en la calle Continuación Lázaro Cárdenas Mz 46, colonia Acuitlapilco.



Es importante que la población esté alerta, pues los únicos autorizados y acreditados para realizar la vacunación antirrábica casa por casa es el personal de los Centros de Salud, finalizó Valencia Carreño.