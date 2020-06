Hacer la diferencia entre recuperados o fallecidos por Covid

*Avances en seguridad en la capital



Será posible que en Guerrero se pueda generar una campaña o un programa para que a partir de experiencias de otros países o de médicos locales, se pueda atender de manera temprana a los pacientes que inician con los síntomas del coronavirus.

Ejemplos como el de Honduras, donde decidieron entregar medicamentos a las personas que muestran los primeros síntomas, y así reducir el alto porcentaje de mortalidad.

También se pueden aprovechar del conocimiento de algunos médicos que desde su clínica particular están atendiendo a pacientes con Covid, aplicando los medicamentos existentes, que no son precisamente para este virus, pero ayudan a reducir su carga letal, y conjugados con otros, reducen la gravedad de la enfermedad, permitiendo que el paciente salga del cuadro clínico con molestias leves o moderadas.

Se trata de que ya no prescriban solo paracetamol y los manden a su casita.

Urge cambiar la metodología implementada desde la secretaría de Salud federal, de que solo después de hacerse la prueba de Covid, los enfermos recibirán atención médica y los mandan a casa a recuperarse, a veces solo con paracetamol como medicamento.

Quizá pudiera funcionar al capacitar a más médicos, de los centros de salud, por ejemplo, en el manejo de esta enfermedad a partir de la experiencia de otros, a quienes les ha dado buenos resultados el uso de ciertos tratamientos.

Eso sin duda, puede ser útil para reducir el número de casos que llegan al hospital para encamarse y el número de muertes, muchas de las cuales suceden en los hogares, solo porque la persona teme acudir a los hospitales pensando que si no tiene coronavirus allí se pueden contagiar, o porque la regresaron a casa al no mostrar signos de gravedad.

Es decir, hace falta mayor conocimiento para atender este problema de salud y puede ser útil aprender de la experiencia de otros médicos que ya reconocen la sintomatología de covid-19 para de inmediato aplicar algún tratamiento y así la persona ya no agrave ni ponga en riesgo su vida, y se pueda recuperar en casa, más o menos tranquila.

De lo que se trataría es dar atención de manera inmediata para salvar más vidas.

Y también evitar que la gente, por temor, al decidir no acudir a los hospitales intente curarse por sí mismos con los consejos que corren en las redes sociales solo con aspirinas y limones.

Esto bien pudiera funcionar en Acapulco, Chilpancingo e Iguala, donde el número de contagios sigue avanzando.

Hacer eso, quizá sería marcar la diferencia entre el porcentaje de recuperados y fallecidos.

BUENOS AVANCES EN MATERIA DE SEGUIRIDAD EN CHILPANCINGO, pues del primero de enero al 15 de junio, se redujo la cantidad de homicidios dolosos en un 32.7 por ciento, informó el presidente municipal Antonio Gaspar Beltrán.

De acuerdo a información de la Federación, Guerrero se ubica en el puesto 26 con menor incidencia delictiva a nivel nacional en delitos de alto impacto, como homicidios, secuestros, feminicidios, extorsión y narcomenudeo.

Y en Chilpancingo se ha logrado disminuir los homicidios dolosos, gracias a la coordinación entre las autoridades municipales con los otros niveles de gobierno, y con la Policía Estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Guardia Nacional(GN) y la Fiscalía General del Estado (FGE).

Gracias a este trabajo conjunto se han logrado detenciones de objetivos prioritarios, dice el secretario de Seguridad Pública, Ofelio Aguilar Carmona, quien señala que en junio del 2019 se registraron en el municipio 39 homicidios y en este año, a la fecha, solo dos.

Haciendo un comparativo, también sobresale el robo de automóviles, siendo 39 el año pasado y este sólo ocho; el robo de motocicletas es otro dato importante, pues este año no aparece en las cifras, cuando el año pasado se registraron 11 robos.

Es cierto que siguen existiendo problemas de inseguridad, como asaltos y robos, pero el funcionario municipal destacó que el tema de seguridad es un trabajo difícil, pero su compromiso es seguir aplicando los distintos operativos en la ciudad en conjunto con las demás corporaciones policíacas, siempre con proximidad social, con la idea de hacer equipo con la ciudadanía.

Bien por estas estadísticas, y aunque habrá que reconocer la labor de la policía municipal, hay que insistir en que sigue habiendo quejas de la población de que cuando piden ayuda por el 911 o no contestan o nunca llegan a donde los requieren.

Algo pasa en ese aspecto, y ojalá los tres niveles de gobierno se coordinaran para dar auxilio de manera eficaz a quienes lo necesitan de manera urgente.