Hacienda pretende suprimir 13 programas educativos

Tal y como lo marca la fracción IV del artículo 74 constitucional, donde el ejecutivo federal tiene la responsabilidad de integrar y formular la propuesta del gasto que elaboran previamente el poder legislativo y el poder judicial, así como el Instituto Nacional Electoral y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y que inició el proceso a partir del uno de junio hasta la entrega recientemente a la Cámara de Diputados el Paquete Económico 2021.



Integrado por el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF), la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (ILIF) y los Criterios Generales de Política Económica (CGPE).



Una vez que el Congreso recibió el Proyecto, éste tiene la responsabilidad de revisarlo y aprobarlo, luego deberá ser turnado a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.



El 20 de octubre es la fecha límite para la aprobación de la Ley de Ingresos y a más tardar el 15 de noviembre se debe aprobar el Presupuesto de Egresos.



En este contexto, el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), Javier Saldaña Almazán, denunció que en el proyecto de egresos de la federación 2021, presentado a la Cámara de Diputados, se pretende suprimir 13 programas en el rublo educativo a instituciones de Educación Superior que afectaran sensiblemente el desarrollo de las funciones sustantivas de la universidad.



Anunció que esta semana rectores del país, afiliados a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), acudirán a la Cámara de diputados, encabezados por el Secretario General de la ANUIES, Jaime Valls Esponda, para exigir la reincorporación al paquete fiscal en el rublo de educación, de 13 programas educativos que la federación pretende desaparecer.



De los 13 programas que se pretende desaparecer destacan:

Formación y Certificación para el trabajo; Programa de Expansión en la oferta educativa en educación media superior y superior; Programa de Carrera Docente; Desarrollo de aprendizajes significativos de educación básica; Programa Nacional de convivencia escolar; Atención a la diversidad de la educación indígena; y Atención educativa de la población escolar migrante.



Los universitarios pedirán se contemple el Programa de obligatoriedad de gratuidad en la enseñanza del país, además, el programa de Saneamiento Financiero que le permitirá a la institución el pago de pensiones y jubilaciones, así como los adeudos históricos de la UAGro.



Y para reforzar la exigencia de no suprimir esos programas, también ha solicitado la intervención de Héctor Astudillo Flores, gobernador de Guerreo, y lo ha convocado a encabezar las gestiones ante los diputados federales para que desistan de la propuesta de Hacienda y se corrija dicha propuesta.



Con justa razón Saldaña Almazán exige se reincorporen esos programas, porque en el caso de la UAGro, han hecho un esfuerzo extraordinario ante la crisis sanitaria de pandemia por el Covid-19, para continuar con las actividades sustantivas de la universidad, y no solo en este caso de la crisis sanitaria, también ha sido solidaria con el pueblo de Guerrero, con los huracanes Ingrid y Manuel en el 2013; huracán Max en el 2017; en el sismo de 2017 y ahora con la Pandemia del Covid-19.



Si bien este asunto corresponde a la federación es conveniente exijan de manera conjunta gobierno estatal y universidad, se mejoren las condiciones económicas y eviten retirar programas educativos al sector universitario. En Guerrero, la educación es el punto de estabilidad y la educación superior el pilar más importante.



Los proyectos que pretenden suprimir, atienden sectores vulnerables de la población estudiantil y capacitación de docentes.



De consumarse las pretensiones de SHCP, hay que alertar que será difícil y complicado enfrentar la Pandemia del Covid-19, y no habría manera de cumplir con el Plan Sectorial de Educación, sería imposible cumplir con las metas, y más cuando vemos que el discurso del Presidente es distinto.



Mientras tanto…¡¡ Que tenga usted, un excelente inicio de semana!!