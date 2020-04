HAF: acciones ante el Covid-19

A diferencia de sus homólogos de Hidalgo, Tabasco y Querétaro, el gobernador Héctor Astudillo Flores dio negativo a una prueba de Covid-19.

Así lo dio a conocer la mañana de este martes vía redes sociales.

’Para tener la certeza de seguir trabajando como lo hemos hecho desde el inicio de la contingencia, me sometí a la prueba para #COVID19 y hoy me dieron mis resultados, afortunadamente salí NEGATIVO. Todos estamos expuestos, por favor sigámonos cuidando como hasta ahora’, posteó.

En efecto, todos debemos de hacer conciencia para que evitar que el coronavirus siga expandiéndose en la entidad.

El mandatario guerrerense ha estado a la altura de las circunstancia desde antes de la declaratoria de emergencia sanitaria nacional. Los datos no mienten.

El pasado 22 de marzo, la empresa Massive Caller publicó una encuesta en la que Héctor Astudillo aparece en el quinto lugar (69.7%) de los gobernadores que mejor ha respondido a la emergencia sanitaria en nuestro país.

Los otros mandatarios estatales mejor evaluados son Mauricio Vila Dosal, de Yucatán (82.3%); Claudia Pavlovich Arellano, de Sonora (78.1%); Enrique Alfaro Ramírez, de Jalisco (78.6%), y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas (72.0%).

Además, Astudillo ha realizado reuniones de seguimiento al Covid-19 diarias, e instaló un una línea telefónica de atención gratuita COVITEL (800 772 5834), en el que se ofrece atención oportuna e información sobre el coronavirus.

También es necesario destacar que su gobierno está tomando medidas de prevención para evitar que el virus se propague en Semana Santa.

Y, lo más importante: el lunes anunció un paquete económico para mitigar los efectos del Covid-19, el cual incluye 10 medidas.

Algunas de esas medidas son: la compra de mil toneladas de maíz para estabilizar el precio de la tortilla; la creación de un fondo de 200 millones de pesos para atender las emergencias que genere el coronavirus; otorgar un estímulo del 50 por ciento durante marzo y abril de este año al Impuesto Sobre Remuneraciones (dos por ciento de nómina); una prórroga para la presentación de declaraciones mensuales; otorgar un estímulo del 100 por ciento durante el periodo marzo-abril al Impuesto sobre Hospedaje que es del 3 por ciento; en marzo y abril se suspenderá el inicio de auditorías al sector económico estatal; y para favorecer el mantenimiento y generación de empleos, el gobierno estatal dará continuidad a la obra pública en apoyo a las empresas constructoras guerrerenses.

Durante su mensaje el gobernador Héctor Astudillo fue muy claro. ’El coronavirus no reconoce fronteras, militancia política, condiciones económicas, sociales ni edades’.

Como guerrerenses no debemos echar en saco roto las recomendaciones de las autoridades, tales como: quedarse en casa, lavarse las manos constantemente con agua y jabón y aplicar la sana distancia con las personas.

Nadie está exento de contagiarse. Todos somos vulnerables.

Por lo tanto, cuidarse es tarea de todos.

Afortunadamente, en Guerrero la cifra de contagios y el número de decesos por el Covid-19 es menor al de otras entidades federativas.

BARBOSA, EL IMPERTINENTE

Mientras algunos gobernantes sobresalen por su liderazgo y compromiso social ante la contingencia sanitaria por la pandemia del coronavirus, hay quienes destacan por sus declaraciones polémicas e impertinentes, como es el caso de Luis Miguel Barbosa Huerta, gobernador de Puebla, quien el lunes manifestó que la mejor receta para aquellos que ya se han contagiado es un ’caldo de pollo y chile picao’.

El comentario en tono bromista del mandatario emanado de Morena se suma, al del pasado 27 de marzo cuando dijo que la vacuna contra el coronavirus es ’un plato de mole de guajolote’.

Y eso no es todo. También se atrevió a decir que el Covid-19 ataca principalmente a la ’gente acomodada’ y aseguró que los pobres son ’inmunes’.

’Si ustedes son ricos tienen el riesgo; si ustedes son pobres, no. Los pobres estamos inmunes’. (El Universal, 26-III-2020).

Aunque, claro, Barbosa no es el único personaje de la 4T que declara estupideces. Ahí andan también los legisladores Gerardo Fernández Noroña y ’El toro sin tuercas’ (Félix Salgado Macedonio).

ENTRE OTRAS COSAS… El alcalde perredista de Chilpancingo, Antonio Gaspar Beltrán, se reunió este martes con el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Guerrero, José Alberto Díaz Servín, para acordar la firma de un convenio de colaboración, que tendrá como objetivo sumar acciones en materia de infraestructura y capacitación.

’Aprovecho para reconocer el compromiso de la CMIC Guerrero de colaborar decididamente con el Banco de Alimentos que instalaremos con el Gobierno Municipal para apoyar a los sectores más vulnerables en medio de la contingencia económica provocada por el COVID-19’, informó el primer edil capitalino a través de Facebook.

