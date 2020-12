HAF, con mejor evaluación

CUANDO EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA puso al gobernador Héctor Astudillo Flores como ejemplo de un buen gobierno, y más aún, como modelo a seguir, ciertamente no era cortesía política ni mucho menos un intento por ganárselo, sino un reconocimiento de lo que debe ser un gobernante, y lo que es más, en tiempos difíciles como la pandemia por el coronavirus que hoy tiene al país en los primeros lugares de contagio y defunciones en el mundo entero.



En este sentido, el reconocimiento presidencial a la labor del gobernador Astudillo Flores, tiene que ver con el trabajo realizado en Guerrero, y más aún, con los resultados logrados, máxime cuando gobernar el estado no es nada fácil, en primer lugar por los problemas estructurales que tiene, pero también por la escases de recursos para atender y resolver las demandas incluso ancestrales de los guerrerenses.



El gobernador Héctor Astudillo Flores es un ejemplo de lo que debe ser un buen gobernante, palabras más, palabras menos, dijo el Presidente de la República en su última visita al estado. Y lo dijo frente a quienes hoy, incluyendo a los de su partido, buscan sucederlo en el cargo de gobernador de Guerrero.



Indudablemente no ha sido fácil para el mandatario estatal convertirse en uno de los gobernadores mejor evaluados del país. Y es que a pesar de que Guerrero no es Disneylandia, como dijo un gobernador, también del estado, lo cierto es que Héctor Astudillo lo ha hecho, y muy bien, como para que el Presidente se rinda ante las evidencias y no le quede más que reconocer los hechos concretos.



La última encuesta de El Financiero, que mide la aprobación de los 15 gobernadores en cuyos estados habrá elecciones para sucederlos en el cargo, es otra muestra más de ello. En la misma, Héctor Astudillo Flores se encuentra en el lugar número seis, con una aprobación del 53 por ciento, cuando el máximo es 62 y el mínimo 32. Es decir, el gobernador guerrerense está por arriba de la media nacional que es 48 por ciento, con un crecimiento, a partir de agosto pasado, de 8 puntos porcentuales.



Otras encuestas, que también miden la aceptación de los gobernadores del país ubican al gobernador Astudillo Flores entre los 10 mejor evaluados, principalmente en el manejo de la pandemia del coronavirus, y los datos más recientes del sistema nacional de seguridad señalan que en Guerrero el índice delictivo mes con mes va a la baja, lo que indica también que el gobierno del estado le está cumpliendo a los guerrerenses.



Hay que decirlo. Más allá de mezquindades y de intereses políticos, en los últimos cinco años Guerrero ha avanzado en la solución paulatina de sus problemas. A diferencia de hace seis años, cuando el estado estaba en la ingobernabilidad por los hechos de Iguala, hoy Guerrero se encuentra en calma a pesar de que continúan las mismas demandas de justicia, de aplicación de la ley y de la exigencia de encontrar a los 43 estudiantes desaparecidos. Sin duda, la mayor aportación del gobierno de Astudillo Flores, que prometió en campaña orden y paz, es precisamente haber logrado la paz y el orden que el estado necesitaba.



Más aún. Sin dejar de reconocer que en Guerrero aún hay problemas, necesidades y carencias, hay que decir en estos cinco años de gobierno, hay avances en el estado, pero además, hay visión de Estado. Y es que siendo Héctor Astudillo Flores un político profesional, no sólo tiene un compromiso con el presente del estado que hoy gobierna, sino con el futuro y la solución de los problemas de los guerrerenses.



También hay que decirlo. Es indudable que los guerrerenses no se equivocaron hace seis años al votar por quien hoy gobierna el estado. Y es que Guerrero, hoy como ayer, requiere de hombres comprometidos con su gente, con la solución de sus problemas, incluyendo los estructurales.



Guerrero, pues, requiere de gobernantes con visión de Estado. Es decir, de estadistas, y no aventureros, ocurrentes o sinvergüenzas. Requiere de gente como Héctor Astudillo, un gobernante que en la adversidad ha logrado el mayor reconocimiento a su trabajo en razón de que lo ha hecho con visión de Estado.



Claro. La mezquindad, y la actitud ruin de muchos, les impide reconocerlo, y más cuando lo único que tienen para conquistar el poder es la descalificación a lo que se ha hecho bien.



INFORME COVID: La Secretaría de Salud federal dio a conocer que hasta este lunes, 14 de diciembre, suman un millón 255 mil 974 personas infectadas por coronavirus, con 114 mil 298 defunciones. En el país, la tasa de letalidad del virus es de 9.10 por ciento, en tanto que a nivel mundial es de 2.22 por ciento.



