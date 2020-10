HAF, entrega al Congreso su V informe de labores

*La UAGro es reconocida por indicadores de calidad



No hay plazo que no se cumpla, y ha llegado el momento de que el gobernador informe de lo que ha realizado durante este complicado año de crisis por la pandemia de Coronavirus.

Las actividades centrales han sido en estos últimos seis meses la implementación de medidas hospitalarias para atender enfermos de Covid-19.

De manera complementaria ha implementado intensivas campañas mediáticas dirigida a la población para que se cuiden de no contagiarse de esta enfermedad.

Otras medidas destacadas de su gobierno es la referente a la seguridad pública, con resultados que pueden calificarse de buenos o excelentes, al lograr que Guerrero salga de los primeros lugares de entidades con mayores índices delictivos, gracias al trabajo diario de las Mesas para la Construcción de la Paz.

No por nada el gobernador Héctor Astudillo Flores se ha situado en el número 10 del ranking de gobernadores mejor evaluados de acuerdo a Mitofsky, con el 50.4 de aprobación.

Fue la diputada Eunice Monzón, presidenta de la Mesa directiva, quien recibió el informe de labores, y quien señaló que Héctor Astudillo cumple con la transparencia y rendición de cuentas.

La diputada, hizo un reconocimiento al gobernador por haber avanzado en el cumplimiento de las metas y objetivos trazados en el 2019, lo mismo para este 2020, en el que colaboradores y trabajadores del sector salud han dado la batalla contra el Covid-19.

EN TEMAS EDUCATIVOS, UNA VEZ MÁS LA UAGRO RECIBE RECONOCIMIENTOS por resultados en indicadores de calidad.

Por haber mejorado sus indicares de calidad al someter sus programas a evaluación externa, la UAGro es reconocida por el Director General del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES), Alejandro Miranda Ayala, quien destacó la labor que la institución realiza, y la puso como ejemplo por los resultados positivos que ha logrado.

De acuerdo a Miranda Ayala, la UAGro ha mejorado sus indicadores de calidad, al ser una de las instituciones en someter sus programas a evaluación externa.

También reconoció el interés del rector Javier Saldaña Almazán para analizar diez categorías de la máxima casa de estudios para calificar sus indicadores y servicios que ofrecen a los estudiantes.

Gracias a ello, la máxima casa de estudios será la primera universidad del país que será evaluada con un modelo híbrido: presencial, con todos los protocolos de salud, y de manera virtual.

En el acto de bienvenida, Alejandro Miranda reconoció la iniciativa del rector Javier Saldaña Almazán para que la UAGro sea evaluada y recordó que desde el 2014 la máxima casa de estudios ha visto a la evaluación externa como estrategia para mejorar sus indicadores de calidad.

Esto ubica a la institución como una de las universidades que a nivel nacional tiene uno de los proyectos más ambiciosos para mejorar sus indicadores y que en Guerrero ha sido la principal institución educativa, porque 44 de 100 guerrerenses se forman en sus aulas y eso habla del buen trabajo que realiza.

Habrá que reconocer que este es trabajo del rector Javier Saldaña, quien señaló que desde el año 2013 la universidad ha realizado cambios de formas que antes se utilizaban y ahora con evaluaciones y auditorías externas se demuestra que ’los guerrerenses hacemos nuestros procesos de manera transparente cuando nos miden y nos evalúan, estamos rindiendo cuentas y entregando resultados’, señaló.

El rector reconoció a la Dirección General de Evaluación y Acreditación por el trabajo que han realizado para posicionar a la UAGro en el plano nacional, y destacó el trabajo de equipo, que ha permitido dejar atrás las pugnas internas que no permitían progresar a la institución.

Hay que mencionar que el Comité Evaluador del COPAES está integrado por rectores, ex rectores y expertos en evaluación y acreditación de Nivel Superior de las mejores universidades de México, quienes se encargarán de revisar categorías como infraestructura, vinculación, Innovación y emprendimiento, investigación, recursos financieros, gestión escolar, entre otras.

Otra acción de la máxima casa de estudios es el trabajo de vinculación con la sociedad que ha realizado durante la crisis del coronavirus, ya sea atendiendo en el comedor a todos aquellos que necesitara comida caliente, y después haciendo pruebas Covid, para quien así lo solicitara, además de atender gratuitamente a sus trabajadores.

Siguiendo la idea de prevenir más contagios, la UAGro y el hospital de la Madre y el Niño Guerrerense, firmaron un convenio de colaboración para la realización de pruebas del SARS-CoV-2 a trabajadores de la salud.

Javier Saldaña destacó es momento de colaborar, porque estamos a tiempo de prevenir muchos contagios.

Por su parte, Javier Molina Bello, director del hospital, señaló que se han presentado casos positivos de Covid-19 entre los trabajadores, por lo cual se acordó este convenio para que con el apoyo de la UAGro, se puedan realizar las pruebas del SARS-CoV-2.

El rector hizo un nuevo llamado a la comunidad universitaria para que sigan tomando conciencia sobre la situación que se vive en el estado a consecuencia del Coronavirus que ya dejó más de un millón de personas fallecidas.