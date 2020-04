Hagamos de la prevención un hábito frente al Coronavirus: Quirino

Los Mochis, Ahome, Sinaloa.- Con el propósito de prevenir contagios de Coronavirus y salvaguardar la integridad de la niñez y juventud, Sinaloa apoyará la medida acordada este día por la Secretaría de Educación Pública de suspender clases a partir del 20 de marzo hasta el 20 de abril, anunció el gobernador Quirino Ordaz Coppel.



Esto lo dio a conocer el mandatario estatal durante un mensaje dirigido a la sociedad sinaloense, en compañía del secretario de Salud, -y único vocero para informar sobre la situación diaria del COVID 19-, el doctor Efrén Encinas Torres, donde destacó que es preferible exagerar en los cuidados para evitar cualquier complicación.



Sobre el acuerdo que se tomó este día en la SEP durante la reunión con todos los secretarios de Educación del país, a la cual asistió el secretario Juan Alfonso Mejía López, el gobernador Quirino Ordaz Coppel lo consideró una medida muy pertinente, en virtud de lo que está pasando en otros países y las consecuencias que han padecido.



’Yo estoy cierto que aquí en Sinaloa nos va a ir muy bien pero no nos podemos confiar, tenemos que exagerar, excedernos en todo lo que son los cuidados y la higiene, por eso estas medidas son siempre positivas para que no se vayan a lugares multitudinarios, sino que estén lo más posible en sus hogares, y los que tengan que salir sea lo estrictamente indispensable’, fue el llamado a la población.



Ordaz Coppel añadió que para Sinaloa lo que fue muy positivo, es que se anticiparon los filtros en las escuelas, y esto al día de hoy, dio un buen resultado, de no tener hasta este momento casos de niñas, niños, de jóvenes que hayan salido positivo de Coronavirus.



’Nada más quisiera añadir que las reacciones que tengamos no sean basadas en el temor, en el miedo. Por eso la información es fundamental, tener calma, tener serenidad y ver siempre para adelante. Gracias por todo tu apoyo, concluyó su mensaje.



Por su parte, el secretario de Salud, Efrén Encinas Torres reiteró que no existe ningún caso confirmado de COVID 19 en Sinaloa, y el único detectado en febrero ya fue dado de alta luego de haber permanecido en cuarentena en un hotel de la capital del estado.



’Sinaloa ahorita estamos libres de enfermedad, no tenemos Coronavirus, el único caso que tuvimos se fue hace una semana a su lugar de origen. Hemos estado reforzando las medidas de prevención y de educación para la salud’, precisó.



Explicó que desde este viernes se establecieron puntos de revisión en las carreteras de acceso en la entrada norte y sur del estado, lo mismo que en las centrales de autobuses, los aeropuertos y puertos marítimos.



’Las brigadas itinerantes, como hoy aquí en las Jornadas, centros de valoración; vamos a tener brigadas en todas las comunidades, sindicaturas de los 18 municipios que integran Sinaloa, núcleo de enfermeros y de médicos prestando el servicio a aquéllos que de alguna forma requieran y tengan la necesidad, además de los centros de atención médica de todo el sector salud, Secretaría de Salud, Issste y Seguro Social y también el medio público y privado por supuesto’, dijo.



El doctor Encinas Torres hizo la aclaración que la categoría de ’pandemia’ que otorgó la OMS a este problema no significa mayor gravedad, simplemente es la extensión territorial geográfica de la enfermedad, pero no implica más gravedad. Además dijo que a pesar que el COVID 19 es altamente transmisible, tiene una tasa letal del 3 por ciento, lo que quiere decir, que de cada 100 enfermos, 97 se curan.



’Lo que anuncia el señor gobernador, a través de Salud federal y Educación Pública, sobre la suspensión de actividades educativas, es para ayudar a las familias y que no tengamos mayores riesgos que permitan la presencia de contaminación’, concluyó.