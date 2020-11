’Hagamos la mejor versión de cada quien’: Jessica Salazar, Premio Nacional del Deporte

+Poseedora del récord mundial y subcampeona en 500 metros



+Además de calificada en la velocidad a los Juegos Olímpicos 2021



+Recibirá cheque de 796 mil pesos



+Es originaria de Jalisco, 25 años de edad



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- Beldad sobre dos ruedas y con una diminuta cruz tatuada en su mano izquierda, reflejo de su fe católica, poseedora del récord mundial y subcampeona en los 500 metros –además de calificada en prueba de velocidad a Juegos Olímpicos Tokio 2020–, la ciclista jalisciense Jessica Salazar Valles, a sus 25 años de edad, hizo valer su triunfo y trayectoria para adjudicarse el Premio Nacional del Deporte 2020.



En breve video de poco más de 60 segundos, que compartió en sus redes sociales, dijo estar convencida que quiere ser ’un gran dejemplo’ para todos los atletas, y personas en general.



Porque el deporte, es un ’hobby que nos apasiona, y que gracias a dios nos da la dicha de desarrollar esa persona tan importante que tenemos dentro y lograr hacer la mejor versión de cada quien.’



Jessy está muy contenta con el reconocimiento que recibirá en el marco del aniversario 110 de la Revolución Mexicana, el próximo 20 de noviembre, de manos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Consiste en diploma, medalla de primera clase de oro ley de 0.900, una roseta y cheque de 796 mil 5 pesos.



Sin embargo esto ni la distrae, ni le cambia en nada los entrenamientos que son los que la mantienen con la mirada fija para dejar en alto el nombre de México en los próximos Juegos veraniegos.



Desde hace cuatro años, de la mano de su entrenador Iván Ruíz Muñoz –también reconocido en este año con el Premio Estatal de Jalisco–, la ciclista consiguió empoderarse, el pasado 7 de octubre, en el Campeonato Panamericano en Aguascalientes, al establecer un tiempo de 32,268 y quedarse desde ese momento con el récord mundial que ostenta hasta la fecha.



La galardonada jalisciense reconoció la ’gran emoción’ que siente por este logro.



Ser premio nacional del deporte, agregó, ’es algo súper importante. No me cabe la emoción que siente en el pecho de tener este gran reconocimiento.’



Y reiteró su agradecimiento a todos aquellos que la han apoyado con el paso de los años. En particular a su familia.



’No tengo palabras’, dijo y extendió su gratitud ’a todo mundo’, en particular a la Federación Mexicana de Ciclismo, su asociación, el Code (Consejo Estatal para el Fomento Deportivo, ambas de Jalisco, así como a todos sus seguidores en redes sociales.



Jessica, en 2014, representó a México en la modalidad de BMX, en esa ocasión una caída la dejó fuera de combate. Sin embargo contó con el apoyo y orientación de la FMC para desarrollarse en la pista, en donde se ha convertido en la mejor velocista en los 500 metros donde, a la fecha, se ubica en el segundo lugar de la clasificación mundial de la Unión Ciclista Internacional.



Como si los ceros fueran ruedas, este 2020 ha resultado redondo para el ciclismo mexicano, además de Jessica como Premio Nacional del Deporte, el ciclismo recibirá este galardón en los Estados de Aguascalientes y Guanajuato, además de Jalisco.



Brenda Santoyo e Israel Mata son vencedores como deportista y entrenador en Aguascalientes, mientras que Gerardo Ulloa y José Antonio son los ganadores como deportista y fomento deportivo en Guanajuato.



Con este premio en ciclismo mexicano vive un año de película.