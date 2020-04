Hago un llamado a los empresarios y comerciantes que nos ayuden que actúen con responsabilidad: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó al sector empresarial a actuar con responsabilidad en medio de la crisis económica que está generando la pandemia del coronavirus Covid-19.

Durante su conferencia matutina, el primer Mandatario reprochó que existan algunos empresarios que están despidiendo a sus trabajadores sin garantizarles goce de sueldo o prestaciones o gasolineros que no han ajustado el precio del combustible a la situación actual.

El Ejecutivo federal señaló, ’la verdad, la mayoría de los mexicanos está actuando de manera solidaria, muy poquitos casos de abuso… Hago un llamado a todos los comerciantes, a los empresarios, a que actúen con responsabilidad, que nos ayuden’, dijo.

por tanto, advirtió que el próximo lunes la Procuraduría Federal del Consumidor va a presentar un informe en donde se darán a conocer a las empresas y comercios que están abusando de la emergencia sanitaria para dar precios más altos.

Sin embargo, aprovechó para agradecer a los que están dando permiso para ausentarse a los adultos mayores, enfermos crónicos y mujeres embarazadas. ’Si son empresas que no tienen una función social básica, que nos ayuden los empresarios cuando menos este mes, hasta el 19, que los manden a los trabajadores a sus casas con sus prestaciones, que nos ayuden de esa forma un mes, y que se queden los indispensables’, subrayó.

El Presidente, recordó que en el caso de los trabajadores del gobierno también se tomó la decisión de que puedan faltar a trabajar ’si no tienen una función necesaria de servicio a la población pueden estar en sus casas’.

’Estar en sus casas, sólo quedarnos los que tenemos que hacerlo, por nuestra responsabilidad: desde luego todo lo que tiene que ver con la seguridad pública, con los servicios de agua, energía eléctrica, obviamente salud, pero las otras áreas del gobierno pueden tomarse este tiempo manteniendo el mismo ingreso y las mismas prestaciones’, puntualizó.

AMLO PARTICIPO VIRTUALMENTE EN LA CUMBRE DEL G-20

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que participó en la Cumbre del G20 a través de una videoconferencia para atender la pandemia del coronavirus Covid-19.

"Tuvimos una teleconferencia con los dirigentes del grupo de los 20; estuvimos exponiendo, dando a conocer nuestra visión y lo que se está haciendo frente a la pandemia del coronavirus y de las medidas de recuperación económica.



El Mandatario, destacó que durante la reunión expresó la solidaridad de México a los países del mundo que están padeciendo por el brote del virus. Además, indicó que para combatir los contagios se requiere de la participación de la gente "y en especial de la familia".

Agregó que para la recuperación económica debe darse atención especial a las microempresas y a quienes trabajan en la economía informal, "los que se buscan la vida como pueden".

Y, ante los países industrializados del mundo, pidió que la ONU tome el control del comercio de medicamentos y equipos médicos "porque hay escasez y al mismo tiempo acaparamiento".

El Presidente, aseveró que las grandes potencias tienen que ayudar para establecer una tregua y que no haya cierre de fronteras "con políticas arancelarias unilaterales" y rechazó al racismo y a la discriminación, "como lo repetimos todas las mañanas, ánimo, vamos a vencer con la fraternidad universal".

A la vez, el Mandatario federal, hizo un llamado a los comerciantes y a los empresarios a que actúen con responsabilidad para superar la emergencia sanitaria, pues afirmó que el 19 de abril es posible salir de la gravedad por contagios en México.

"No hay en esto ciencia exacta, pero de acuerdo a nuestros técnicos, especialistas, científicos, el 19 de abril vamos a poder salir de la gravedad", comentó.

Mientras que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, recordó que el país va a llegar a la fase 3 de coronavirus Covid-19, "se va a dar, no hay duda de que se va a dar, es la fase de más transmisión y la fase donde el riesgo principal es que se sature el sistema de salud"; sin embargo, reiteró que con la jornada de Sana Distancia se reducirán los contagios.

"Soy muy respetuoso de las políticas emergentes, pero va a llevar tiempo todavía", declaró