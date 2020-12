Halagüeña, Liga MX femenil: 4 millones vieron el torneo Guardianes 2020

+Final del 2020, Monterrey-Tigres más vista en Facebook-live



+Compite en audiencia con el futbol varonil



+Cifras reconocidas incluso a nivel internacional, en pantallas y plataformas



+Destacado apoyo de Televisa



+Importa que clubes inviertan en equipos de mujeres para obtener ganancias, afirma Balbina Treviño, exportera de Monterrey y Necaxa



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- Con apenas tres años de fundada, resulta halagüeña la Liga MX Femenil al término del torneo Guardianes 2020: tuvo audiencia de cuatro millones, gracias a mejoría sustancial de su nivel de juego. Además, viene en sumatoria de récords y cierra el año con dos goles más en reconocimientos.



Uno al alcanzar en la coronación de Tigres ante Monterrey el mayor número de personas conectadas en Facebook Live. Y la segunda anotación con el eco internacional en el altavoz de la FIFA.



Puso en relieve sus logros en audiencia, alcance en redes sociales y la asistencia a los estadios, además de insistir que tiene un futuro promisorio.



Por eso, Balbina Treviño –licenciada en ciencias de la Comunicación del tecnológico de Monterrey–, exportera de Monterrey y Necaxa resaltó la importancia que los clubes inviertan en equipos de mujeres para obtener ganancias.



La liga con 493 jugadoras registradas, de las cuales 161 continúan de manera ininterrumpida desde su creación en el 2017, tuvieron en el Guardianes 2020 la atención de más de 4 millones de personas, que vieron al menos uno de los partidos del torneo, de acuerdo a cifras de Nielsen Ibope.



En el frente digital, la cifra récord se logró en la final de vuelta entre Tigres femenil y Rayadas, que por sí misma alcanzó en promedio a más de 46, 000 personas en la transmisión de Facebook Live del conjunto felino.



La Liga MX Femenil reconoció que se trató de la mejor audiencia en el circuito en la plataforma.



En tanto, a nivel mundial la FIFA destaca la asistencia de 53,000 personas en la final en el 2018 entre Rayadas y Tigres en el estadio BBVA y apunta que, en los últimos tres años, los partidos de la Liga han atraído a más de 2.5 millones de fans a los estadios, mientras que las cifras de audiencia televisiva de cada campaña de la liga han rondado la marca de los 5 millones.



Sobre la parte digital resalta que en redes sociales la liga ha acumulando un millón de seguidores y 128 millones de impresiones en el transcurso de cada competencia.



«Lo que tenemos en términos de valor es el esfuerzo económico que están haciendo los equipos para tener a los conjuntos femeniles y los tenemos que maximizar para efectos de comercializarlos’, dijo al diario El Economista Mikel Arriola, presidente de la Liga MX.



Hay unos, opinó, que lo han hecho ’muy bien’, hay otros que les falta y ’es donde debemos de impulsar porque el futbol de mujeres ya se está comercializando en televisión.’



Cuando termine el Covid, adelantó, ’debemos trabajar el tema de las entradas a los estadios. Ya se está generando mucha paridad entre la liga de mujeres y la de Expansión en términos de audiencia televisiva, también antes del Covid se generaron asistencias muy parecidas.»



Las cifras de audiencia de la temporada regular (Guardianes 2020) entre la Liga MX femenil y la de Expansión no se alejan de manera abismal. En ambas hay una diferencia de 6,000 espectadores.



En la liga de Expansión en promedio 108,000 espectadores vieron al menos un minuto de un partido, en la femenil, poco más de 102,000 personas se quedaron con un porcentaje de permanencia promedio de 17% de la duración de los partidos, es decir, el mismo porcentaje registrado en la de Expansión (17.7%), según cifras de Nielsen Ibope.



Sin embargo, el partido más visto de la temporada regular, sí marca gran diferencia entre ambas ligas; el Cancún vs Pumas Tabasco (J9) alcanzó 492,000 espectadores; comparado con el femenil Tijuana vs Pumas (J12) que alcanzó a 716, 000 personas.



A partir del 18 de septiembre pasado y hasta el final del torneo Guardianes 2020, TUDN –de Televisa– transmitió 14 partidos del torneo a través de Facebook Watch, en una estrategia que la televisora calificó como apuesta en el sentido de los intereses de las audiencias digitales.



«Pudimos hacer una alianza para transmitir ciertos partidos, con buenos resultados. El futbol femenil resultó con buena aceptación con las transmisiones de los equipos que tenemos cada vez tienen mayor interés y les damos mejores espacios», explicó Alberto Sosa, director de Televisa Deportes, en entrevista con el diario El Economista.



De acuerdo a datos proporcionados por la televisora, en TV el alcance de la Liga femenil fue de 3 millones de personas, que representa el 35% de share.



Sobre el perfil de los espectadores, registran que, en televisión de paga, 75% son hombres de 30 años en adelante, mientras que en plataformas digitales llegaron a targets más jóvenes entre 18 y 27 años, siendo un 70% también hombres.



La alianza con Facebook ha sido clave para TUDN, una vez que la plataforma aporta en promedio 516,000 usuarios en transmisiones en vivo y los clips registran 141,000 visualizaciones.



«Cada vez el nivel de juego de la liga femenil es mayor y está tendiendo una evolución, seguiremos apoyando al futbol femenil en nuestras plataformas», apuntó Sosa.



Inversión y proyectos



Con la experiencia de haber estado en Monterrey, uno de los clubes más ganadores de la Liga Mx Femenil, y en Necaxa –que ha sufrido en los últimos lugares–, la ex arquera Balbina Treviño subrayó la importancia de que los clubes inviertan de manera constante en los equipos de mujeres para obtener una retribución.



’Es difícil que cualquier negocio sea autosustentable desde el día uno, y si no le inviertes será más complicado’, aseveró.



La clave, puntualizó, ’es ver el potencial del futbol femenil; la liga ha crecido, vemos estadios llenos, pero se debe invertir para elevar el nivel.’



Balbina vivió de cerca las circunstancias en que trabajan dos proyectos que han tenido resultados con gran diferencia. Después de una amplia experiencia en el futbol amateur, recibió una invitación de Necaxa en el torneo Apertura 2019 y más tarde firmó con Monterrey.



Si bien las Centellas han pasado dificultades en el sótano de la tabla general desde la creación de la Liga Mx Femenil, en 2017, Balbina indicó que se debe a la falta de respaldo como sí tienen los clubes regiomontanos, que han dominado el torneo.



’En Monterrey hay un compromiso con el proyecto. Invierten en las jugadoras. Buscan gente de experiencia, allegada al futbol femenil, tratan al equipo como un plantel de primera división’, comparó.



Sobre el caso de Necaxa explicó que, ’aunque hay una buena entrenadora, como Fabiola Vargas, con experiencia, ella no tiene muchos recursos, no existe una inversión para un proyecto integral.’



Destacó al Atlas y Querétaro como ejemplos del crecimiento cuando la directiva pone la atención y los recursos necesarios para el plantel de mujeres.



’Atlas trataba al club femenil como un apéndice. No le invertía lo suficiente. Y estaban en los últimos lugares. Pero llegó Fernando Samayoa, persona de experiencia en este ámbito, y dio credibilidad al proyecto. Lo mismo sucedió en Querétaro con Carla Rossi’, subrayó,



Al referirse a los bajos ingresos de las futbolistas, sugirió:



’Es importante que sigan con su preparación académica, no deben dejarse llevar sólo por la fama.



’Es imposible vivir de los ahorros como jugadoras. Ahorita muchas chicas tienen preparación; vamos a ver cómo permea esto en las futuras generaciones.’



(Con información de los diarios El Economista y La Jornada)