Hallan dos maletas y tres bolsas con restos humanos en Naucalpan

Macabro hallazgo realizaron moradores de esta localidad, al descubrir esta mañana, dentro de bolsas de plástico los cadáveres descuartizados de dos personas.



Autoridades policíacas informaron que por las condiciones en que se encontraban ambos cuerpos no se pudo determinar la media filiación, ni los rasgos físicos de estas personas, así como tampoco la forma en que fueron asesinadas y si sus verdugos las descuartizaron vivas o muertas, por lo que serán los peritos y el médico legista quienes despejen estas dudas, una vez que concluyan con sus peritajes y la necropsia de ley.







Las dos bolsas de plástico que escondían los cuerpos mutilados de estas dos personas, fueron encontradas esta mañana tiradas a un costado de la carretera Naucalpan-Toluca, a la altura del kilómetro 38, en la entrada que conduce al Barrio La Magnolia, en este municipio.



Algunos de los vecinos que caminaban por la zona, al darse cuenta que varios perros se disputaban las bolsas, llevados por la curiosidad se acercaron para saber que contenían y cuando estuvieron de frente, terrible sorpresa se llevaron cuando descubrieron que las citadas bolsas escondían los cadáveres descuartizados de lo que al parecer eran dos hombres.



Ante tal situación, los espantados vecinos de inmediato dieron parte a la policía, por lo que minutos más tarde arribaron al lugar elementos de la SSEM y de la policía municipal, quienes al confirmar el reporte de los vecinos acordonaron toda la zona y pidieron la intervención del Ministerio Público para que diera fe de los hechos.



Durante las primeras inspecciones oculares que practicó en el lugar, el MP también confirmó que las bolsas de plástico escondían los cadáveres descuartizados de dos hombres.



Se veía la cabeza, las manos, los brazos y el tórax de estas dos personas, pero, dijo el MP, no se encontró algún mensaje que permitiera establecer el móvil del doble homicidio, ni quien se adjudicó su responsabilidad en este hecho, por lo que por el momento no existen pistas, ni evidencias que permitan a elementos de la policía ministerial iniciar de lleno con sus trabajos policíacos para resolver este tenebroso caso.



Sin embargo, a pesar de la falta de información, elementos de la policía ministerial aseguraron que continúan con sus investigaciones e indicaron que solo esperan a que estas dos personas sean identificada para contar con más información y profundizar en sus trabajos policíacos.



En tanto, por estos hechos, el agente del Ministerio Público dio inicio a la carpeta de investigación correspondiente por el delito de homicidio.



Con Información La Prensa