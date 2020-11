Han muerto 10 servidores de la nación por Covid 19 en Guerrero

www.guerrerohabla.com



CHILPANCINGO, Gro., 20 de noviembre de 2020.- El delegado de los Programas del Bienestar en Guerrero, Iván Hernández Díaz dio a conocer que al menos 10 servidores de la nación han muerto a causa del Covid 19.



El funcionario señaló que en el caso de los contagios, la cifra es todavía mayor, por lo cual se está en proceso de determinar los efectos del virus SARS-CoV-2. Hernández expresó que ante la emergencia sanitaria actual, la Delegación Federal determinó operar con el 30 por ciento de sus trabajadores, por lo cual los que se encuentran en el sector de vulnerabilidad no acuden a laborar.



Sobre los señalamientos contra servidores de la nación de utilizar los programas con fines electorales y de hacer proselitismo a favor de Morena, el delegado refirió que a estos servidores públicos se les ha pedido no intervenir en temas político-electorales.



’Quienes quieran ejercer sus derechos ciudadanos, nos ayuda mucho al gobierno de México que lo hagan una vez que se separen de sus funciones’, indicó el funcionario, quien a su vez agregó que no existen denuncias contra estos servidores.

Fuente: Quadratín