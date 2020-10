’Hanson’ en concierto

Los shows se llevarán a cabo los días 9, 10 y 11 de octubre



El concierto destacará el décimoquinto aniversario del álbum ’The Best of HANSON, Live And Electric’, que incluye las favoritas de los fans como If Only, MmmBop, Where`s The Love y This Time Around, así como versiones raras que incluyen Optimistic de Radiohead y U2´s in a Little While, canciones que han sido emblemáticas en los 28 años de trayectoria de la banda.

De este modo, este fin de semana será único por esta serie de conciertos que se efectuarán desde el histórico salón de baile Cain´s Ballroom en Tulsa, Oklahoma, que incluyen la celebración de 3 conciertos, todos ellos en diferentes horarios diseñados para atender a diferentes regiones del mundo. Todas las transmisiones estarán disponibles durante 48 horas después de que finalice la transmisión inicial, por lo que no importa dónde se encuentre o cuándo pueda ver, la idea de la banda es que todos sus fans puedan disfrutar del concierto junto a la banda.







Es importante señalar que todas las transmisiones están disponibles para todos los espectadores en todo el mundo, para que así, todos puedan disfrutar de un show que no dejará impávido a nadie. Hanson ha preparado meticulosamente esta serie de conciertos en vivo que se originarán en la ciudad natal del grupo, Tulsa, OK. ’Live and Electric Revisited’ se transmitirá del 9 al 11 de octubre a través del sitio web del grupo en hanson.net.







Su primer sencillo MMMBop se popularizó a nivel mundial hasta llegar a los primeros lugares en casi todas las listas de pop y quedarse varias semanas en el Billboard en 1997, le siguieron éxitos con I will come to you y Weird. A principios del dos mil crearon su propio sello discográfico llamado 3CG Records para darle un giro diferente a su música con un tono blues alternativo. Desde entonces, no han parado, sus giras tampoco, manteniendo una carrera estable con la que han venido cosechando éxitos.



Los boletos ya están a la venta a través de este link:

http://bit.do/fJ4CC



Facebook:

https://www.facebook.com/hansonmusic

Instagram:

https://www.instagram.com/hanson

Website:

https://hanson.net/home