Haragán en el Auditorio Nacional

Se encuentra inmerso en el festejo por su XXX Aniversario

Haragán y Compañía llevarán sus éxitos al Auditorio Nacional con grandes invitados



Al igual que sucedió con el sencillo ’Muñequita Sintética’ en donde Haragán y Compañía compartió créditos con Rubén Albarrán de Café Tacuba, esta vez otro tema clásico ha sido reeditado con otra de las leyendas vivientes del rock nacional. De este modo, el reconocido Alex Lora junto a Chela Lora se han unido junto a Luis Álvarez para seguir hacienda historia y de este modo lanzar ’El no lo mató’ en una nueva version apasionante que ha maravillado a más de uno y que está siendo lanzada como sencillo en todo el país, de cara a su exclusiva presentación que realizará el próximo Jueves 17 de Septiembre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México a partir de las ocho y media de la noche. Además, llegará en el marco de esta gira a la ciudad de Guadalajara el Domingo 8 de Noviembre para presentarse en el Teatro Diana a partir de las ocho y media de la noche. Para ambas citas los boletos están disponibles en el Sistema Ticketmaster.







A Luis Álvarez ’El Haragán y Cía.’ se le hizo fácil y está festejando tres décadas de trayectoria ininterrumpida en la cual ha cosechado grandes éxitos, así como grandes amigos dentro del medio musical; es por esto que eligió otro de sus clásicos como es el caso de ’Él no lo mató’ para grabar a dueto con otros grandes exponentes del rock nacional como lo son Alex y Chela Lora. ’Es un clásico del rock and roll mexicano y un honor para nosotros trabajar con Haragán.’ dijo al respecto Alex Lora. Por su lado, Chela Lora comentó que se trata de ’una rola que escuchamos en muchos escenarios compartidos, 51 años de el TRI, 30 años del Haragán’. Este había sido un dueto esperado por muchos, que por fin puede ya ser escuchado en todas las plataformas digitales (Spotify, Deezer, Apple Music, etc,) y en diversas emisoras de radio.







Tanto ’El Haragán y Cía.’ así como Alex y Chela Lora a lo largo de su carrera han logrado conectar con su publico traspasando barreras generacionales y entre sus seguidores podemos ver desde niños hasta adultos mayores cantando sus canciones, ya que en sus líricas se retrata la vida de ésa audiencia. Han pasado casi tres décadas desde que Luis Álvarez debutara por primera vez en un escenario, justamente con este tipo de canciones como ’Muñequita sintética’ , ’A esa gran velocidad’, ’ No estoy muerto’ y justo ’El no lo mató’, este sencillo que se ha regrabado, convertidas todas ellas en canciones que ya forman parte de la cultura popular.







La primera celebración por los XXX años de Carrera se realizará el próximo Jueves 17 de Septiembre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México a partir de las ocho y media de la noche. Además, llegará en el marco de esta gira a la ciudad de Guadalajara el Domingo 8 de Noviembre para presentarse en el Teatro Diana a partir de las ocho y media de la noche. Para ambas citas los boletos están disponibles en el Sistema Ticketmaster. Haragán y Cía buscará replicar la experiencia en cada ciudad en la que se presente por su XXX aniversario para beneplácito de sus fans, con noches llenas de invitados y sorpresas además de un viaje por toda su discografía, sus éxitos plasmados en canciones que forman parte de la memoria colectiva, con once discos de estudio, en donde coquetean con ritmos que van desde rock hasta el blues.







A lo largo de este camino El Haragán y Cía han logrado traspasar fronteras, llevando su música a todo lo largo y ancho del país, así como a otros países como España, Estados Unidos, Canadá, Centro y Sudamerica y lo más importante, han sabido dejar un legado que se ha transmitido de generación en generación, convirtiéndose en todo un referente musical popular. De este modo, el Jueves 17 de Septiembre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México y el Domingo 8 de Noviembre en el Teatro Diana de la Ciudad de Guadalajara seguirá haciendo historia.