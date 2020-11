Harán de Ixtapa-Zihuatanejo la tercera Riviera de México

www.guerrerohabla.com



Zihuatanejo de Azueta, Gro. 15 de noviembre de 2020.- El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, y el director general de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons Gómez, sostuvieron un encuentro con inversionistas para la presentación de los programas de colaboración para el desarrollo del corredor turístico Ixtapa-Zihuatanejo, para el desarrollo sustentable e incluyente que genere economía, empleo y bienestar en este binomio de playa.



En su mensaje, Astudillo Flores resaltó el importante avance que ha tenido el municipio en el combate a la pandemia de Covid-19, superando una etapa de incremento de casos en meses anteriores, pero no cambió el rumbo del desarrollo en materia turística y de seguridad.



«Hay un gran potencial en Ixtapa-Zihuatanejo, las cosas han ido bien, la pandemia nos ha detenido, es una realidad, estamos recuperando la actividad, hay una sensible recuperación en el movimiento aéreo, están regresando vuelos. Sigue siendo un binomio muy atractivo y el potencial en el este plan parcial es ilustrativo que requiere una gran alianza entre todos», puntualizó Astudillo Flores.



Los problemas de seguridad colocaron a Guerrero hace cinco años en los primeros lugares de inseguridad, «y estamos actualmente en décimo lugar en el país, hemos avanzado y estoy consciente como gobernador que hay problemas, pero hemos avanzado, sin duda, hoy es otra circunstancia».



Astudillo Flores resaltó la obra de agua potable que se realiza en Zihuatanejo con una inversión conjunta de 140 millones de pesos entre la Conagua, Gobierno del estado y el ayuntamiento, para resolver el problema del abasto de agua para los próximos 25 años.



«Agua, seguridad, planeación e inversión, yo creo que estamos en una ruta que puede ir caminando», afirmó Astudillo Flores ante inversionistas y empresarios hoteleros de Ixtapa-Zihuatanejo, celebrada en un conocido hotel de este desarrollo turístico, con quienes reiteró su compromiso en reforzar la seguridad con el apoyo de los mandos de la Marina y de la Defensa Nacional.



«Hay que cerrar filas, es muy importante lo que haga Fonatur, yo estoy puesto en lo que me compete como gobernador, insisto, el Covid-19 no nos cambió el rumbo, nos alentó», puntualizó Astudillo Flores.



En su mensaje, el director general de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons Gómez, señaló que Ixtapa-Zihuatanejo cuenta con todos los elementos para consolidar se como un polo importante de desarrollo, por lo que expresó que el compromiso por parte del Gobierno Federal es seguir trabajando con el Gobierno del Estado y el Municipio, así como el sector privado a efecto de que estos planes de desarrollo se cristalicen y dar seguimiento a todo este tipo de trabajos.



«Los esquemas que se plantearon aquí hay que darles seguimiento, cuente señor gobernador con que vamos a tratar desde el gobierno federal traer lo que es importante, los recursos, tenemos que pasar a una etapa más proactiva e inyectar mayor promoción para que en los terrenos que estén disponibles se hagan inversiones», dijo Jiménez Pons.



Durante este encuentro se presentaron los programas de colaboración para el desarrollo del corredor turístico Ixtapa – Zihuatanejo que busca atraer una gran cantidad de turistas qué beneficien a la sociedad y su conjunto a través de este movimiento económico importante de este binomio de playa señaló el empresario Miguel González Bernal, Presidente de Grupo Médano.



González Bernal, dijo que la visión del corredor turístico Ixtapa-Zihuatanejo como un solo destino integral que comprende inicialmente una superficie de 10 mil 352 hectáreas con unos 40 kilómetros de Costa y pudiera ampliarse en un futuro como una tercera Riviera en nuestro país.



En el evento donde se guardaron todas las medidas sanitarias, estuvieron presentes el secretario de Turismo, Ernesto Rodríguez Escalona; el jefe de la oficina del gobernador, Alejandro Bravo Abarca; el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos; el alcalde de Zihuatanejo, Jorge Sánchez Allec; el director general de Urbanística, Salvador Herrera Montes; el director técnico del Centro de Estudios de Urbanismo y Arquitectura, Ramiro Dávila Cabello, y Luis Medina Roque, Gerente de la Consultora SOFTEC, entre otros.



