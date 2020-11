Harto de gobernadores aliancistas, López Obrador dice: ¡YA BASTA!

Y adelanta que ni los recibirá, ni hablará con ellos, ni aceptará ninguna de sus propuestas o exigencias, y además se dice ofendido por ellos.



’Lo que yo quiero es que (no) vayan a utilizar a la institución presidencial con propósitos electorales, como que eso no corresponde, tiene que haber una relación de respeto.



– ¿No considera que la ha habido?, se le preguntó.



’No, no ha habido, me han faltado al respeto… entonces, vienen aquí, les recibo como recibo a cualquier otra persona, vienen los periodistas, desde luego la prensa conservadora, Reforma, El Universal y otros, bueno muchos… y hacen un espectáculo, eso no es serio.



’Entonces, ¿quieren tratar sus asuntos? (que vayan) Con el secretario de Hacienda, que tiene instrucciones de atenderlos… los ha atendido siempre la secretaria de Gobernación… pero yo creo que se debe de respetar la investidura presidencial, creo que a todos nos conviene. Ese es mi punto de vista’, se desfogó el tabasqueño durante su mañanera de ayer.



Además se dijo sorprendido de que los 10 gobernadores aliancistas se hayan agrupado y que reclamen recursos dando la idea de que él, Andrés Manuel López Obrador, como Presidente no les de los recursos que les corresponden.



’… pues sí, sorprenden a algunos pensando que, en efecto, nosotros estamos quitándoles sus participaciones y no es así’, indicó evidentemente indignado.



Y agregó:



’Entonces, ese es el caso, que nos respetemos, que cada quien actúe de conformidad con lo que establece la Constitución y las leyes, que no actuemos con exabruptos, que haya respeto y también libertad de expresión, manifestación de las ideas.



’Yo no les estoy diciendo que ellos no hablen, no, que se expresen, que se manifiesten, porque también yo voy a ejercer ese derecho’.



Así, dentro de ese derecho de réplica, les dijo ayer que él, conforme lo mandata la Constitución, ya envió a la Cámara de Diputados el Proyecto de Ley de Ingresos y el de Egresos que es facultad exclusiva de los diputados de resolverlo.



Luego entonces eso de pedirle revisar a estas alturas el presupuesto ya no es con él, afirmó, sino con los diputados.



’Ya no depende de nosotros, es el Poder Legislativo el que aprueba la Ley de Ingresos y el Presupuesto’, precisó.



Así, igual soltó los montos de las participaciones entregadas a todos los gobernadores, incluidos los aliancistas, a quien él ya califica de gobernadores opositores a su gobierno, hasta septiembre pasado:



Aguascalientes, 7 mil 117 millones; Baja California, 20 mil 196 millones; Baja California Sur, 4 mil 867 millones; Campeche, 6 mil 534 millones; Coahuila, 14 mil 926 millones; Colima, 4 mil 737 millones; Chiapas, 24 mil 35 millones; Chihuahua, 19 mil 611 millones; Ciudad de México, 67 mil 303 millones; Durango, 8 mil 449 millones; Guanajuato, 28 mil 163 millones; Guerrero, 15 mil 241 millones; Hidalgo, 12 mil 872 millones; Jalisco, 42 mil 565 millones; Estado de México, 88 mil 100 millones; Michoacán, 20 mil 429 millones; Morelos, 8 mil 419 millones; Nayarit, 6 mil 46 millones; Nuevo León, 30 mil 622 millones; Oaxaca, 17 mil 168 millones; Puebla, 27 mil 416 millones; Querétaro, 12 mil 176 millones; Quintana Roo, 8 mil 951 millones; San Luis Potosí, 14 mil 20 millones; Sinaloa, 15 mil 964 millones; Sonora, 17 mil 385 millones; Tabasco, 18 mil 385 millones; Tamaulipas, 20 mil 331 millones; Tlaxcala, 6 mil 646 millones; Veracruz, 38 mil 564 millones; Yucatán, 11 mil 130 millones…



Por lo demás, dijo que ’lo que deben tener en cuenta los gobernadores disidentes, gobernadores opositores a nuestro gobierno, es de que los vamos a respetar a ellos como representantes de sus pueblos, porque son representantes de estados libres y soberanos.



’Sobre todo, vamos a garantizar a los pueblos que representan los apoyos que por justicia les corresponden. No se va a escatimar, no se va a limitar ningún apoyo a los habitantes de Chihuahua, de Jalisco, de Nuevo León, de Coahuila, de Colima, de donde son los gobernadores que están en contra nuestra.



’Y las participaciones federales, lo que les enviamos, se les va a seguir entregando’.



Con esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró cerrado el caso de los gobernadores aliancistas.



¿Cómo la ve?



Seguro pronto habrá respuesta de los aliancistas. Pronto veremos sin duda el siguiente capítulo de este talk-show nacional.



Sí va tras Videgaray



En este contexto igual aceptó que -como lo reveló el periodista Carlos Loret-, la Fiscalía General de la República que encabeza Alejandro Gert Manero sí pidió orden de aprehensión contra Luis Videgaray por cinco cargos, entre ellos: un delito electoral, dos por cohecho, uno por asociación delictuoso y el quinto por traición a la patria.



Pero se los echó abajo el juez.



’Sí, sí, me informaron que se hizo una solicitud en este sentido al Poder Judicial, pero se rechazó la solicitud porque un juez consideró que no estaba bien integrada la averiguación o la solicitud que se estaba haciendo y tengo entendido que regresó el juez esa petición a la fiscalía, no sé si de manera definitiva o para que se complemente.



’En estos casos siempre se trata de reparar o complementar si está mal integrada la averiguación. Esa es una función del juez, que no admite, porque considera que no es sólida o que no tiene todos los elementos la solicitud de la fiscalía, del Ministerio Público… Eso es lo que sé sobre este caso’, explicó AMLO en la mañanera.



Frente a estos dichos públicos del Presidente, horas después la Fiscalía envió un comunicado en el que desmiente a AMLO y afirma que no le rechazaron nada sobre Videgaray. Que el juez solo pidió más información y que eso se tramita ahora dentro de la secrecía del caso, que pues ya no existe.



El virus asedia al Senado



Luego del fallecimiento de un senador, la infección de otros y de una decena de empleados y asesores, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política y el chiapaneco Eduardo Ramírez, presidente del Senado sufren para crear el contexto adecuado, dentro de los menores riesgos posibles, para sacar adelante las iniciativas y asuntos urgentes para avanzar con las promesas de la Cuarta Transformación.



El problema esencial es que la Constitución exige que cada iniciativa sea votada en forma presencial por los 128 senadores y los 500 diputados federales.



No hay otra forma. Y si hay sesiones presenciales, pues hay riesgos de infección con todo lo demás.



Por ello, ambos, el zacatecano y el chiapaneco, junto con los otros coordinadores parlamentarios continúan reforzando las medidas sanitarias al extremo en segunda semana consecutiva en que se hacen pruebas masivas a legisladores y sus colaboradores.



Para Monreal es esencial que no haya ningún otro afectado por el coronavirus dentro del Senado, ya sea legislador o trabajador, porque sabe que la oposición no va a dejar pasar la oportunidad de indicar que tal o cual ley o reforma fue a costa de la salud o muerte de alguien más.



Ya el fallecimiento del senador tlaxcalteca hizo mucho ruido.



[email protected]

www.endirecto.mx

@_RVizcaino

facebook.com/rvizcainoa