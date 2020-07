HASTA 12 AÑOS DE PRISIÓN A QUIEN EXPLOTE LABORALMENTE A MENORES DE EDAD, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA



· La iniciativa contempla reformar el Artículo 955 Bis de la Ley Federal del Trabajo, a fin de castigar conductas que no prevengan y erradiquen el trabajo infantil y protección a adolescentes.



El coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa, propuso sancionar con una pena de seis a 12 años de prisión y multa de 868 mil 800 a 8 millones 668 mil pesos a quien, aprovechando la emergencia sanitaria y económica, explote laboralmente a menores de edad.



De acuerdo con datos del Módulo de Trabajo Infantil del INEGI (2019), 3.2 millones de niñas y niños de 5 a 17 años de edad en México, trabajan en actividades económicas no permitidas, o en quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas.



Se estima, destacó el senador Miguel Ángel Mancera, que a esta cifra ’se podrán sumar otros 177 mil menores a estas condiciones, es por eso que reiteramos que ante el llamado hecho por organizaciones internacionales y por supuesto, la necesidad de aprender de las consecuencias que se viven con la pandemia, debemos tomar cartas en el asunto y anticiparnos legislativamente’.



La iniciativa presentada ante el Pleno de la Comisión Permanente propone reformar el Primer Párrafo y adiciona un Párrafo segundo al Artículo 995 Bis de la Ley Federal del Trabajo, a fin de castigar las conductas que no prevengan y erradiquen el trabajo infantil y la protección adolescente, en el marco de la pandemia por COVID-19.



’Es decir, que si una persona empleadora durante la contingencia sanitaria o alguna situación extraordinaria, afecta esta disposición normativa y por supuesto, aprovecha la situación e incumple las regulaciones laborales para prevenir y erradicar el trabajo infantil, la sanción que se está planteando es el de una pena agravada que puede ir de los seis a los 12 años de prisión y por supuesto también, una sanción pecuniaria mucho más elevada que la pena de una situación fuera de la emergencia y de la contingencia’, reiteró.



El 12 de junio de 2020, Día Mundial contra el Trabajo Infantil, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libre de Trabajo Infantil, y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) informaron que en América Latina y el Caribe se tiene registro de 10.5 millones de niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo infantil.