Hasta 20 mil millones iban a chayote; plantea AMLO cancelar publicidad oficial

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), señaló que su gobierno se ahorra 20 mil millones de pesos anuales, que en anteriores gobiernos se destinaban a subvencionar a directivos de medios de comunicación e intelectuales orgánicos; ahora incluso, se plantea cancelar todo contrato.



Se refirió a los casos de revistas cuyas ediciones compraba el gobierno federal, así como otros productos, como libros y documentales.



’Millones de pesos; por eso callaban, nunca vieron la corrupción. Por eso ahora están enojados, ya no hay chayote en este gobierno. Llegaban a recibir, libre, hasta un millón de pesos mensuales, y residencias, departamentos en el extranjero y yates. Se daban la gran vida. Vivían colmados de lujos: viven, porque no se les va a acabar.’



Ante ello, AMLO señaló que su gobierno analizará mantener o cancelar la publicidad oficial en medios de comunicación.



’Lo vamos a analizar, a estudiar, vamos a verlo’, señaló durante la conferencia de prensa celebrada esta mañana en el Palacio Nacional.



Advirtió que, en los primeros 2 años de su gobierno, ya ’ha habido una reducción muy importante de lo que se destinaba a publicidad de manera abierta y encubierta. Hay una disminución considerable; pero se va a ver si reduce más o se elimina. No lo descartemos. Hay que analizarlo. Que sea un tema de debate’.



Dijo que los medios de comunicación deben autorregularse, porque al interior de ellos se padecen injusticias y abusos. Deseó ’que no tengan tanta desigualdad: los directivos en aviones, en yates, dándose vida de reyes y los trabajadores ganando muy poco, maltratados’.Zósimo Camacho | CONTRALÍNEA