¿Hasta cuándo?

De acuerdo a lo que vivimos en el diario acontecer del país, la pandemia parece no tener fin y sus consecuencias por el virus de Covid-19 siguen siendo aterrorizantes, sin que se vea la luz al final del túnel.



Los días, semanas y meses transcurren lentamente, mientras algunos nos quedamos en el aislamiento, trabajando desde casa y otros más tienen que salir a las calles a buscar el sustento y existen los irresponsables que salen tranquilamente a pasear, divertirse, reunirse en grupos, sin importar los llamados para no hacerlo.



Hay diversas ópticas sobre lo que sucede en México, país en el que el número de muertes sobrepasa a las naciones que horrorizaban a la distancia por el creciente número de fallecidos y que ahora vemos por debajo de los nuestros. Algunos culpan al gobierno por no encontrar métodos adecuados para combatir los crecientes contagios, ni contar con el equipo adecuado para hacerlo. Otros ven lo sucedido como consecuencia de la desobediencia de la población.



Unos y otros tienen razón, aunque en descargo de las autoridades se debe ver como atenuantes que la pandemia tomó a todos en el mundo sin los equipos adecuados para combatirla, pero algunos consiguieron reaccionar prontamente para no llegar a la gravedad que se presentó en otras naciones, incluido México.



Los principales afectados por la pandemia han sido naciones latinas como los casos de España, Italia, Francia y México, principalmente, aunque también le tocó fuerte a los anglos como Estados Unidos y Gran Bretaña.



Sin embargo, las naciones asiáticas que fueron las primeras tocadas por el virus han sabido frenar la expansión del contagio y, hasta el momento, han sofocado el virus, sin lograr desaparecerlo, ya que la vacuna todavía se encuentra en etapa experimental y tardará, posiblemente, mucho tiempo para comenzar a funcionar.



En México, las medidas adoptadas para evitar su expansión y bajar los contagios no han funcionado, por lo que los reclamos al gobierno se dejan sentir en todos los tonos, especialmente hacia el gobierno federal que dicta las políticas sanitarias, pero no hay que dejar de lado la responsabilidad que tienen los gobiernos estatales en este proceso.



El subsecretario de Salud, encargado del tema, Hugo López-Gatell, pasó de ser el héroe de la película a asumir el papel de villano, cuestionado por todo y hasta con la exigencia de que renuncie.



Durante las primeras semanas fue considerado como científico, pensador, poeta y calificado como guapo, atractivo, simpático y muchas cosas más. Se investigó su vida, salieron a colación historias del pasado, sus amores, desamores, toda una celebridad y ahora, además de pedir su destitución se pide que sea juzgado por su mala actuación como servidor público.



Los tiempos de la pandemia se prolongan y las previsiones no han tenido el debido éxito, por lo que existe incertidumbre sobre el futuro del país y sus habitantes.



Hay quienes piden endurecer las medidas sanitarias, sin considerar que cuando algunos gobernantes intentaron hacerlo fueron satanizados y otros que las llevaron al cabo fracasaron rotundamente.



Hoy, a casi 140 días de que llegó el virus al país, la cresta se mantiene en el mismo ritmo alto de hace un par de meses, cuando se creyó que el límite de la cresta sería las dos primeras semanas de mayo.



Ante la caída de la economía, los comercios, restaurantes, mercados, centros vacacionales y sitios de recreo fueron reabiertos con un nuevo protocolo sanitario que se espera sea seguido por todos, para evitar un mayor número de contagios que, por lo pronto nos mantiene con el alma en un hilo.



*****



Qué pasó con Alfonso Durazo que no acompañará al presidente López Obrador en su gira de tres días por las entidades con mayor violencia en el país. Es cierto que el secretario de Seguridad es de los amenazados por los grupos delincuenciales, pero seguramente no es la razón por la que pidió unos días de ausencia laboral.



