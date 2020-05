Hasta el 15 de junio el confinamiento para proteger a los guerrerenses: Astudillo

Ante la situación que priva en todo el país, en la cual sólo una entidad no está en máxima alerta de contagio por coronavirus, el gobernador Héctor Astudillo Flores, informó que las medidas sanitarias se extenderán en Guerrero hasta el 15 de junio de acuerdo con los lineamientos federales y pidió la solidaridad de la población pensando en la salud de todos, esto para detener la velocidad acelerada con la que se han incrementado los casos confirmados y las defunciones en el estado.



En la ruta de informar a la ciudadanía sobre la evolución del COVID-19 en Guerrero, el Ejecutivo estatal resaltó la situación apremiante en que se encuentra Guerrero y el riesgo máximo por el número de contagios por coronavirus, que suman hasta este mediodía del viernes 55 municipios con contagio, mil 645 casos positivos y 241 defunciones.



Al abundar sobre este punto, Astudillo Flores anunció que "se dieron a conocer lineamientos federales qué vamos a seguir, nos vamos a ajustar al semáforo, estamos como estado en semáforo rojo, lo que representa que nuestras actividades van a seguir siendo restringidas como ha venido sucediendo en los últimos meses. Consecuentemente, Guerrero no regresará a las actividades normales el 1 de junio, extenderemos la suspensión de actividades 15 días más y aquí pido toda la solidaridad de todos ustedes".



Por ello, se evaluará en el semáforo rojo la tendencia de contagios, la ocupación de los hospitales, el porcentaje de ocupación hotelera y la detección de casos nuevos. Además indicó que las ciudades con más contagios y fallecimientos siguen siendo Acapulco, Chilpancingo e Iguala.



En el tema Educativo, el gobernador expresó que "no se reanudarán las clases para este ciclo escolar, será el 10 de agosto en el que se inicien las clases con todos los protocolos que se van a organizar, filtros, cubrebocas, jabón, agua y gel".



Sobre el reporte del día, el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, detalló que son mil 645 casos confirmados, 60 más que ayer, hay 55 municipios con contagios y 241 defunciones, colocándose en el lugar 16 con una tasa de incidencia y el número 12 por número de casos.



De la Peña Pintos, puntualizó que de un total de 568 camas COVID-19, se encuentran ocupadas 283, lo que representa el 50 por ciento, mientras que Acapulco tiene una ocupación del 46 por ciento, en Chilpancingo el 80 por ciento, Iguala el 20.8 por ciento, Renacimiento al 63 por ciento y Taxco con el 42 por ciento de ocupación, mientras que en los nueve hospitales COVID-19 de la Secretaría de Salud estatal se tiene una ocupación del 52 por ciento.



El gobernador Héctor Astudillo, señaló que se necesita de todos para profundizar las medidas sanitarias y confinamiento por 15 días más y agregó que, "vamos a seguir todos alineados en la apertura de la actividad turística y se tratará de establecer protocolos sanitarios".