Hasta el momento Guerrero sigue libre del Covid-19, expresa el gobernador

*Insta Astudillo Flores a los tres niveles de gobierno y a la población a estar atentos e informados sobre el Covid-19



* En relación al caso sospechoso reportado en Iguala, Salud estatal informó que resultó negativo, sin embargo se mantendrán atentos



* Instruye a Comunicación Social del Estado a reforzar los spots informativos en televisión sobre esta enfermedad



ACAPULCO.12 marzo 2020.- Tras el anuncio que hiciera la Organización Mundial de la Salud de declarar el Covid-19 como pandemia, el gobernador Héctor Astudillo Flores, expresó que el tema del Coronavirus debe verse con objetividad, seriedad y responsabilidad, por lo que instó a los tres niveles de gobierno y a la población a mantenerse informados respecto a las acciones y medidas de prevención, al mismo tiempo que instruyó a la Dirección de Comunicación Social del Estado a reforzar los spots informativos en televisión sobre esta enfermedad.



En el marco de la Reunión de Avance y Seguimiento del Evento ’La Gran Fuerza de México’, Astudillo Flores hizo un llamado a todos a estar atentos, coordinados y comunicados para poder hacer frente a la situación que se vive en el mundo, y por supuesto en el país, por la pandemia del Covid-19 (Coronavirus). Por ello pidió a todos los actores políticos, en especial a los alcaldes y a los encargados de Salud en los municipios, a reforzar las medidas de prevención recomendadas por la Federación y poder actuar de manera oportuna ante la posibilidad de que se pueda generar un contagio.



De igual manera, el Ejecutivo guerrerense precisó: ’Es un asunto que ya lo tenemos enfrente y que no podemos rehuir, tenemos que enfrentarlo. Mi llamado es que estemos muy bien comunicados, obviamente con la ayuda siempre de las instituciones solidarias, como la Defensa Nacional, la Marina, hoy con la Guardia Nacional, pero ligados a la ruta nacional. Nosotros no vamos a hacer un programa local, sería una verdadera imprudencia, nosotros nos vamos a alienar a lo que dice la Federación’.



Sobre la situación que guarda un caso sospechoso de Coronavirus detectado en Iguala, el gobernador explicó que de acuerdo a la información del secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, resultó negativo, sin embargo se mantendrán atentos.



Indicó que hasta el momento, no hay ningún caso positivo de la enfermedad, por lo que el estado de Guerrero se encuentra libre de este padecimiento y dijo que si por alguna circunstancia se presentara algún paciente con la sintomatología confirmada, se debe enfrentar con la más alta responsabilidad, porque de lo contrario, ’no verlo, no abordarlo, sería tanto como cerrar los ojos’ ante la situación que se está viviendo en todo el mundo.



’Somos un estado que salvo el comentario de Iguala, que esperamos contundentemente decir que no es, yo quiero verlo con optimismo, pero no tenemos más, pero si tuviéramos también hay que estar muy atentos y por supuesto, creo que es un momento de que estemos en la mejor comunicación y con el realismo de que estamos ante un problema que no es nuestro, que no nació en México, pero que las posibilidades de que llegue son reales’, añadió Astudillo Flores.



En este contexto, informó que solicitó a la Dirección de Comunicación Social del Estado, reforzar los spots informativos en televisión sobre qué es el Coronavirus y cuáles son las medidas a tomar, esto para que haya más información sobre los síntomas de la enfermedad, para evitar confusión y no se genere un pánico que pueda llegar a generar repercusiones negativas.



Dio a conocer que instruyó al secretario de Salud para dar seguimiento puntual a la información que la Federación genera diariamente a las siete y media de la noche, para que con ayuda de las secretarías y direcciones municipales de Salud, replicar la información, para que los guerrerenses estén informados debidamente sobre la situación actual.



Insistió, Héctor Astudillo: ’Estamos frente a lo que se ha reconocido como una pandemia, que puede presentarse en cualquier parte del mundo. Hay que verlo con responsabilidad, con seriedad, pero también con objetividad, para que entre todos nos ayudemos a cuidar, principalmente los que tenemos responsabilidades públicas, es necesario que estemos comunicados y que estemos perfectamente enterados de cuáles son los escenarios que se pueden presentar frente a esto’, concluyó.



En este encuentro con medios estuvieron presentes, el comandante de la 27 Zona Militar, Eufemio Ibarra Flores, el secretario de Finanzas y Administración, Tulio Pérez Calvo, el jefe de Estado Mayor de la Octava Región Naval, Jesús Osorio Nava, la alcaldesa de Acapulco, Adela Román Ocampo, el secretario de Turismo, Ernesto Rodríguez Escalona, así como funcionarios de los tres